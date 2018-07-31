Пропаганда на страже дорожной безопасности

31.07.18 21:05

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

Interfax-Russia.ru – Ежегодно по вине водителей в РФ погибает около 15 тыс. человек. Для снижения числа аварий ГИБДД проводит масштабную просветительскую работу.

Около 271 тыс. человек погибло в России в результате аварий с 2007 по 2016 года. Еще около 2,5 млн. человек получили ранения в автоавариях, среди пострадавших – 227 тыс. детей в возрасте до 16 лет, при этом 9 тыс. из них получили травмы, не совместимые с жизнью. Такие данные приводятся в "Стратегии безопасности дорожного движения на 2018-2024 годы", которую правительство Российской Федерации утвердило в январе. Документ призван улучшить ситуацию на дорогах страны и повысить культуру вождения. Для ее реализации с участием заинтересованных министерств и ведомств разработан план, который вскоре будет утвержден.

Вместе с тем данные о количестве ДТП за 2017 год свидетельствуют об улучшении ситуации с безопасностью на дорогах страны. Так, по итогам 2017 года количество аварий уменьшилось на 2,5%, число погибших и пострадавших снизилось на 6% и 2,6%, соответственно. Тогда как количество зарегистрированного автотранспорта россиян растет с каждым годом: на 1 января 2018 года в подразделениях Госавтоинспекции зарегистрировано более 59,7 млн автомобилей и мотоциклов.

Однако дорожно-транспортный травматизм остается одной из острых тем. Поэтому особое внимание уделяется информационно-пропагандистской работе по повышению культуры поведения участников дорожного движения, формированию негативного отношение к правонарушениям на дорогах.

СМИ и безопасность

Во многом безопасность на дорогах зависит от осознания личной ответственности участников дорожного движения.

"В настоящее время тематика дорожной безопасности широко востребована СМИ и находит все большую поддержку среди социально активной общественности. Существенный рост актуальности направлений безопасности дорожного движения в СМИ подтверждается результатами мониторинга информационного поля", - рассказал Interfax-Russia.ru начальник отделения пропаганды БДД ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

По его словам, проведенные исследования показывают, что за последние 10 лет показатель информационной активности по этой теме вырос более чем в 25 раз.

"Во многих регионах широко практикуется участие журналистов, блогеров, общественных активистов в массовых проверках водителей на состояние опьянения. Повсеместно проходят различные акции и мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения, причем зачастую общественные активисты и журналисты не только выступают в поддержку мероприятий, но и являются авторами многих инициатив", – отметил Антон Белан.

В Госавтоинспекции называют одной из важных составляющих работы по повышению безопасности дорожного движения – информационно-пропагандистскую деятельность. Она помогает формировать культуру в транспортной среде, уважительное отношение к правилам и стандартам.

Учитывая это, представители Госавтоинспекции помогают СМИ создавать тематические программы и публикации. Среди наиболее известных – радиопрограмма для автомобилистов, пассажиров и пешеходов "Вместе за безопасность", которая выходит в эфире радиостанции "Авторадио". Это еженедельная информационно-аналитическая программа, в рамках которой обсуждают изменения и действующие нормы правил дорожного движения.

В эфире радиостанции "Детское радио" выходит передача "Веселый гараж" – ведущие рассказывают слушателям о безопасности дорожного движения в игровой форме. Ведущие программы подробно рассматривают каждую дорожную ситуацию глазами ребенка-пешехода и описывают верный способ поведения.

На волнах радиостанции "Юмор ФМ" выходит программа "Сказ-наставление о правилах дорожного движения", в рамках которой известные артисты в стихотворной форме рассказывают радиослушателям о правилах дорожного движения.

В эфире телеканала "Карусель" транслируется первый детский познавательный сериал "Семья Светофоровых". Он создан при участии Госавтоинспекции и призван в интересной форме показать детям важность соблюдения правил безопасного поведения на дорогах. В проекте задействованы известные актеры и звезды российской эстрады, которые снимаются в передаче вместе со своими детьми.

Кроме того, для разных возрастных групп разработаны специализированные учебные пособия, приобретены мобильные автогородки, которые позволяют в игровой форме рассказать о правильном поведении на дорогах.

По словам генерального директора дирекции по управлению федеральной целевой программой (ФЦП) "Повышение безопасности дорожного движения на 2013-2020 годы" Андрея Погребняка, программа существует уже пять лет, и все это время ее авторы ищут пути снижения, в том числе, количества смертельных ДТП. За первое полугодие 2018 года число погибших в автоавариях в России снизилось почти на 8%.

"В настоящее время создана и работает комплексная система мер, включающая как инфраструктурные изменения, так и применение новейших цифровых методов фото- и видеофиксации нарушений ПДД, системы воспитательных мер, которые особенно эффективны применительно к юным участникам дорожного движения. ФЦП предусматривает, в частности, подготовку и проведение конкурсов, фестивалей, разработку онлайн игр, телепрограмм и выпуск публикаций в детских печатных СМИ", – прокомментировал Interfax-Russia.ru руководитель дирекции программы.

