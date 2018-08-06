Путевка без отдыха

06.08.18 17:04

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

Interfax-Russia.ru – О приостановке своей деятельности или остановке чартерных программ заявили уже шесть российских туроператоров. Возможно, что не все туристы получат деньги.

С середины июня об остановке деятельности либо остановке чартерных программ заявили уже семь туроператоров: компании Polar Tour, "Матрешка Тур", "Премиум Трэвел", "Натали Турс", "Аврора БГ", DSBW Tours и "Интрэвел Столешники". При этом в Ростуризме заявляют, что на туристическом рынке нет системного кризиса, и все банкротства связаны с просчетами в ведении коммерческой деятельности руководства этих компаний и неверной оценкой спроса на выездные туры.

В свою очередь страховая компания "Ингосстрах" готова выплатить компенсации всем туристам туроператора "Натали Турс" в рамках его финансового обеспечения, если компания объявит об остановке деятельности, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на страховщика.

"В случае публичного заявления туроператором "Натали Турс" о прекращении туристической деятельности по причине невозможности исполнения своих обязательств, т.е. при наступлении страхового случая по договору страхования ответственности туроператора, все туристы, которые не смогли в связи с этим воспользоваться ранее аннулированными туроператором турами, после обращения в страховую компанию смогут претендовать на выплату возмещения в пределах страховой суммы", - цитирует АТОР заместителя начальника управления урегулирования убытков розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Вадима Тарасова.

По его словам, на выплату от страховщика в случае прекращения деятельности "Натали Турс" могут рассчитывать также те туристы, которые согласились перенести свои туры на более поздние даты, в ожидании того момента, когда туроператор урегулирует свои финансовые проблемы.

"С учетом новой редакции определения страхового случая по закону о туристской деятельности, если страховой случай произошел в период действия договора страхования, но его убытки "проявились" за пределами срока договора страхования, страховщик обязан произвести выплату. Таким образом, туристы смогут претендовать на выплату возмещения в пределах страховой суммы по соответствующему договору страхования", - рассказали в "Ингосстрахе".

АТОР напоминает, что в любом случае фингарантий не хватит на все выплаты.

"Натали Турс" реализовывала туры в основном от имени своего юридического лица "Панорама Тур" (оценочно - около 95%). Деятельность этой компании застрахована в "Ингосстрахе" на сумму 50 млн рублей. Если "Натали Турс" прекратит деятельность и не сможет компенсировать туристам убытки собственными силами, этой суммы не хватит на выплату компенсаций всем туристам в полном объеме. Каждый турист сможет получить максимум 4,2% суммы, уплаченной за путевку", - сообщает ассоциация.

Компания "Натали Турс" 4 июля объявила об аннуляции всех подтвержденных туров до 30 сентября. По оценкам экспертов, до конца года она продала около 30 тысяч туров на общую сумму не менее 1,2 млрд рублей. При этом глава туроператора Владимир Воробьев заявил, что будет продолжать деятельность и предложил туристам вместо поездок гарантийные обязательства о том, что они смогут поехать в тур соответствующей стоимости летом 2019 года. Часть клиентов согласились на это предложение, многие стали обращаться в суд.

Как отмечают в АТОР, туристы, скорее всего, выиграют суд с "Натали Турс". Но с возмещением средств могут возникнуть проблемы из-за неопределенности финансового положения туроператора.

"Поэтому мы рекомендуем туристам обращаться в суд самостоятельно, не прибегая к возмездной помощи адвокатов и юристов - затраты на них могут не окупиться даже в случае положительного решения суда", - подчеркнули в ассоциации.

В тоже время, сумма претензий туристов еще одного приостановившего свою деятельность туроператора "Матрешка Тур", поданных в страховую компанию "Якорь", превысила предельную сумму финансового обеспечения туроператора в 25 млн рублей, на выплаты могут рассчитывать не все туристы, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в АТОР.

"По состоянию на 31 июля, в "Якорь" было подано 287 заявлений от туристов "Матрешки Тур" на общую сумму 32,4 млн рублей, а фингарантия туроператора - 25 млн рублей. Это означает, что туристы получат компенсации не в полном объеме", - рассказали в АТОР.

Более того, по данным ассоциации, далеко не все клиенты "Матрешки Тур" могут рассчитывать на компенсации: в страховой компании заявили, что выплаты будут производиться только туристам, чьи туры должны были состояться после объявления туроператора о прекращении деятельности 22 июня.

