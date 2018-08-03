Неприемлемые условия

03.08.18 14:40

© РИА Новости. Александр Кряжев

Interfax-Russia.ru – Бизнесмен Олег Дерипаска считает неприемлемыми условия властей США для снятия санкций с "РусАла".

Подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций (Office of Foreign Assets Control, OFAC), продлило до 23 октября срок, до истечения которого американские инвесторы должны передать права на акции и долговые обязательства компаний Олега Дерипаски - En+ Group, "РусАла" и группы "ГАЗ".

Это третье продление дедлайна OFAC. Изначально ведомство предписало американским инвесторам выйти из их капитала и долга до 7 мая. Затем этот период был продлен до 6 июня, затем до 5 августа.

Продление лицензии за несколько дней до ее истечения позволит не прекращать операции с депозитарными расписками на акции En+: именно до 31 июля Citi, депозитарий компании, продлил возможность их совершения после выхода предыдущей лицензии OFAC 31 мая.

Перенос дедлайна по выходу из капитала и долга на 23 октября позволит обслуживать депозитарные программы En+ до 18 октября.

Вместе с тем Лондонская фондовая биржа, где обращаются GDR En+ ("РусАл" и En+ Group имеют международный листинг, а у "РусАла" в обращении также находятся несколько выпусков евробондов), еще после майского продления лицензии не стала назначать новый крайний срок приостановки торгов (до этого дедлайном было 1 июня), лишь пообещав следить за ситуацией и информировать о возможных изменениях.

Кстати, дата 23 октября возникла не случайно: продлив разрешение на транзацкии с акциями и долгом до этого срока, OFAC таким образом синхронизировала его с ранее выданной лицензией на бизнес-операции с компаниями Дерипаски (они также должны быть свернуты до 23 октября).

En+, контролирующая "РусАл", рассчитывает на исключение из санкционного списка и активно обсуждает необходимые для этого действия с американскими чиновниками, прибегая для этого к услугам лоббистов.

Так, лоббистская компания Mercury в июле обратилась в Минюст США с просьбой до 1 августа временно вывести En+ из "черного списка", "возможно, через промежуточное, ограниченное по времени разрешение для имплементации финальных элементов плана Баркера". Лорд Грег Баркер - председатель совета директоров En+. Разработанный им план состоит из нескольких пунктов. Некоторые уже реализованы. В частности Дерипаска покинул совет директоров компании и не выдвинул кандидатуру для переизбрания в совет "РусАла". Так же поступили и еще семь директоров, представлявших интересы Дерипаски в совете алюминиевой компании. Кроме того, пост президента En+ оставил аффилированный с бизнесменом Максим Соков.

"Временное исключение", о котором просила Mercury, нужно, чтобы ввести в совет директоров En+ независимых кандидатов и снизить долю Дерипаски в компании ниже контроля, писали лоббисты.

Кроме того, финальная фаза "плана Баркера" предусматривает и завершение сделки по конвертации доли Glencore в "РусАле" в пакет En+, которая была заморожена после введения санкций (Glencore в октябре 2017 года, в преддверии IPO En+, заявила о намерении конвертировать 8,75% "РусАла" в GDR En+, но спустя всего несколько дней после решения OFAC отменила сделку).

В свою очередь Минфин США не раз давал понять, что смягчение или отмена санкций возможны, так как настоящей мишенью ограничений является именно Дерипаска, и задачи разрушить бизнес его компаний не стоит.

Так, в июле в интервью агентству Reuters министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что "РусАл" направил в Минфин США свои предложения в отношении шагов, которые компания может предпринять с целью отмены санкций.

"Не буду вдаваться в детали, каковы эти предложения и где мы находимся в отношении этих предложений, но, да, если мы сможем найти приемлемое решение, это наша цель. У нас не стоит цель лишить "РусАл" бизнеса", - добавил Мнучин.

