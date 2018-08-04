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Точка зрения
04.08.18 11:34

Полет короткий

© РИА Новости. Илья Тимин
Interfax-Russia.ru – Вертолет с вахтовиками при взлете на севере Красноярского края задел груз другого вертолета и упал. Погибло 18 человек.

Вертолет Ми-8 компании АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги" с 15 вахтовиками и 3 членами экипажа на борту рано утром вылетел со взлетной площадки вблизи нефтеперекачивающей станции "Ванкор" (180 км от поселка Игарка) на нефтяное месторождение в городе Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ). Однако через несколько минут после взлета лопасти вертолета задели груз, закрепленный на грузовом вертолете, взлетевшем незадолго до Ми-8.

"В простых метеоусловиях после взлета с посадочной площадки "Ванкор" потерпел крушение вертолет Ми-8АМТ, RA-25640. Командир вертолета RA-25640: 1985 года рождения, закончил Омское летное училище, налетал 5990 летных часов, из которых 2300 часов в качестве командира воздушного судна. По предварительной информации произошло столкновение лопастей вертолета с грузом на внешней подвеске ранее взлетевшего вертолета Ми-8АМТ, RA-22427. В результате крушения RA-25640 все погибли", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс".

Второй вертолет вынужден был сбросить груз, чтобы избежать крушения. Его экипаж не пострадал.

По версии источника "Интерфакса" в оперативном штабе на месте ЧС, экипаж разбившегося Ми-8 неверно рассчитал дистанцию до взлетевшего ранее вертолета с внешним грузом.

"По предварительным оценкам, экипаж, и в частности командир, не рассчитал параметры набора высоты и дистанцию с учетом взлетевшего ранее с соседней площадки на расстоянии менее километра вертолета с внешним грузом - трубами. Вертолеты опасно сблизились, и разбившаяся машина зацепила несущим винтом трос, удерживавший груз", - сказал источник.

При этом из данных радиообмена следует, что командир разбившегося вертолета, скорее всего, лишь в последний момент заметил опасное сближение с другим вертолетом и попытался предпринять маневр, чтобы избежать столкновения.

"Однако вертолет не обладает достаточной маневренностью, чтобы оперативно уйти от столкновения за несколько секунд, экипажу это сделать не удалось", - сказал источник.

По его информации столкновение произошло на высоте 100 метров, после чего машина столкнулась с землей и загорелась.

Разбившийся вертолет выпущен в 2010 году Улан-Удэнским авиационным заводом и направлялся на нефтяное месторождение в Тарко-Сале – эту информацию подтвердили в оперативном штабе и в МЧС РФ. Погибшие рабочие были специалистами-нефтяниками и направлялись на вахту.

"Вертолет был зафрахтован по контракту для перевозки вахтовиков", - сказал источник в оперативном штабе на месте ЧС.

По данным "Роснефти", в числе пассажиров были работники "РН-Ванкор" (ООО "РН-Ванкор" - дочернее общество ПАО "НК "Роснефть") и подрядных организаций, все они погибли. На месте происшествия работают две оперативные группы "РН-Ванкор". В компании организована работа оперативного штаба по расследованию причин аварии и оказанию помощи родственникам погибших.

Следственные органы Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР возбудили уголовное дело по факту крушения Ми-8.

"Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц", - сказала агентству "Интерфакс-Сибирь" старший помощник руководителя управления Яна Стрижова.

На месте происшествия найдены оба бортовых самописца, однако эксперты считают, что это не поможет расследованию причин падения Ми-8.

"Обнаружен речевой самописец и параметрическое записывающее устройство. Однако в данном случае они вряд ли содержат достаточно информации, чтобы установить причины произошедшего. Слишком стремительно развивалась авария", - сказал "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

Расследованием причин катастрофы с Ми-8 в Красноярском крае займется специально созданная комиссия Росавиации, следователи центрального аппарата СКР и представители транспортной прокуратуры.

"В целях наиболее полного и всестороннего расследования уголовного дела председатель СК поручил передать уголовное дело из Западно-Сибирского управления на транспорте в Главное следственное управление СК России", - сказала "Интерфаксу" сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Кроме того, на место крушения вылетел федеральный инспектор, а результаты расследования будут также сообщать полпреду президента РФ в СФО Сергею Меняйло.

"Полпред в курсе происшедшего, на место крушения вместе с врио губернатора края Александром Уссом, следователями, представителями МЧС и др. вылетел главный федеральный инспектор по региону", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в аппарате полпреда.

Губернатор Красноярского края Александр Усс, сотрудники МЧС РФ, следователи, специалисты Минздрава и Центра медицины катастроф уже направлены на место авиакатастрофы.

"По поручению министра МЧС к месту крушения вертолета направлен спецборт МЧС - самолет Ан-26 с губернатором Красноярского края и начальником ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Также этим бортом будут доставлены представители Следственного комитета РФ, специалисты Центра медицины катастроф, Минздрава РФ и спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного центра", - сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

По данным с сайта вертолетного оператора АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги", пассажиры разбившегося в Красноярском крае Ми-8 были застрахованы в "СОГАЗе". Согласно российскому законодательству, родственники погибших пассажиров могут получить от страховой компании 2,025 млн рублей.

Срок действия этого договора заканчивается в конце 2018 года.

Последствия падения вертолета ликвидируют 77 человек и 9 единиц техники, в том числе 4 воздушных судна.

МЧС также открыло "горячую линию"

"На базе главного управления МЧС РФ по Красноярскому краю открыт телефон "горячей линии" +7 (391)275-16-17", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

Вертолет Ми-8 признан самым массовым двухдвигательным вертолетом в мире и входит в список самых массовых вертолетов в истории авиации.

Обозреватель Татьяна Кочеткова

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