Смертельное расследование

01.08.18 17:57

© РИА Новости. Евгения Новоженина

Interfax-Russia.ru – Трое журналистов убиты в Центральноафриканской республике. Рассматриваются несколько версий трагедии, в том числе, грабеж и нападение боевиков.

Трое россиян - журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко – 30 июля найдены убитыми в Центральноафриканской республике (ЦАР). Эту информацию подтвердили в диппредставительстве, а также родные и знакомые погибших.

По словам главного редактора "Эха Москвы" Александра Венедиктова, который был хорошо знаком с журналистам Джемалем, погибшие снимали фильм о частных военных компаниях в стране.

"Вместе с Александром Расторгуевым он снимал кино о частных военных компаниях, работающих в ЦАР", - рассказал "Интерфаксу" главред радиостанции.

Это также подтвердил Михаил Ходорковский, основатель "Центра управления расследованиями", совместно с которым погибшие проводили съемки.

"Эта группа работала совместно с моим проектом "Центр управления расследованиями" над расследованием "Российские наемники"", - написал Ходорковский на своей странице в Facebook.

Он также заявил, что "приложит все усилия к установлению виновных".

Между тем, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что съемочная группа не уведомляла посольство о своем присутствии в ЦАР и не имела при себе паспортов.

"В настоящее время наше посольство находится в тесном контакте с правоохранительными органами ЦАР, которые возбудили свое уголовное дело. Также оперативная группа местных правоохранителей в среду повторно выедет на место преступления. Наше посольство находится на прямой связи с руководством МИД и МВД ЦАР. Этому делу уделяется особое внимание", - рассказала Захарова в прямом эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Выяснилось также, что группа оформила своей въезд в ЦАР как туристический, россияне не подавали никаких заявлений о журналистской деятельности. При себе они имели только просроченные удостоверения различных СМИ.

По словам главы Центра управления расследованиями Андрея Коняхина, тела погибших планируется доставить в Россию 4 августа.

"То, что нам сказал консул (в ЦАР), в пятницу тела будут переданы российской стороне, а в субботу их доставят в Москву", - сказал "Интерфаксу" Коняхин.

Он также уточнил, что в настоящее время рассматривается несколько версий убийства.

"Рассматриваются три основные версии - ограбление, а также убийство журналистов различными группировками, которые орудуют в ЦАР", - сказал глава Центра.

Однако, по его мнению, в этом преступлении "очень много белых пятен и странных моментов". Например, по неизвестной пока причине журналисты отклонились от ранее намеченного маршрута, после чего подверглись нападению неизвестных.

"Проехав половину дороги, съемочная группа отклонилась от маршрута. Они проехали КПП, после чего неожиданно ушли восточнее на 20 км от намеченного маршрута", - пояснил Коняхин.

Он уточнил, что россияне проехали КПП ближе к вечеру и, "может быть, искали ночлег". По словам Коняхина, территория, по которой двигалась съемочная группа, контролируется мусульманскими группировками.

"Водитель, который остался в живых, утверждает, что на машину напали люди в чалмах. Но я ему не очень верю", - сказал глава ЦУР.

Коняхин рассказал, что в первый же день по прибытии в гостиницу россиян задержали полицейские.

"Они договорились о деньгах, после чего журналистов отпустили. Деньги съемочная группа возила при себе", - отметил он.

Глава ЦУР также добавил, что вопросы безопасности "обеспечивались по договоренности с миротворческой миссией ООН в ЦАР".

"Мы действовали в соответствии с их рекомендациями: куда можно ехать, а куда нельзя, где поселиться, а, самое главное, что водитель был предоставлен съемочной группе ооновцами (...). Конкретно вопросами безопасности журналистов занимался человек по имени Мартин. Он же рекомендовал нам человека как водителя и как переводчика", - сказал Коняхин, обратив внимание на "странный" факт, что погибли все, кроме водителя.

Однако позднее руководитель Информцентра ООН в Москве Владимир Кузнецов заявил, что миссия ООН в ЦАР не оказывала содействия съемочной группе.

"Сообщаем, что Миссия ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) не предоставляла ни водителя, ни автомобиль для съемочной группы российских журналистов. Об этом Информцентру ООН в Москве сообщил пресс-секретарь миссии ООН Владимир Монтейро", - сказал Кузнецов "Интерфаксу".

В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "абсурдными" сообщения о связи между гибелью журналистов и якобы действующими в стране ЧВК.

"Никакой сенсации в наличие российских инструкторов в ЦАР нет, никто ничего не скрывал. Еще в марте был опубликован ответ заместителя официального представителя МИД на тему работы российских военных и гражданских инструкторов в ЦАР", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она также подчеркнула, что, исходя из места обнаружения тел, журналисты двигались совсем не туда, где работают инструкторы.

"Мало того, исходя из полученной от местной стороны информации, они игнорировали предупреждения о том, что покидают зону, которую контролируют местные правоохранительные органы. Что они делали в ЦАР на самом деле, каковы были их цели и задачи - вопрос открытый", - написала Захарова.

Тем временем Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели трех россиян в ЦАР.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.105 УК РФ (убийство)", – сообщила представитель СКР России Светлана Петренко.

Она отметила, что СКР готов оказать помощь правоохранителям ЦАР в расследовании.

Гибель российских журналистов также вызвала реакцию представителей международных организаций. Так, организация "Репортеры без границ" опубликовала заявление, в котором осудила это преступление и потребовала от властей ЦАР и Росси провести тщательное расследование случившегося.

Руководитель "Репортеров без границ" Кристоф Делуар также обратил внимание, что произошедшее иллюстрирует, насколько опасной для работы журналистов остается ситуация в ЦАР.

Соболезнования родственникам и коллегам российских журналистов выразил также представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

"Глубоко опечален и шокирован убийством российских журналистов, оператора Кирилла Радченко, режиссера-документалиста Александра Расторгуева и военного корреспондента Орхана Джемаля в Центральноафриканской республике. Мое искреннее сочувствие и соболезнования их семьям и коллегам", - написал Дезир в Twitter.

Свои соболезнования также выразил глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов. Вместе с тем он посетовал на медлительность Госдумы в рассмотрении законопроекта о работе журналистов в "горячих точках".

"Совет будет добиваться того, чтобы убийство российских журналистов не осталось безнаказанным, было расследовано максимально быстро и эффективно. Но давайте подумаем и о тех журналистах, которые поедут в "горячие точки" завтра, послезавтра. Им нужно обеспечить максимально возможные гарантии безопасности, включая повышенную страховку, специальное обучение, бронежилеты и так далее", - сказал Федотов.

По его словам, все эти гарантии предусмотрены проектом федерального закона, который был подготовлен Советом еще несколько лет назад и с тех пор пылится в Госдуме. "Надеюсь, гибель трех российских журналистов в ЦАР заставит наших парламентариев устыдиться своей медлительности", - добавил глава СПЧ.

Обозреватель Ксения Новикова

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