Тройное одобрение

08.08.18 12:49

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

Interfax-Russia.ru – ЦИК РФ одобрил вопросы трех инициативных групп для вынесения на всероссийский референдум о повышении пенсионного возраста.

После отказа Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК РФ) КПРФ в проведении референдума о повышении пенсионного возраста из-за неконкретно сформулированного вопроса коммунисты подали новую заявку на референдум.

1 августа инициативная группа КПРФ вновь обратилась в Мосгоризбирком с заявлением о вынесении на референдум вопроса о повышении пенсионного возраста в новой редакции.

"Представители КПРФ сегодня подали новое уведомление в Мосгоризбирком о созыве на 7 августа собрания инициативной группы по проведению "пенсионного" референдума. Вопрос сформулирован после встречи с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой", - сообщил "Интерфаксу" секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

По его словам, на референдум выносится следующий вопрос: "Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет), повышаться не должен?"

Вместе с тем председатель ЦИК посоветовала КПРФ как можно быстрее обратиться с вопросом в региональный избирком не в Москве, а в другом регионе.

"Чтобы была стопроцентная возможность провести референдум, представив свой вопрос в ЦИК, им надо, не теряя времени заявляться в других регионах", - заявила Памфилова журналистам.

Она пояснила, что если в каком-то регионе КПРФ подадут заявку первыми, то региональная комиссия точно так же пришлет ее в ЦИК.

"Мы рассмотрим, затвердим, и они тогда могут по всем остальным (регионам) вести работу", - добавила Памфилова.

Глава ЦИК также уточнила, что в случае, если в одном регионе инициативная группа выступает с одним вопросом, а в других регионах кто-то с другим, то "и у тех и других, если мы даем добро, появляется возможность в остальных регионах собирать инициативные группы и собирать подписи".

"Нет проблем, просто надо правильно стратегию избрать. (...) Если зацикливаться на Москве, то (...) назревает, ну скажем, коллизия. (...) Если они действ хотят серьезно проводить референдум, они должны заявиться тех регионах, где у них есть организация, где они сильны", - считает Памфилова.

При этом она сообщила, что только накануне неожиданно узнала о том, что в Мосгоризбирком была подана заявка на регистрацию инициативной группы от неизвестных лиц.

Действительно, 27 июля в Мосгоризбиркоме была заявлена инициативная группа с вопросом, который очень похож на новую редакцию вопроса от коммунистов, сформулированный после консультации с Памфиловой и другими членами ЦИК.

Вопрос звучит так: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право назначения пенсии по старости, не менялся?"

Инициатором альтернативного КПРФ референдума по вопросу изменений пенсионного законодательства стал глава муниципального округа Таганский, кандидат в мэры Москвы от "Справедливой России" Илья Свиридов.

Также на проведение "пенсионного" референдума претендует третья инициативная группа - из Московской области. У них вопрос сформулирован следующим образом: "Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?".

Автором третьей инициативы являются представители Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями, в частности его президент Марина Семенова. На заседании ЦИК она сообщила, что "ратует за то, чтобы пенсионный возраст был уменьшен вообще для многодетных родителей".

"И как только мы узнали о том, что будет увеличен пенсионный возраст, для нас это стало неприятным сюрпризом. Так как в наш союз входят организации из 46 регионов, соответственно, этот вопрос крайне болезненный для многодетных. Поэтому было принято решение общим собранием вынести на референдум вопрос о повышении пенсионного возраста", - сказала Семенова.

8 августа Центризбирком признал соответствующими законодательству все вопросы, предложенные всеми тремя инициативными группами для вынесения на всероссийский референдум о повышении пенсионного возраста.

Таким образом, были одобрены инициативы и Свиридова, и КПРФ, которые подали заявку на референдум от Алтайской краевой региональной подгруппы инициативной группы, и от Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями.

Как постановила комиссия, все три формулировки соответствуют требованиям ст.6 закона "О референдуме РФ".

Теперь инициаторам необходимо создать аналогичные подгруппы проведения референдума еще не менее чем в 42 регионах России, а затем приступить к сбору 2 млн подписей избирателей. В одном регионе можно получить не более 50 тыс. подписей. Та группа, которая первой пройдет все необходимые процедуры и зарегистрируется, получит возможность провести референдум.

Кстати, недавно Мособлизбирком получил уведомление от депутата сельского поселения Кривцовское Солнечногорского района, зампреда Московского областного отделения партии "Яблоко" Дмитрия Трунина, также инициирующего проведение "пенсионного" референдума. Однако пока депутат из Подмосковья не смог собрать достаточного количества людей для регистрации инициативной группы.

Между тем, по мнению уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, сам референдум по вопросу повышения пенсионного возраста можно проводить только после серьезного осуждения темы с гражданами.

"Нельзя нагнетать ситуацию, люди должны понять, в чем проблема пенсионного возраста, хотя бы в базовых вещах, и если проводить референдум, то только после серьезного, длительного обсуждения, чтобы люди услышали разные точки зрения", - заявил Титов в интервью "Интерфаксу".

"Сегодня, конечно, все будут "против" однозначно. Но это будет на эмоциях, а выражать свое мнение люди должны обоснованно, имея базу для того, чтобы принять решение", - отметил уполномоченный.

По его словам, в настоящий момент тема сильно политизирована, в связи с чем разные политические группы проводят митинги и выступают за проведение референдума, однако "при такой политизированности вопросы не решаются".

Обозреватель Анастасия Николаева

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