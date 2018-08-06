Необъяснимая катастрофа

06.08.18 13:49

© РИА Новости. Макс Ветров

Interfax-Russia.ru – День траура по погибшим при крушении вертолета Ми-8 под Игаркой объявлен в Красноярском крае.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр" разбился утром 4 августа в 180 км севернее населенного пункта Игарка (Красноярский край). Воздушное судно перевозило рабочих нефтяного месторождения.

По предварительной версии, причиной катастрофы стало столкновение с внешним грузом другого вертолета. Так, по данным перевозчика, - авиакомпании "ЮТэйр" – лопасти вертолета с вахтовиками столкнулись с грузом, перевозимым на внешней подвеске ранее взлетевшего вертолета. Этот вертолет не получил повреждений и произвел посадку на посадочной площадке.

К сожалению, все находившиеся на борту другого вертолета 15 пассажиров и трое членов экипажа погибли. Вместе с тем, обращают внимание в компании, командир вертолета был хорошо подготовленным, опытным пилотом 1985 года рождения, налетал около 6 тыс. летных часов, из которых 2 тыс. 300 часов в качестве командира воздушного судна. Кроме того, отмечают в "ЮТэйр", оба вертолета перед вылетом находились в технически исправном состоянии.

В НК "Роснефть" назвали действия экипажа разбившегося вертолета "необъяснимыми".

"Крушение произошло по причине необъяснимых действий экипажа вертолета Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр", который при работающей связи и предупреждении об опасном сближении допустил столкновение с другим вертолетом той же авиакомпании", - говорится в сообщении "Роснефти".

Руководство и коллектив нефтяной компании выразили "искренние соболезнования родственникам погибших". В компании также напомнили, что все сотрудники "Роснефти" застрахованы от несчастных случаев, их родственники получат установленные выплаты. Кроме того, компания пообещала предоставить всю необходимую материальную помощь и оказать социальную поддержку семьям погибших.

На борту разбившегося вертолета, согласно первоначально опубликованным данным, находились шестеро жителей Красноярского края, пятеро - Ханты-Мансийского автономного округа, двое - из республики Башкортостан, а также по одному жителю Томской, Омской, Самарской областей, Удмуртии и Ямало-Ненецкого Автономного округа.

Вместе с тем, как позже уточнили агентству "Интерфакс-Урал" в государственной инспекции труда в Югре, пятеро погибших во время крушения вертолета, изначально считавшиеся жителями ХМАО, были зарегистрированы в Башкирии.

По словам собеседника агентства, они приехали в Красноярский край как вахтовые работники фирмы из Когалыма (ХМАО) ООО "Аргос-Кедр". Также он сообщил, что в расследовании причин трагедии будет принимать участие один из сотрудников госинспекции труда в ХМАО.

По распоряжению временно исполняющего обязанности губернатора края Александра Усса при региональном правительстве был создан оперативный штаб для ликвидации последствий авиакатастрофы.

Специалисты межведомственной оперативно-следственной группы по расследованию причин крушения вертолета все еще работают на месте происшествия. В состав группы входят криминалисты Следственного комитета России, представители Ространснадзора, Росавиации и транспортной прокуратуры.

Кроме того, Западно-Сибирская транспортная прокуратура в рамках прокурорской проверки оценит качество организации полетов в районе Ванкорского месторождения.

"Будет дана общенадзорная оценка соблюдения законодательства в том, что касается состояния посадочной площадки, квалификации пилотов и состояния воздушного судна", - сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.

Также, по словам собеседника агентства, подлежит оценке и организация воздушного движения на этой площадке в целом.

Ожидается, что тела погибших доставят в Красноярск вечером 6 августа - после окончания работы следственной группы на месте крушения Ми-8. Опознание тел погибших пройдет в Красноярске. Уже подготовлены места для размещения родственников.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Красноярскому краю работают с родными погибших в авиакатастрофе, в том числе для забора проб ДНК.

"Для того чтобы оказать родным погибших психологическую поддержку во время забора проб ДНК, психологи МЧС помогают людям справиться с сильными эмоциями, поскольку к этой процедуре необходимо подготовить людей", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе ведомства.

Гражданская ответственность перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров АО "ЮТэйр - Вертолетные услуги" была застрахована в "СОГАЗе".

Как сообщили "Интерфаксу" в страховой компании, гражданская ответственность перевозчика перед пассажирами была застрахована в этой компании, согласно требованиям закона об обязательном страховании перевозчиков перед пассажирами.

Родственники погибших в результате этого происшествия могут рассчитывать на страховые выплаты в размере 2 млн 25 тыс. рублей в соответствии с законодательством.

Авиаперевозчик также страховал в "СОГАЗе" ответственность перед третьими лицами и груз, сказал представитель компании.

"Члены экипажа разбившегося вертолета были застрахованы в компании "Сургутнефтегаз" по договору добровольного страхования. Этот страховщик также страховал разбившийся борт по договору авиакаско", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник на страховом рынке.

Вместе с тем, согласно закону об обязательном страховании от несчастного случая на производстве, семьям пострадавших положены выплаты от Фонда социального страхования. При этом единовременные выплаты по закону определены в 1 млн рублей, иждивенцам предусмотрены также регулярные выплаты в последующий период.

Кроме того, о решении оказать помощь родственникам погибших заявили власти Томска, Удмуртии и Башкирии.

6 августа объявлено в Красноярском крае днем траура по погибшим в авиакатастрофе.

Обозреватель Анастасия Николаева

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