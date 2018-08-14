Некорректная формулировка

14.08.18 15:19

© РИА Новости. Валерий Мельников

Interfax-Russia.ru – Туроператор "Натали Турс" отозвал заявление о приостановке операционной деятельности и вновь пообещал возобновить продажи с октября.

Один из старейших российских туроператоров "Натали Турс" был создан в 1992 году Владимиром Воробьевым. Основным направлением деятельности компании были путешествия в Испанию. Долгое время компания занимала лидирующие позиции на туристическом рынке. Но после кризиса 2014 года объемы "Натали Турс" стали падать. В 2017 году ее пакетные туры купили 22 тыс. человек.

Утром 14 августа на сайте "Натали Турс" появилось сообщение, что туроператор "приостановил свою операционную деятельность". При этом ни в Ростуризме, ни в ассоциации "Турпомощь" заявления туроператора об остановке не получали.

Как пояснили в Ростуризме, само заявление компании о приостановке операционной деятельности не несет соответствующих юридических последствий.

Согласно статье 4.1. закона "Об основах туристской деятельности в РФ" в случае невозможности исполнения туроператором всех обязательств по заключенным договорам о реализации турпродукта туроператор обязан направить информацию о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения обязательств по договорам о реализации турпродукта в Ростуризм, ассоциацию "Турпомощь" и в организацию, предоставившую туроператору финансовое обеспечение ответственности, отметили в Ростуризме.

В ведомстве подчеркнули, что туроператор должен прекратить заключение новых договоров о реализации турпродукта, в том числе обеспечить прекращение их заключения турагентами, а также разместить объявление о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения обязательств по договорам о реализации турпродукта на своем официальном сайте.

"В связи с некорректностью размещенной на сайте информации, а также учитывая, что до настоящего времени в адрес Ростуризма официальных заявлений о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения обязательств по договорам о реализации туристского продукта от туроператоров не поступало, для прояснения ситуации Ростуризм готовит запрос в адрес четырех юридических лиц компании: ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "НАТАЛИ", ООО "Центр туризма "Согласие" и ООО Туроператор "Натали Турс", - заявили в ведомстве.

Со своей стороны директор ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Александр Осауленко отметил, что заявление "Натали Турс" не изменит ситуацию для туристов.

"Туроператор приостановил операционную деятельность, но не остановил в соответствии с законом туроператорскую деятельность. Это ничего не значит - только то, что компания не берет на себя новых обязательств. К сожалению, просто зафиксирована ситуация сегодняшнего дня", – сообщил он порталу "Интерфакс-Туризм".

Впрочем, уже через несколько часов глава "Натали Турс" Владимир Воробьев опроверг информацию о прекращении операционной деятельности туроператора.

"Появилась некорректная информация, она будет подправлена. Речь идет о той же информации, что мы давали 4 июля, когда мы объявили об остановке продаж и возобновлении их с 1 октября. Ничего нового не произошло, за исключением того, что по просьбам трудящихся закрыли временно сайт, чтобы не раздражать. Много было жалоб, что сайт функционирует, и мы таким образом вводим в заблуждение туристов", – сообщил он порталу "Интерфакс-Туризм".

Воробьев отметил, что, "Натали Турс" рассчитывает возобновить отправку туристов с начала зимнего сезона 1 октября.

"У нас идут переговоры с инвесторами, у них есть интерес, и я надеюсь, что мы найдем желающих", – сказал он.

Между тем в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сомневаются, что "Натали Турс" сможет возобновить работу.

"Долг компании перед туристами и партнерами, по ее собственным заявлениям, составляет $15 млн. Если этот долг не будет закрыт, даже если какое-то агентство поверит Воробьеву и начнет предлагать его туры, кто из туристов отдаст свои деньги туроператору, который обманул не менее 30 тыс. человек?" - заявила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

Она напомнила, что заявление компании о приостановке деятельности нужно лишь формально, так как подавляющему большинству туристов это не поможет вернуть деньги.

"Как мы знаем, порядка 80% туров проданы через юридическое лицо "Панорама Тур", у которого финансовые гарантии в СК "Ингосстрах" составляют 50 млн рублей, плюс можно взять 5,6 млн из фонда персональной ответственности. По нашим данным, компания составила реестр пострадавших, в котором около 12 тыс. проданных туров. В том числе порядка 10 тыс. проданы через "Панораму Тур". Легко подсчитать, что для клиентов этой компании выплаты составят около 6 тыс. рублей по каждому проданному туру. И понятно, что это не компенсация, так как любой тур за границу стоит дороже", – рассказала представитель РСТ.

По ее словам, "Натали Турс" также реализовывало туры через два других юрлица: "Центр туризма Согласие" и "Агентство путешествий Натали". У их клиентов, по данным РСТ, есть шансы получить средства, так как ответственность каждой из компаний застрахована в СК "Ингосстрах" на 50 млн рублей.

"Мы видим, что Воробьев мечется, не желая признавать поражение. Это уже не агония, а фактическая смерть туроператора. Он не контролирует ситуацию в компании даже в том виде, в каком она сейчас работает. Формулировка "приостановила операционную деятельность" не могла бы появиться без указания руководства. Самое печальное, что ясности для рынка и теперь не появилось - как он (Воробьев - ИФ) держал всех в подвешенном состоянии, не останавливая компанию и не возвращая деньги, так и продолжает", – рассказала Тюрина.

Компания "Натали Турс" объявила об аннулировании всех подтвержденных туров 4 июля. При этом глава туроператора заявлял, что не будет останавливать деятельность, и предложил туристам вместо поездок гарантийные обязательства о том, что они смогут поехать в тур соответствующей стоимости летом 2019 года. Часть клиентов согласилась на это предложение, многие стали обращаться в суд.

Так, по данным Роспотребнадзора на 7 августа, в суды было направлено более 30 исков в защиту потребителей. Всего в ведомство на тот момент обратилось более 850 пострадавших туристов, большинство из которых проживает в Москве (340 обращений), Санкт-Петербурге (212 обращений), Калужской и Калининградской областях, а также в Татарстане (около 50 обращений в каждом регионе).

Со своей стороны страховая компания "Ингосстрах", где застрахована ответственность туроператора, на прошлой неделе заявила, что готова выплачивать компенсации пострадавшим клиентам в объеме, который покрывается финансовой гарантией туроператора, но только после того, как он объявит об остановке деятельности.

В свою очередь прокуратура Москвы по результатам проведенной проверки потребовала возбудить уголовное дело в отношении сотрудников компании "Натали Турс". Как рассказала "Интерфаксу" официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова, материалы прокурорской проверки соблюдения требований федерального законодательства о защите прав потребителей и туристической деятельности туроператором направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Обозреватель Анастасия Николаева

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