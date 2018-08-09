Санкции по этапам

09.08.18 15:53

© РИА Новости. Максим Блинов

Interfax-Russia.ru – США введут новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери. Первый раунд ограничит экспорт и финансирование, второй может стать "более болезненным".

Госдепартамент США сообщил о введении "примерно 22 августа" новых санкций против России. На этот раз санкции будут введены в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

"США 6 августа 2018 года пришли к выводу, согласно акту от 1991 года об уничтожении вооружения и контроле за химическим и биологическим оружием, что российские власти использовали химическое или биологическое оружие в нарушение международных норм или же использовали летальное химическое или биологическое оружие против своих граждан", - отмечает госдеп.

Какие именно ограничительные меры предусмотрены администрацией США – госдеп не уточняет. В то же время, телеканал NBC со ссылкой на неназванного представителя госдепа, сообщил, что первый раунд санкций ограничивает экспорт и финансирование, но может иметь не очень существенный эффект, так как он во многом дублирует уже действующие ограничения, например, на продажу оружия России.

Самое значительное влияние, отмечает телеканал, в рамках первоначальных санкций может оказать запрет на выдачу лицензий на поставку в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью. Ранее среди таких товаров были электронные устройства и компоненты для них, а также авиационное оборудование для калибровки и проведения испытаний. До сих пор разрешения на поставки в Россию такого оборудования выдавались в зависимости от обстоятельств – власти США рассматривали по отдельности каждый случай, сообщает телеканал.

Спустя три месяца после первого блока санкций, как отмечают американские СМИ, может последовать второй. По данным телеканала, он будет "более болезненным" и может быть реализован, если Россия не даст гарантий не использовать химическое оружие в будущем и не согласится на "локальные проверки" со стороны ООН.

"Второй пакет санкций может включать существенное снижение дипломатических отношений, приостановку возможности полетов в США для государственной авиакомпании "Аэрофлот", а также о почти полном ограничении экспорта и импорта", – сообщил источник NBC в госдепе.

В Великобритании уже поприветствовали планы США ввести новые санкции в отношении России. Так, представитель канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что в Лондоне рады готовящимся новым санкциям Вашингтона.

"Уверенный международный ответ на использование химического оружия на улицах Солсбери ясно указывает России, что провокационное, безрассудное поведение не будет принято без сопротивления", - заявил представитель премьер-министра.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант также поблагодарил США за поддержку.

"Если мы хотим сделать так, чтобы химическое и биологическое оружие, включая нервнопаралитические вещества, не стало новой и ужасающей нормой XXI века, такие страны, как Россия, которые используют или поощряют их использование, должны знать, что за это придется расплачиваться", - написал он в своем Twitter.

В свою очередь в Евросоюзе отметили, что, "с учетом того, что был установлен факт применения Россией химического оружия", санкции "приняли к сведению".

"Мы, конечно, очень внимательно следим за этим делом с начала отравлений и находимся в контакте с нашими американскими партнерами", - заявила официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева на брифинге в Брюсселе.

Она подтвердила позицию ЕС о недопустимости применения химического оружия, представляющего угрозу для людей.

"Высокий представитель (Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини - ИФ) предложила конкретные действия для усиления сопротивляемости ЕС против химической, биологической и ядерной угроз. Это было ясно заявлено, и мы призываем к принятию нового режима эффективных мер с целью воспрепятствовать распространению химического оружия", - отметила пресс-секретарь еврокомиссии.

Со своей стороны постпредство России при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) вновь призвало Запад предоставить хоть какие-либо доказательства причастности РФ к применению химического оружия, включая "Новичок".

"Коллективный Запад в так называемой трагедии, связанной с "Новичком", ведет себя как прокурор, судья и палач одновременно", - заявило российское постпредство в своем микроблоге в Twitter.

"Почему Россия должна доказывать свою невиновность, а не наоборот? Пять месяцев спустя вопрос остается: представлены ли какие-либо доказательства? Ответ очевиден - нет", - отмечается в сообщении российского постпредства.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал новый американский пакет санкций в отношении России "театром абсурда", а США - "Объединенными Санкциями Америки".