"Таким образом, туристы отмененных рейсов в Китай, Израиль и Болгарию не могут рассчитывать на компенсации, поскольку у них страховое событие произошло до объявления о прекращении деятельности "Матрешки Тур". Они могут обратиться в суд с иском к туроператору", - отметили в АТОР.

В ассоциации также рассказали, что на 31 июля в реестре СК "Якорь" значилось уже 39 отказов в выплате компенсаций на общую сумму 4,8 млн рублей - большинство заявлений, поступающих в страховую компанию, не подлежит удовлетворению.

В АТОР, сославшись на представителей других страховых компаний, сообщили, что решение СК "Якорь" соответствует закону.

"Туроператор самостоятельно аннулировал туры, продолжая операционную деятельность. Если бы "Матрешка-Тур" сообщила о невозможности выполнять свои обязательства сразу после снятия рейсов, не затягивая принятие этого решения на полгода, туристы могли бы рассчитывать на выплату компенсаций. Сейчас у них есть право обжаловать решение страховой компании в суде", - отметил представитель одного из крупных страховщиков.

Впрочем, с трудностями столкнулись и другие операторы. Так, с 20-го июля прекратила свою деятельность турфирма "Интрэвел-Столешники".

"В соответствии с требованиями федерального закона N132 и руководствуясь интересами туристов, публично заявляем о прекращении туроператорской деятельности компании "Интрэвел Столешники" с 20 июля. На данный момент, мы уже почти два месяца в жестких условиях негативного информационного поля на нашем рынке старались привлекать инвестиции, договариваться с партнерами, но найти выход из сложившейся ситуации, увы, не смогли", - говорится в заявлении генерального директора компании Евгения Юрьева.

"Интрэвел Столешники" входит в единый федеральный реестр туроператоров и ассоциацию туроператоров по выездному туризму "Турпомощь". Финансовая ответственность компании перед туристами застрахована на 80 млн рублей. В том числе, в САО "Якорь" на 20 млн рублей, АО СК "Армеец" на 20 млн рублей, ООО СК "Экип" на 10 млн рублей и на 30 млн рублей в СК "Инвестстрах", у которой в апреле была отозвана лицензия. В фонде персональной ответственности туроператора - 552,5 тыс. рублей.

Как сообщает компания, финансовых гарантий должно хватить на возмещение ущерба всем пострадавшим туристам.

По данным реестра, в 2017 году туроператор обслужил 3019 туристов на общую сумму более 66,4 млн рублей.

Между тем, еще один туроператор "Аврора-БГ" отказался вернуть туристам деньги за непредоставленные услуги после отмены чартерных программ, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" клиенты туроператора.

"У меня был запланирован вылет на 14 июля в Болгарию, однако после отмены чартерных программ туроператора "Аврора БГ" отпуск оказался под вопросом. Покупала я именно авиаперелет. Подала заявление в офисе компании, однако сотрудники сразу предупредили, что денег нет", - рассказала одна из клиенток туроператора.

Другая клиентка написала заявление на возврат денег за тур в Болгарию, который должен был состояться 9 июля. Однако ей сообщили, что надеяться на возврат средств не стоит, а лишь ждать, когда туроператор объявит о закрытии и после этого подавать в страховую компанию.

Еще один клиент сообщил в социальных сетях, что "в офисе сотрудник неоднократно повторял, что заявление-то написать можно, но денег все равно не будет. Разве что вопрос с детскими группами еще не решен".

По информации пострадавших, туроператор не отвечает на телефонные звонки, поэтому инициативная группа клиентов "Авроры БГ" планирует обращаться к юристам и подать коллективный иск.

"Интерфаксу" также не удалось получить комментарий руководства компании.

Стоит отметить, что петербургский туроператор "Аврора БГ" со 2 июля отменил чартерные программы в Болгарию и Черногорию, аргументировав это удорожанием перевозки и других составляющих туров, а также обслуживанием клиентов туроператора "Матрешка Тур", который до марта 2018 года владел "Авророй БГ".

По информации АТОР, отмена чартерной программы туроператора "Аврора БГ" затронула около 400 туристов, которые находятся в Черногории и Болгарии, также в подвешенном состоянии пребывают клиенты, чьи поездки только должны были состояться.

По данным АТОР, компания обещала турагентствам вывезти путешественников, которые находятся за границей, и выполнить обязательства по программам детского отдыха в оздоровительных лагерях Болгарии, Черногории и Турции.

Обозреватель Александра Лоскутова

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