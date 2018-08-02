Мотоцикл с именем

02.08.18 16:32

Interfax-Russia.ru - Мотоцикл сопровождения проекта "Кортеж" в будущем поступит в свободную продажу под брендом "Иж".

О разработке в рамках проекта "Кортеж" госкорпорацией "Ростех" мотоцикла сопровождения глава госкорпорации Сергей Чемезов рассказал в мае.

"Мы же подготовили еще и мотоцикл, который должен сопровождать ваш кортеж, но, к сожалению, не успели довести его до ума. Он уже практически прошел все испытания, осталось совсем немного", - сообщил Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава "Ростеха" отметил, что мотоцикл получился "очень красивым" и по своим характеристикам не уступает западным производителям.

Позже он также рассказал журналистам, что уже создан и показан прототип мотоцикла, который проходит испытания.

"Мы еще не завершили все испытания, чтобы запустить в серию. В этом году нет (не получится завершить испытания - ИФ), может быть в следующем. Мы показали уже прототип, сейчас перед нами стоит задача создать действительно инновационный продукт в соответствии со всеми требованиями по безопасности", - отметил Чемезов.

На днях он уточнил, что разработкой мотоцикла проекта "Кортеж" занимается концерн "Калашников" и на рынок он выйдет под брендом "Иж".

"Этот бренд известен с советских времен, сейчас он принадлежит нашему концерну "Калашников", который и ведет работы над новой машиной", - сказал глава "Ростеха" отметив, что планируется и свободная продажа мотоцикла.

Будет ли мотоцикл в точности повторять кортежный, который получит бренд Aurus, пока не решено, отметил глава "Ростеха". Но в нем "точно будут использоваться дизайнерские и технические решения", которые применяются в мотоцикле для проекта "Кортеж".

"Мотоцикл планируется продавать как в стране, так и за рубежом - в этом плане мы не ставим никаких знаков различия между рынками", - добавил Чемезов.

Кстати, первый тяжелый мотоцикл, разработанный концерном "Калашников", был представлен на форуме "Армия-2017". Тест концепт-байка "Иж" прошел в Сочи на трассе "Формулы-1". При весе в 510 кг он способен развить максимальную скорость до 250 км/ч. Крутящий момент - 180 Hм. Мощность двигателя - 110 кВт.

Проект "Кортеж" - неофициальное название семейства автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства в которое входят лимузин, седан, минивэн, внедорожник и мотоцикл. Проект реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров.

Впервые новый лимузин российского президента был официально представлен широкой публике во время инаугурации Владимир Путина в Кремле 7 мая. Именно на автомобиле Aurus вступающий в должность президента РФ доехал на церемонию из первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец. Как сообщал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин остался доволен новым автомобилем и "будет использовать далее именно этот автомобиль при передвижении в кортеже".

В свободной продаже машины семейства "Кортеж" должны появиться под брендом Aurus в начале следующего года.

На официальной презентации новой люксовой линейки автомобилей Aurus в конце мая глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил, что на первом этапе, по мере развития бренда, "одна из основных задач, которые мы перед собой ставим - чтобы мы постепенно уходили от слова "Кортеж" и даже профессионального термина "ЕМП" (единая модульная платформа)".

Он отметил, что лимузины "не будут производиться тысячами - это десятки, может быть, сотни", а общие объемы производства на начальном этапе будут ограничены мощностью площадки в НАМИ, где и будет запущен выпуск автомобилей бренда.

"До 200 машин, если очень поднапрячься - то 220-250 машин разных типов можно производить на площадке НАМИ, как производственной составляющей, не только инженерно-технической. Но у нас при этом есть готовность и подтверждение от наших партнеров, компании Sollers - в части предоставления мощностей на своих индустриальных площадках, их несколько. Это, в первую очередь, Ульяновск и Набережные Челны, где могут быть использованы мощности по наращиванию тех моделей, тех модификаций, где потребуется подключиться уже индустриальному партнеру по увеличению объемов производства", - пояснил министр.

По его словам, объемы производства седанов - "это точно сотни", а основным, массовым продуктом будет внедорожник Aurus.

"Появление SUV уже как индустриальной единицы - это конец следующего года. То есть, в конце этого года мы получим прототип и, после проведения всех испытаний, сертификаций - в следующем году мы уже получим готовый продукт этой модификации, которая пойдет в массовое производство", - добавил Мантуров, подчеркнув, что внедорожники пользуются популярностью в России, причем в разных сегментах.

Комментируя процесс создания внедорожника, глава Минпромторга отметил, что НАМИ в партнерстве с Sollers "пока находятся на базовом этапе".

"Но, тем не менее, у нас уже есть демонстратор - это один из результатов работы над единой модульной платформой", - указал он, подчеркнув, что в дальнейшем планируется использовать наработки, компоненты, агрегаты для того, чтобы создать уже "более массовый продукт в виде народного внедорожника".

В свою очередь гендиректор и основной владелец ПАО "Соллерс" Вадим Швецов назвал участие в проекте большим вызовом и возможностью для своей компании, напомнив, что Sollers исторически занимался массовыми брендами, но никогда не входил в люксовый сегмент рынка.

Швецов подчеркнул, что бренд Aurus является "люксовым", его автомобили будут делаться под заказ, а основой его продвижения будет "цифровая платформа, на которой будет вся информация про бренд, про заказ, использование".

"Конечно, мы понимаем, что люксовость предполагает закрытость. Мы хотели бы ввести клубную систему будущих владельцев линейки Aurus. Это позволит нам более уверенно выйти на рынок, потому что мы бы хотели применить достаточно интересные бизнес-модели для продвижения бренда - например, долевое участие", - сказал гендиректор "Соллерса", приведя в пример долевое владение в бизнес-авиации.

"Соответственно, исходя из этой доли покупатель имеет право на определенное количество часов эксплуатации данного продукта", - сказал Швецов.

По его словам, также существует идея, связанная с "подпиской".

"То есть, через абонентскую плату клиент может эксплуатировать линейку автомобилей Aurus, не покупая его целиком", - пояснил он. При этом в полной мере будет существовать и возможность приобретения автомобилей.

В перспективе, по словам главы "Соллерса", клуб бренда "не будет только российским".

"У нас очень много идей, связанных с экспортом этого продукта, потому что мы считаем, что в luxury-сегменте есть большая возможность для международной экспансии. Мы изучили, как распространяются такие бренды, как Tesla - у нас есть идеи, связанные с оригинальными шоурумами, системами продвижения, онлайн-сервисами", - отметил, в частности, Швецов, не приведя подробностей.

По словам гендиректора СП Aurus Франца Хильгерта, стратегическими целями бренда является его запуск как глобального игрока, развитие коммерческой бизнес-платформы для внутрироссийских и международных продаж и послепродажного обслуживания, а также выбор компании-продавца для России и отдельных внешних рынков с правосторонним движением.

"Приоритетными регионами для нас станут Азия, арабские страны, Европа и Южная Америка, куда мы будем поэтапно выводить наши автомобили", - сказал он.

Мировая премьера автомобилей Aurus, по словам Хильгерта, состоится 29 августа на Московском международном автосалоне.

"В рамках премьеры мы откроем регистрацию "заинтересованных покупателей". Официальные продажи начнутся в январе 2019 года. Третьим этапом станет европейская презентация на Женевском автосалоне в 2019 году, а в 2020 году мы выйдем на рынки Азии и Ближнего Востока", - сказал он, отметив, что в ходе Московского автосалона будут объявлены подробности организации как российских, так и международных продаж. Европейская сертификация автомобилей уже началась.

Обозреватель Анастасия Николаева

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