"Театр абсурда продолжается. Нет ни доказательств, ни улик, ни логики, ни презумпции невиновности - есть только "хайли лайкли". Действует лишь одно правило: винить во всем Россию, неважно, насколько абсурдны или лживы эти обвинения", – написал Полянский в своем личном аккаунте в Twitter.

Такого же мнения придерживается и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Введя санкции по "делу Скрипалей" США окончательно превратят всю систему международного права в театр абсурда, обратив в пепел такие понятия как "доказательная база" и "презумпция невиновности", - заявил депутат журналистам.

По его словам, такая линия косвенно подтверждает предположения ряда экспертов о том, что Вашингтон мог быть идейным вдохновителем развязанной Лондоном антироссийской провокации из-за инцидента в Солсбери.

Он отметил, что в ответ на меры, принимаемые Вашингтоном, Москва может применить закон о контрсанкциях, принятый в весеннюю сессию.

Глава думского комитета также сожалеет, что в Соединенных Штатах остается все меньше здравых и конструктивно настроенных политиков.

"Мы будем продолжать работу с теми, кто пока не поддался коллективному безумию, и пытаться восстановить диалог", - добавил Слуцкий.

В Госдуме также связывают новые американские санкции с политической борьбой в США, в частности с приближающимися промежуточными выборами в Конгресс.

"Приближающиеся промежуточные осенние выборы в США подстегивают политиков демонстрировать свою приверженность сложившемуся в отношении нашей страны курсу, и санкции поэтому и появились", - предположил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с "Интерфаксом".

По мнению депутата, санкционное давление "является уже (...) системной политикой Соединенных Штатов Америки и ведущих политических сил этой страны - как известно не только демократы, но и значительную часть республиканцев выступают за ужесточение политики Вашингтона в отношении Российской Федерации".

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал США "полицейским государством, выбивающем доказательства из подозреваемого угрозами и пытками, а в конечно счете - вершащим наказание без преступления в худших традициях приснопамятных судов Линча".

По его словам, особую обеспокоенность вызывает то, что речь в данном случае идет уже не об инициативах отдельно взятых конгрессменов, а об осознанных действиях администрации президента и его госдепартамента, не уполномоченных выступать с такими инициативами без ведома Дональда Трампа.

"Подозреваю, что речь идет о банальном намерении артикулированно поддержать ближайшего союзника США в Европе, Великобританию, и еще раз повысить накал антироссийской кампании для других членов НАТО, которые сейчас через Евросоюз "отбиваются от рук", демонстрируя несогласие с американской санкционной политикой по Ирану", - заявил сенатор "Интерфаксу".

По его мнению, иначе объяснить эту "ничем не обоснованную, вырванную из контекста реального хода следствия и деструктивную для двусторонних отношений инициативу просто невозможно".

В Кремле считают неприемлемым увязку новых рестрикций США с "делом Скрипалей".

"Мы считаем категорически неприемлемым увязку новых рестрикций, которые мы по-прежнему считаем незаконными, с делом в Солсбери, мы еще раз самым решительным образом отвергаем какие-либо обвинения в контексте возможной причастности российского государства к тому, что произошло в Солсбери", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Более того, отметил представитель Кремля, Россия не может "однозначно говорить о том, что и как было использовано в Великобритании, ибо не располагает какой-либо информацией".

"И не имеет ответа на наши предложения британской стороне о совместном расследовании этого инцидента, которое вызывает нашу серьезную обеспокоенность", - сказал пресс-секретарь.

По его мнению, намерение США ввести новые санкции в отношении России является недружественным шагом и не ассоциируется с конструктивной атмосферой встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Песков заявил, что в России сожалеют об отсутствии взаимности у западных партнеров в стремлении наладить конструктивное взаимодействие с Москвой.

Он подчеркнул, что, несмотря на информацию о возможном введении новых санкций Вашингтона в отношении Москвы, Россия сохраняет надежду на выстраивание конструктивных отношений с США.

Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин "неоднократно демонстрировал конструктивный настрой", готовность обсуждать тяжелые вопросы, и нет оснований сомневаться, что свою позицию он не пересмотрел.

Обозреватель Анастасия Николаева

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