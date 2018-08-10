10.08.18 13:55

© РИА Новости. Валерий Мельников

Interfax-Russia.ru – Россия проработает ответные меры на новые санкции США, при этом Москва не хочет осложнять ситуацию.

Новые санкции, анонсированные США в отношении России из-за инцидента в британском Солсбери, в госдепартаменте США объяснили желанием наладить диалог с Москвой.

Как заявила на брифинге представитель госдепартамента США Хизер Нойерт, "в администрации пришли к выводу, что санкции могут быть эффективным инструментом" при выстраивании отношений с другими странами.

По ее словам, введение санкций не означает, что США не хотят продуктивных отношений с Россией.

"Россия - большая страна. Мы - тоже", - подчеркнула она.

По мнению представителя госдепа, ограничительные меры могут помочь найти путь к продуктивному диалогу с Москвой.

"Санкции - это инструмент, который может подтолкнуть другие страны к более правильному поведению", - сказала Нойерт, говоря о России.

При этом она отметила, что США не намерены давать подробные данные о новом блоке санкций против России вплоть до момента их введения.

"Как вы хорошо знаете, мы не даем заранее данных про санкции. Мы следовали законам, когда объявили о санкциях вчера. И мы, конечно, будем следовать законам в дальнейшем", - сказала Нойерт.

Также она не стала отвечать на вопрос о допуске инспекторов США на российские объекты, имеющие отношение к химоружию.

"Вы просите нас заглянуть в будущее - мы не знаем, что произойдет в будущем. Я думаю, что это вопрос на гипотетическую тему, поэтому у меня нет ответа", - сказала она, отвечая на вопрос, есть ли у госдепа какая-то причина полагать, что Россия позволит проводить инспекции на своей территории.

В свою очередь в МИД РФ вновь назвали безосновательными обвинения в адрес России в причастности к "делу Скрипалей".

"Вся эта обвинительная пирамида строится в отсутствие какой-либо правовой почвы, и нам еще говорят о каком-то международном праве и о соблюдении и уважении юридических обязательств", - заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На прямой вопрос РФ о статусе следствия вокруг дела об отравлении Скрипалей в Солсбери Великобритания так и не дала ответа, подчеркнула представитель МИД РФ.

"Ответа просто не последовало. Ничего не нашли, что ответить", - сказала Захарова.

По ее словам, Вашингтон продолжает демонизировать Россию.

"Администрация США все силы бросила на то, чтобы еще больше осложнить ситуацию. Расчет тех, кто стоит за очередным витком раскручивания так называемого "дела Скрипалей" просто очевиден: стремиться всеми правдами и неправдами удержать на плаву эту выгодную для них антироссийскую тему в качестве инструмента для продолжения демонизации России", – подчеркнула она.

Захарова отметила, что даже в отсутствии каких-либо доказательств американская администрация, "в том числе прикрываясь некой союзнической солидарностью", сочла необходимым ввести новые санкции.

Причем, напомнила представитель российского внешнеполитического ведомства, в качестве условия для снятия санкций выдвигаются заведомо неприемлемые требования.

Она посетовала, что "вместо того чтобы всерьез заняться поиском путей улучшения связей, как это обсуждалось в ходе недавнего саммита в Хельсинки, администрация США все бросила на то, чтобы еще больше осложнить ситуацию".

Кроме того, отметила Захарова, введение новых санкции по "делу Скрипалей" - "это попытка выставить наше государство как не выполняющее свои международные обязательства", в данном конкретном случае - по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

"Хотя всем прекрасно известно: Россия ещё в прошлом году полностью ликвидировала свои запасы химического оружия в строгом соответствии с обязательствами по КЗХО. В отличие от тех же самых американцев, которые так и не уничтожили собственный химический арсенал и постоянно переносят сроки реализации соответствующей программы. Тем более на этом фоне эти обвинения безосновательны и просто циничны ", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Официальный представитель МИД РФ также заявила, что Россия будет прорабатывать ответные меры на недружественный шаг со стороны США.

