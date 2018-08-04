Новая жизнь старой свалки

04.08.18 09:45

© РИА Новости. Александр Кондратюк

Interfax-Russia.ru – Большая городская свалка Челябинска в результате рекультивации станет зеленым холмом. Стоимость работ оценивается в 2,9 млрд рублей.

Власти Челябинской области планируют к саммиту ШОС в 2020 году рекультивировать огромную городскую свалку. Уже осенью челябинский полигон будет окончательно закрыт, а отходы начнут вывозиться в другое место. Однако как говорят эксперты, чтобы полностью решить в регионе проблему мусора, необходимо наладить систему его переработки.

Проблема челябинской свалки существует много лет.

"В 2018 году начнут решаться задачи, копившиеся многие десятилетия. Это, прежде всего, рекультивация Коркинского разреза и челябинской городской свалки", - заявлял в начале года губернатор Челябинской области Борис Дубровский на выступлении перед Заксобранием региона.

Министр экологии региона Сергей Лихачев ранее сообщал, что свалка является основным источником выбросов формальдегида в атмосферу.

"В жаркое и влажное время в результате химической реакции метана с атмосферным воздухом показатели формальдегида в атмосфере могут вырасти в несколько раз. Мы пришли к выводу, что его источник - не предприятия, а свалка и транспорт", - подчеркивал министр.

В пресс-службе министерства экологии Челябинской области Interfax-Russia.ru сообщили, что в общей сложности свалка дает порядка 20-30% выбросов вредных веществ в атмосферу города.

"Закрытие и рекультивация объекта позволят улучшить экологию города", - полагают в пресс-службе.

Оценочная стоимость рекультивации составляет 2,9 млрд рублей, но федеральные власти пока не дали согласие на выделение такой суммы.

"На сегодняшний день проектом федерального бюджета предусмотрено на 2020 год выделение субсидий Челябинской области в размере 1,018 млрд рублей. Эта цифра будет скорректирована после разработки проекта", - подчеркнули в пресс-службе.

Ликвидировать мусорный полигон предполагается в два этапа. На первом, техническом, планируется выровнять борта свалки, соорудить устройства для отвода и утилизации газов, изолировать грунтовые воды, установить защитные экраны.

На втором, биологическом этапе, будет завезена плодородная почва.

"Ожидается, что в результате мы получим безопасный объект, который будет выглядеть как зеленый холм", - добавили в пресс-службе. Технический этап рекультивации по плану должен быть завершен к 2020 году, биологический – к 2021 году.

Член межведомственного экспертного совета по отходам при Минприроды РФ Виталий Безруков заявил Interfax-Russia.ru, что для рекультивации планируется использовать землю со строек.

"Весь грунт, который образуется при строительстве домов, поедет на городскую свалку бесплатно, чтобы уже сейчас начать отсыпать ее борта", - уточнил Виталий Безруков.

По его словам, затем свалка будет закрыта укрывным материалом и засыпана землей, после чего засеяна травой и кустарниками.

"Деревья посадить не получится, чтобы не порвать изоляционный слой. Но затем можно подумать о размещении на образовавшемся зеленом холме какого-либо объекта, возможно, теплицы с цветами или сквер, как это делают в Европе", - подчеркнул эксперт.

Рекультивацией объекта займется компания, которую определит министерство природных ресурсов РФ.

"Компания будет назначена в августе-сентябре. В регионе нет предприятий, которые могли бы провести такую работу", - добавил Виталий Безруков.

В пресс-службе регионального министерства экологии уточнили, что свалка уже потихоньку закрывается: с 2017 года не заключаются договора о размещении отходов, а в сентябре прекратится вывоз твердых бытовых отходов (ТКО) от юрлиц и местных жителей. В настоящее время потоки ТКО перенаправляются на полигон недалеко от поселка Полетаево.

Однако координатор региональной группы общественного мониторинга челябинского отделения ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Виталий Вороной высказал Interfax-Russia.ru мнение, что вывоз мусора в Полетаево создаст очередную экологическую проблему.

"Создается еще одна проблема, только более опасная. Вокруг полигона в Полетаево родники, ручьи, да и сам он располагается высоко. Соответственно, все попадает в питьевые источники", - подчеркнул Виталий Вороной.

В пресс-службе министерства экологии Челябинской области, в свою очередь, говорят, что размещение мусора в Полетаево является временной мерой пока не будет построен полигон с мусоросортировочным комплексом вблизи поселка Чишма.

Помимо него планируется построить еще один мусоросортировочный комплекс и шесть мусороперегрузочных станций. Инвестор для реализации проекта уже выбран. Так, в мае региональное министерство экологии заключило концессионное соглашение сроком на 25 лет с московским АО "Управление отходами". Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 51% АО "Управление отходами" принадлежит ООО "АЛОР+", 49% - физлицу (Юрию Сизову).

"Управление отходами" намерены вложить в создание системы обращения твердых коммунальных отходов 3,54 млрд рублей. В пресс-службе компании Interfax-Russia.ru сообщили, что мусоросортировочные и мусороперегрузочные комплексы будут охватывать Челябинск, Копейск, Троицк, Южноуральск и десять близлежащих муниципальных районов.

Срок окупаемости объектов составит семь лет с момента ввода их в эксплуатацию. В настоящее время проект находится на этапе заключения договоров аренды земельных участков.

"После получения участков предельный срок создания всей системы коммунальной инфраструктуры определен на уровне 40 месяцев (3,3 лет – ИФ). При этом опыт возведения компанией аналогичных объектов в различных субъектах РФ отражает возможность сокращения данного срока. Так, ряд объектов планируется создать уже во второй половине следующего года", - подчеркнули в пресс-службе компании.

Член межведомственного экспертного совета по отходам при Минприроды РФ Виталий Безруков отметил, что в настоящее время в Челябинской области перерабатывается лишь 5-6% отсортированного мусора. По его оценке, после реализации проекта по строительству мусороперерабатывающих и мусоросортировочных комплексов эта цифра возрастет как минимум до 30%.

Существует и еще одна проблема: основная часть мусора до сих пор не сортируется - об этом упоминал и челябинский губернатор.

"Важно донести до каждого, что новая система обращения с коммунальными отходами – объективная необходимость, вызванная существенным увеличением объемов и изменением структуры отходов", - заявлял Борис Дубровский.

По словам Виталия Безрукова, в 2019 году планируется запустить в Челябинске проект по разделению мусора.

"Хотим приучить население разделять отходы на две части: органика и то, что можно отправить на переработку: картон, стекло, пластик и так далее. Вообще, в будущем, возможно, перейдем и на полную переработку мусора, но для этого нужны и серьезные мусороперерабатывающие мощности, и перестройка сознания населения, чтобы они разделяли мусор", - добавил член межведомственного экспертного совета по отходам при Минприроды РФ.

Обозреватель Иван Козликов

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