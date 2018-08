Воздушная "скорая помощь"

01.08.18 15:08

Interfax-Russia.ru - Казанский вертолетный завод до конца года изготовит первые медицинские "Ансаты" для экспортных поставок.

"Ансат" - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Первый прототип был собран в мае 1997 года, спустя два года вертолет совершил свой первый полет. В 2011 году Казанский вертолетный завод начал процесс сертификации гражданской версии машины и в августе 2013 получил сертификат типа Авиационного регистра Межгосударственного авиационного комитета (АР МАК).

В мае 2015 года сертификацию прошла модификация машины с медицинским модулем, которая соответствует всем международным стандартам санитарной авиации.

"Одобрение санитарного варианта вертолета "Ансат" позволит оказывать первую медицинскую помощь, а также эвакуировать пострадавших с места происшествия", - отмечал председатель АР МАК Владимир Беспалов.

Легкий многоцелевой вертолет "Ансат" с медицинским модулем был представлен на VIII Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2015.

Медицинские вертолеты имеют очевидные преимущества перед автомобильным транспортом: они быстрее могут добраться до пострадавшего и не зависят от ситуации на дорогах.

Вертолетная техника играет ключевую роль при оказании помощи пострадавшим в различных авариях, дорожно-транспортных происшествиях и при несчастных случаях. По статистике, оказание медицинской помощи в максимально короткие сроки увеличивает шансы потерпевшего на выживание более чем в два раза, на 70% снижается тяжесть последствий для пострадавших в ДТП, а также для пациентов с острыми сердечными приступами и инсультами.

"Ансат" имеет ряд серьезных конкурентных преимуществ перед аналогами в своем классе. Прежде всего – это меньшая стоимость обслуживания, обучения и ремонта. Кроме того, данные вертолеты обладают самой вместительной кабиной в классе и имеют высокую скорость, что позволяет использовать его при полетах на большие расстояния.

Так, "Ансат" может развивать максимальную скорость 275 км/ч и совершать перелет на расстояние свыше 500 км. Пассажирская кабина вертолета позволяет разместить двух пострадавших и необходимое медицинское оборудование, а также обеспечить пространство для работы медицинского персонала.

Бортовой набор медицинского оборудования "Ансата" соответствует современными мировым стандартам. Вертолеты оснащаются системой искусственной вентиляции легких, теле-ЭКГ, расшифровывающей кардиограммой в реальном времени. Модуль также обеспечивает возможность проведения реанимации, интенсивной терапии и мониторинга основных функций жизнедеятельности организма пострадавшего во время транспортировки в госпиталь.

Кроме того, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек.

Первым заказчиком медицинской версии нового вертолета стало министерство здравоохранения Татарстана. "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию "Ростех") передали заказчику первый серийный "Ансат" с медицинским модулем в октябре 2016 года. Вертолет поступил в распоряжение Республиканской клинической больницы в качестве средства для экстренной медицинской эвакуации и транспортировки пострадавших.

В том же году "Вертолеты России" в рамках выставки China Aviation and Aerospace Exhibition-2016 в Чжухае заключили контракт на поставку медицинской версии вертолетов "Ансат" с компанией Wuhan Rand Aviation Technology Service Co. Ltd.

"Мы рады, что первым зарубежным заказчиком вертолета "Ансат" стал именно Китай, так как Россия имеет долгую и продуктивную историю сотрудничества с Китайской Народной Республикой. Китай - давний эксплуатант вертолетов советского и российского производства. Мы надеемся, что за этой поставкой вскоре последуют другие, и парк "Ансатов" в Китае будет увеличиваться", - заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Александр Михеев.

Кроме того, "Вертолеты России" заключили контракты на поставку вертолетов для оказания медицинской помощи жителям труднодоступных районов России с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). В рамках проекта, утвержденного правительством РФ, планируется задействовать российские вертолеты в 34 регионах России для медицинской эвакуации пациентов.

В 2017 году санитарная авиация России уже пополнилась тремя десятками вертолетов, всего же программа развития санитарной авиации предусматривает создание до 2019 года 60 медицинских вертолетов. Помимо вертолетов "Ансат" речь идет о вертолетах Ми-8МТВ-1 и Ми-8АМТ.

Так, на днях заказчику был передан пятый "Ансат" в медицинской версии. Вертолет будет эксплуатироваться компанией "Русские вертолетные системы" и в скором времени начнет выполнять санитарные задания в одном из российских регионов. Всего по контракту с ГТЛК в этом году будет поставлено еще 7 вертолетов "Ансат" с медицинскими модулями.

"Вертолеты "Ансат" несут службу по спасению людей в 7 регионах России. Количество спасенных жизней увеличивается с каждым разом, потому как благодаря эксплуатации медицинских "Ансато" соблюдается правило "золотого часа" - это время, за которое пострадавшему можно оказать наиболее действенную помощь. Для этого в наших вертолетах с медмодулями есть все необходимое", - отметил управляющий директор Казанского вертолетного завода Юрий Пустовгаров.

Он также сообщил, что в 2018 году ожидается изготовление первых "Ансатов" в экспортном варианте.

В частности "Вертолеты России" поставят Китаю три медицинских вертолета для спасательных операций в ходе зимних Олимпийских игр в 2022 году.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга, компания United Helicopters International Group (авторизированный дистрибьютор холдинга "Вертолеты России" в КНР) заключила соглашение на поставку трех медицинских вертолетов центру экстренного реагирования и спасения Китая "999".

По словам сотрудника пресс-службы, центр, который является дочерней компанией фонда "Красный Крест Пекина", получит два легких вертолета "Ансат" и один Ми-171 в медицинской комплектации.

Также в прошлом году "Вертолеты России" заключили с United Helicopters еще три контракта, по которым китайским эксплуатантам будут поставлены 10 вертолетов – пять "Ансатов", три Ми-171 и два Ка-32А11BC.

Кроме того, холдинг ведет переговоры о поставке многоцелевых вертолетов "Ансат" в Иран. Предполагаемый заказчик машин – министерство здравоохранения и медицинского образования Ирана. Помимо поставок вертолетов прорабатывается вопрос организации их сборки в Иране.