Он также отметил, что такая работа в рамках программы достаточно эффективно ведется по всей стране.

Информационные кампании в России

Представители Госавтоинспекции начали борьбу за безопасность на дорогах еще в 2000-х годах. К работе подключили экспертов и общественность, запустили просветительские передачи и даже организовали Всероссийский конкурс телерадиопрограмм по безопасности дорожного движения и первый конкурс на звание "Лучший инспектор ГИБДД". По всей стране начали создавать отряды юных инспекторов движения, ежегодно проводятся общероссийский финал конкурса "Безопасное колесо" и Межгосударственный слет юных инспекторов дорожного движения.

Начиная с 2006 года, в России стартовали первые социальные кампании, пропагандирующие образ законопослушного участника дорожного движения, начали проводить первые масштабные конференции и дискуссионные площадки с участием деятелей науки, культуры и искусства.

За последние 10 лет реализован целый ряд крупных информационных проектов – "Выпил – не заводись!", "Пешеход, на переход!", "Право Пассажира", "Засветись!", "Автокресло – детям!", "Дистанция", "Навстречу безопасности", "Сложности перехода".

По словам руководителя российской Госавтоинспекции Михаила Черникова, эффективность кампаний подтверждается социологическими опросами. Если 10 лет назад ремни безопасности использовали только около 30% водителей, то сейчас этот показатель достигает 80%. Необходимость использования детских удерживающих устройств раньше отмечали только 32% респондентов, а в настоящее время – около 70%.

Он подчеркнул, что в стране ведется системная работа по повышению безопасности дорожного движения, а проекты ГИБДД и СМИ помогают объединять усилия многих неравнодушных людей.

По его словам, основной целью информационно-пропагандистских проектов с общественностью и СМИ является повышение ответственности участников дорожного движения, а также формирование безопасных моделей поведения в процессе дорожного движения.

Кроме того, в 2007 году создан экспертный центр "Движение без опасности", который начал разработку современных коммуникационных проектов. В частности, разработаны такие проекты как: "Школа дорожной безопасности", "Безопасность детей в автомобиле", "Некуда спешить" и многие другие.

По словам президента экспертного центра "Движение безопасности" Натальи Агре, кампании по повышению безопасности дорожного движения уже дали результаты – благодаря им меняется сознание участников дорожного движения.

"Работа, проводимая нами совместно с российской Госавтоинспекцией и РСА, позволила изменить поведение участников дорожного движения в нашей стране, что повлияло и на количество дорожно-транспортных происшествий. Накопленные за эти годы опыт и знания мы будем использовать и в дальнейшем для достижения поставленных в Стратегии задач", – пояснила она Interfax-Russia.ru.

Международный опыт

В каждой стране к решению проблемы безопасности на дорогах подходят по-своему. Например, в Великобритании действует строгий запрет на общение по телефону, курение или перекус за рулем. Считается, что это отвлекает водителя, и он хуже контролирует ситуацию на дороге, а значит может не среагировать в нужный момент.

В США большинство ДТП происходит по вине молодых людей, которые садятся за руль нетрезвыми. Еще одной распространенной причиной аварий признан обмен СМС во время поездки. Общение по мобильному телефону также считается одной из самых распространенных причин ДТП в Швейцарии.

В Финляндии в ДТП чаще всего попадают нетрезвые водители и те, кто не заметил диких животных, вышедших на дорогу. В Польше аварии чаще всего происходят из-за несоблюдения скоростного режима.

Впрочем, именно превышение скорости признано главной причиной ДТП во всем мире.

По данным Европейского совета по безопасности транспорта, около трети всех аварий со смертельным исходом произошли именно из-за превышения допустимой скорости. Учитывая это, во Франции запустили эксперимент по снижению максимально допустимой скорости с 90 до 80 км/час на всех немагистральных шоссейных дорогах страны без разделительной полосы. Однако пока ничего кроме возмущения местных жителей они не добились.

В то же время, по данным Европейского совета по безопасности транспорта, в 2017 году в Евросоюзе погибло на 2% меньше человек (более 25 тыс. человек), чем годом ранее.

К 2030 году в Евросоюзе планируют сократить смертность на дорогах наполовину – во всяком случае, это указано в декларация по безопасности дорожного движения, принятой членами Евросоюза. В документе прописаны новые стандарты безопасности транспортных средств, обновлены правила управления безопасностью дорожной инфраструктуры и сформулирована новая стратегия автоматизированного вождения. В то же время, в Европейском совете по безопасности транспорта не исключают, что предложенных мер будет недостаточно. Главное, чтобы сами водители стали менее агрессивны за рулем и не пренебрегали правилами дорожного движения.

Обозреватель Ксения Новикова

Материал подготовлен в рамках Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах".