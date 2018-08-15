Задержали на больничной койке

15.08.18 12:43

Фото официального портала Оренбурга

Interfax-Russia.ru – Мэр Оренбурга Евгений Арапов вслед за своим заместителем задержан по подозрению во взяточничестве.

Главу Оренбурга Евгения Арапова задержали накануне в больнице. На видео, опубликованном Следственным комитетом, мэру, находящемуся в больничной палате, зачитывают постановление о его задержании в качестве подозреваемого по делу о взятке.

По информации регионального СКР, этот эпизод был выявлен следователями в рамках расследования уголовного дела о получении взятки (ч.6 ст.290 УК РФ) заместителем главы Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадия Борисова.

Борисов был задержан с поличным 8 августа при получении взятки в 2 млн рублей. По версии следствия, чиновник лично получил от генерального директора одной из коммерческих организаций "взятку в виде денег в сумме 2 млн рублей, что является особо крупным размером, за общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории города Оренбурга".

В тот же день Борисову было предъявлено обвинение в получении взятки, а на следующий день его арестовали. Ленинский районный суд Оренбурга избрал заместителю главы города по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству меру пресечения в виде заключения под стражу. Как уточнил представитель райсуда агентству "Интерфакс-Поволжье", Борисов арестован на два месяца.

Сейчас оба уголовных дела – в отношении главы Оренбурга и его заместителя - объединены в одно производство.

По версии следствия, 19 мая Борисов, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с главой Оренбурга лично получил от генерального директора одной из коммерческих организаций взятку в сумме 600 тыс. рублей за общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории города. При этом из полученных в качестве взятки денежных средств 400 тыс. рублей причиталось Арапову.

В настоящее время Арапов задержан в качестве подозреваемого. Следствие планирует предъявить ему обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, следователи собираются установить происхождение 4 млн 200 тыс. рублей, обнаруженных и изъятых в ходе обыска в служебном кабинете главы Оренбурга.

Примечательно, что накануне задержания на сайте администрации города появился комментарий Арапова по поводу его заместителя, где чиновник отметил, что "представить себе не мог, что подобное может произойти".

"Я и представить себе не мог, что подобное может произойти. Да еще и с моим заместителем. Не хочу делать никаких выводов, что это за деньги - следствие разберется. Разумеется, я и мои коллеги окажут максимальное содействие, будут участвовать в следственных действиях, давать свидетельские показания и проходить те процедуры, которые необходимы", - написал глава города.

Арапов также подтвердил информацию об обысках, распространенную в местных СМИ.

"По поводу обысков у меня - да, они были. Мне скрывать нечего. Происхождение средств, которые были у меня, я подтвердил декларациями и прочими документами. Это средства моей семьи", – пояснил он.

Он также подчеркнул, что заинтересован в справедливом исходе расследования дела коллеги.

"Эта ситуация бросила тень на всех работников администрации, в том числе и меня. В муниципалитете достаточно добросовестных и грамотных работников, которые не заслужили подобного. Я привык доверять людям, с которыми работаю. Привык полагаться на их профессионализм и порядочность, вместо того, чтобы тотально контролировать", – пояснил мэр.

По его словам, он больше всего сожалеет о том, что данная ситуация подорвала доверие горожан к муниципальной власти.

"И теперь главная цель для меня – вернуть его. Потому что без доверия горожан любая наша работа, действия и решения – бессмысленны", – подчеркнул он.

Агентству "Интерфакс-Поволжье" в управлении информационной политики правительства региона сообщили, что главу Оренбургской области Юрия Берга сразу поставили в известность о задержании мэра областного центра.

"Мне известно о задержании Евгения Арапова. Факты и обвинения ему предъявят следственные органы. Но недопустимо, чтобы административный центр оказался втянут в скандал. Точку в этом деле должно поставить следствие и суд", - привела собеседница агентства слова губернатора.

Губернатор Оренбургской области также поручил своим подчиненным контролировать деятельность областного центра после задержания по главы Оренбурга и его заместителя.

"В Оренбурге сложилась чрезвычайная ситуация с муниципальным управлением. Но, несмотря на это, город должен жить и работать в нормальном, штатном режиме, и горожане не должны ощутить последствия кризиса муниципальной власти", - заявил глава региона на аппаратном совещании.

По его словам, все объекты социальной сферы будут функционировать, все городские программы будут реализованы.

"Членам правительства поручаю взять под контроль все сферы деятельности областного центра. Контроль за ситуацией оставляю за собой", – подчеркнул Берг.

В свою очередь в администрации Оренбурга агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что исполняющим обязанности главы города назначен его заместитель Сергей Николаев.

Известно также, что политический совет оренбургского регионального отделения "Единой России" приостановит членство в партии мэра Оренбурга.

"В соответствии с пунктом 4.4.6 Устава партии членство в партии лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, будет приостановлено до результатов рассмотрения данного уголовного дела", - приводятся слова секретаря отделения Олега Димова на сайте реготделения в среду.

Вопрос по Е.Арапову рассмотрят на ближайшем заседании местного политсовета.

"А на ближайшем заседании регионального политического совета будет принято решение о приостановлении его членства в руководящих органах партии", - добавил О.Димов.

Он также отметил, что в случае вынесения обвинительного приговора принимается решение об исключении осужденного из партии.

Обозреватель Анастасия Николаева

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"