Недавно он уточнял, что "дискуссия с компанией по поводу решения проблемы является продуктивной".

"Намерением было изменить поведение Олега Дерипаски. Мы не намеревались вводить санкции в отношении алюминиевых компаний", - цитировало министра Bloomberg.

Между тем, по данным источников агентства Bloomberg, Дерипаска считает неприемлемыми условия, которые выдвигают власти США для снятия санкций с компании "РусАл".

Эту информацию РБК подтвердил источник, осведомленный о ситуации на переговорах. "Условия, выдвигаемые OFAC, неприемлемы и лишены экономического смысла, согласиться на них не представляется возможным", - сообщил он.

Источник издания в правительстве также назвал позицию OFAC "неконструктивной", а выдвинутые американцами условия "заведомо невыполнимыми и откровенно кабальными". "Высока вероятность, что переговоры зайдут в тупик из-за невозможности выполнения условий OFAC", - предположил собеседник РБК, не раскрыв содержания предложений Минфина США.

Со своей стороны правительство РФ заявляло о планах поддержать "РусАл", приняв программу стимулирования роста внутреннего спроса. По данным "Коммерсанта", вице-премьер Дмитрий Козак утвердил "дорожную карту" развития отрасли до 2023 года, которая предполагает субсидии промышленности при использовании алюминия, расширение сфер его применения, ограничения по импорту алюминиевой продукции, новые требования по локализации для машиностроителей, а также предполагает сокращение доли пластиковой упаковки в пользу алюминиевой.

Госкомпании должны будут внести в свои профильные документы дополнения, "касающиеся закупок продукции с использованием алюминия у российских предприятий". Проекты директив госкомпаниям по этому поводу ожидаются к 15 августа. Кроме того, предполагается повысить ставки сбора на пластмассовую упаковку "с целью стимулирования использования возобновляемых материалов".

В частности одним из критериев для оказания господдержки производителям может стать использование российских алюминиевых сплавов в автомобильной промышленности.

При этом программа стимулирования спроса на алюминиевую продукцию утверждалась правительством еще до включения "РусАла" в список санкций США, в декабре 2016 года. План мероприятий предполагал суммарный прирост спроса на 505 тыс. тонн к 2020 году. Одной из мер также был приоритет при государственных и муниципальных закупках.

Стоит отметить, что "РусАл" продает в США примерно 10% продукции. При этом, согласно поданному в американский Минторг обращению Rusal America, в США наблюдается существенный дефицит алюминия. По оценке аналитиков CRU, приведенной в материалах "РусАла", в период с 2015 по 2017 года спрос на алюминий в стране составлял около 5 млн 400 тыс. тонн ежегодно. При этом потребление металла в 2019 году составит уже 5 млн 8 тыс. тонн. Местные алюминиевые компании на данный момент могут производить менее 1 млн тонн первичного алюминия в год. К 2019 году производственные мощности по выпуску алюминия в США смогут вырасти до 1 млн 450 тыс. тонн. Таким образом, даже при увеличении производственных мощностей потребности в ввозе в стране алюминия составят 4 млн 300 тыс. тонн.

"Американские алюминиевые заводы могли бы скорректировать свое производство и переключиться на выпуск необходимой продукции из первичного алюминия и, теоретически, они смогли бы лучше удовлетворять потребности рынка. Но это бы стало возможным за счет других видов алюминиевой продукции. В такой ситуации важно комплексно взглянуть на производственные мощности. При этом также необходимо отметить, что на американском рынке существуют определенные виды алюминиевых сплавов и алюминиевой продукции, которые вообще не производятся в США", - заявлял Rusal America в своем обращении в Минторг США.

Спрос на алюминиевую заготовку (слитки), как первичную, так и вторичную, в США в период с 2015 по 2017 годы "РусАл" оценивает в 2 млн 475 тыс. тонн ежегодно при внутреннем производстве около 400 тыс. тонн.

Обозреватель Анастасия Николаева

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