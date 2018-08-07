Очередной вброс

07.08.18 16:44

© РИА Новости. Алекс Макнотон

Interfax-Russia.ru – Лондон в очередной раз опроверг сообщения британских СМИ о наличии подозреваемых по "делу Скрипалей". Посольство РФ предлагает не полагаться на медийные вбросы по этому поводу.

Газета The New York Times в июле сообщила о появлении подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

"Британские следователи полагают, что атака 4 марта на бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее всего, была совершена действующими или бывшими агентами службы, известной как ГРУ, которых отправили в его (Скрипаля - ИФ) дом на юге Англии", - написала газета со ссылкой на двух действующих британских и американских должностных лиц и одного бывшего американского чиновника, знакомых с ходом расследования.

При этом газета отметила, что ГРУ было под подозрением с первых дней расследования по "делу Скрипалей".

Один из источников рассказал газете, что британские следователи могут вскоре определить лиц, которые, по их мнению, отравили Скрипалей. В то же время, отмечает газета, "следователи не исключают возможную причастность другой российской разведывательной службы или ее частного подразделения".

Через несколько дней газета The Sun со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщила, что британской полиции все же удалось установить конкретных виновных в отравлении "Новичком" бывшего российского разведчика и его дочери в Солсбери.

"Расследование считает, что установила подозреваемых в применении "Новичка" и перепроверила это по записям имен людей, которые въезжали в страну примерно в это время", - процитировала газета слова источника. Причем, собеседник издания подчеркнул: "Безусловно, они русские".

Вместе с тем посольство РФ в Великобритании официальных заявлений о подозреваемых по "делу Скрипалей" не получало, да и замминистра МВД Британии Бен Уоллес назвал домыслами сообщения британских СМИ о том, что следствию удалось установить лиц, вероятно причастных к отравлению.

Между тем накануне газета The Guardian со ссылкой на источники в правительстве и службах безопасности сообщила, что британские власти уже подготовили материалы для запроса у РФ экстрадиции двух россиян, которых следствие подозревает в совершении химической атаки в Солсбери.

Имена подозреваемых в статье не называются, но издание отмечает, что следователи сумели восстановить все передвижения этих людей с момента их прибытия на британскую территорию и до отбытия.

"Прокуратура завершила подготовку запроса на экстрадицию и готова его направить", - отмечается в сообщении.

Газета пишет, что решению подать запрос на экстрадицию предшествовали ожесточенные споры в британском правительстве. Часть министров уверены, что подобный запрос усилит давление на Россию и позволит привлечь ее к ответственности за химатаку. При этом другие члены британского правительства рассматривают просьбу об экстрадиции как бесполезную меру.

При этом The Guardian подчеркивает, что у Британии нет реальных шансов добиться от РФ выдачи подозреваемых.

"Россия, скорее всего, резко откажет выполнять любой запрос Британии об экстрадиции двух россиян, которых британская полиция считает связанными с атакой посредством нервно-паралитического вещества в Солсбери", - говорится в публикации.

Так, напоминает издание, запрос Лондона о выдаче в 2007 году двух россиян, подозреваемых в убийстве бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, также не был удовлетворен Россией.

В свою очередь правительственный источник The Telegraph отмечает, что в любом случае это дело не быстрое - подготовка запроса займет несколько недель или месяцев.

Со своей стороны министерство иностранных дел Великобритании вновь опровергло информацию о требовании Скотланд Ярда к Москве выдать подозреваемых в отравлении Скрипалей россиян, назвав статью The Guardian спекуляцией. Об этом сообщило The Times со ссылкой на анонимные источники во властных структурах.

Посольство РФ в Великобритании также обратило внимание на публикацию The Guardian. Пресс-секретарь дипмиссии отметил, что они не получали официальных обращений с британской стороны, связанных с экстрадицией российских граждан по делу о произошедшем в Солсбери.

"Более того, приходится вновь констатировать, что такого рода утечек со ссылкой на неназванные источники было уже не менее сотни с момента инцидента в Солсбери. Поэтому полагаться на эту информацию не стоит. Мы не испытываем никакого доверия к неподтвержденным медийным вбросам", - говорится в ответе пресс-секретаря на вопрос СМИ.

Он также подчеркнул, что до получения официальной информации публикацию рассматривают как врос.

"До предоставления нам официальной информации по инциденту в Солсбери рассматриваем данную публикацию как очередной вброс, направленный на заполнение информационной паузы, а также затуманивание ситуации, связанной с невыполнением Лондоном своих международных обязательств в контексте расследования покушения на убийство двух российских граждан в Солсбери", - отметил пресс-секретарь посольства.

Российский дипломат напомнил, что в России открыто уголовное дело о покушении на убийство Юлии Скрипаль.

"Российские правоохранительные органы, которые уже направили два запроса о правовой помощи по данному делу, неоднократно подтверждали свою готовность к взаимодействию с британской стороной. Официальный же Лондон на контакт не идет", - констатирует представитель посольства.

Ранее в посольстве России в Лондоне выразили надежду, что дочь экс-полковника ГРУ сможет ознакомиться с оценкой российской стороны произошедшего в Солсбери и "узнать, как российская сторона пыталась получить консульский доступ к ней и ее отцу, чтобы убедиться в том, что ее права и права ее отца соблюдаются".

В посольстве рассчитывали на то, что Юлия Скрипаль выскажет свое мнение по произошедшему в Солсбери "в свободном разговоре, а не на заявлении в видео, записанном под контролем полиции".

В посольстве также констатируют, что никакого взаимодействия с британской стороной нет и в помине.

"Мы продолжаем стучаться в закрытую дверь, пытаясь добиться ответов на многочисленные вопросы, главные из которых – что же именно произошло с российскими гражданами в Солсбери, где и в каком состоянии они сейчас находятся", – отметили в посольстве.

В дипмиссии напоминают, что за прошедшие месяцы посольство по своим каналам направило более 60 нот и писем в адрес МИД, МВД, полиции Великобритании, на некоторые из которых были получены "бессодержательные отписки", однако большинство обращений официальный Лондон оставил без ответа.

"Вместо предложенного российской стороной сотрудничества в расследовании отравления Скрипалей как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, например, ОЗХО, Лондон избрал путь бездоказательных обвинений в адрес России, засекречивания хода расследования, уничтожения улик и распространения в СМИ многочисленных утечек и вбросов. В такой ситуации сложно не поверить тому, что британские власти пытаются целенаправленно скрыть правду от британской и международной общественности, своих союзников и России. Другого разумного объяснения, как часто говорят британцы, этому просто нет", - отмечают в посольстве.

Обозреватель Анастасия Николаева

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