"Российская сторона неоднократно предупреждала, что разговор с позиции силы языком ультиматумов бесполезен и бесперспективен", - подчеркнула она.

Вместе с тем, по ее словам, Россия не планирует осложнять ситуацию в отношениях с США.

"Речь идет об ответных мерах. Речь идет не о фантазиях российской стороны, потому что очень хочется понагнетать, еще больше осложнить ситуацию в российско-американских отношениях. Ничего подобного. Речь идет исключительно об ответных мерах. Каковы будут санкционные меры в отношении российской стороны, таковы будут и ответные меры. Они будут прорабатываться исходя из тех действий, которые будет предпринимать американская сторона", - добавила она.

Захарова подчеркнула, что решение об ответных мерах будет зависеть от того, что придумают американские законодатели и политические лоббисты.

"Ничего не придумают - ничего не будем делать. Что-либо придумают - будем отвечать", - сказала она.

Со своей стороны премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что возможное дальнейшее усиление экономических санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны.

"Если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо нужно будет реагировать - экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать", - сказал Медведев на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника.

Он подчеркнул, что эти меры, "как бы западные партнеры ни рассуждали, что русские плохие, проводят неправильную политику, что правительство РФ должно изменить свою позицию по ряду вопросов, но в значительной степени это ограничение нашей экономической мощи".

Премьер признал, что санкции так или иначе влияют на экономику страны.

"Ничего хорошего в этом нет, потому что всякого рода ограничения в конечном счете сказываются на самочувствии экономики, на движении курса валют", - добавил Медведев.

С тем, что объявленные госдепартаментом США новые санкции в отношении РФ означают "сползание" к экономической войне с Россией согласен главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

"Ситуация развивается в достаточно негативном направлении. Все происходящее означает сползание к экономической войне. Но самое главное, что отношения между Москвой и Вашингтоном уже достигают "точки невозврата". Экономическая война требует от американцев стратегического решения, и они уже давали понять, что до тех пор, пока в России у руля находится нынешний президент, никакого улучшения отношений с Россией не будет", - заявил Васильев "Интерфаксу".

По оценке американиста, санкции экономического характера являются элементом масштабного политического давления на Москву.

"Это не столько экономическая война, сколько элемент идеологического противостояния между Россией и США, которое, как факт, следует признать", - отметил собеседник агентства.

В целом, считает эксперт, несмотря на атмосферу июльского саммита в Хельсинки с участием президентов России и США, можно прогнозировать, что до конца президентского срока Дональда Трампа никаких позитивных изменений в двусторонних отношениях не произойдет.

О том, что новые санкции против РФ сводят "на нет" перспективы улучшения отношений с Москвой, говорит и директор Фонда изучения США им.Франклина Рузвельта при МГУ им.М.В.Ломоносова Юрий Рогулев.

"Официально санкции еще не опубликованы, но российского временного поверенного уже вызвали в госдепартамент, и все сообщили. Речь, без преувеличения, идет о беспрецедентно жестких мерах и давлении за всю историю двусторонних отношений. В результате такой подход сводит "на нет" любую перспективу улучшения отношений между Россией и США", - заявил Рогулев "Интерфаксу".

По его оценке, "ситуация движется в направление конфронтации". "Показательно, что следующему этапу введения санкций даже упоминается возможность понижения уровня дипломатического представительства", - сказал собеседник агентства.

В целом, считает эксперт, объявленные санкции не являются неожиданностью, и отражают сложную ситуацию во взаимодействии Белого дома и Конгресса.

"В США продолжает раскручиваться спираль скандалов, связанных с поисками "российского следа". Белый дом оказался в позиции крайнего и виноватого, и подвергается активному и все нарастающему давлению со стороны Конгресса. Госдепартамент решил пойти на упреждение, и заявить о санкциях. Российско-американские отношения стали жертвой борьбы между администрацией Трампа и Конгрессом", – считает он.

Обозреватель Анастасия Николаева

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