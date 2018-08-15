Нельзя помиловать

15.08.18 14:36

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

Interfax-Russia.ru – Кремль ответил матери Сенцова на просьбу о помиловании сына. Ей заявили, что прошение об этом Сенцов должен подавать самостоятельно.

Еще в июле этого года мать режиссера Олега Сенцова, приговоренного в РФ к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта в Крыму, обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына.

"Я обращаюсь к Вам с просьбой о помиловании моего сына Олега Геннадьевича Сенцова, 1976 г.р., осужденного российским судом на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в организации террористического сообщества", - говорится в письме Людмилы Сенцовой, опубликованном на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

В письме мать режиссера отмечала, что ей трудно судить о степени вины ее сына, отметив, что знает его "как мирного гражданина и человека, увлеченного своей профессией - кинорежиссурой".

Управление по обеспечению конституционных прав граждан при администрации президента РФ ответило на запрос Людмилы Сенцовой, указав, что соответствующее прошение Владимиру Путину осужденный должен написать сам, сообщает украинский телеканал "Громадське".

При этом сестра режиссера Наталья Каплан завила "Громадське", что Сенцов "однозначно не будет писать прошение о помиловании".

"Могу сказать, что такой ответ (управления АП - ИФ) свидетельствует о том, что Олега отпускать не собираются", - добавила она.

Известно также, что сам Сенцов, по словам его адвоката Дмитрия Динзе, отказался писать прошение о помиловании.

"Олег против помилования. Он не будет ничего писать президенту", - сказал он.

Некоторые СМИ трактовали ответ Кремля как отказ в помиловании. Однако пресс-секретарь президента РФ пояснил, что говорить об отказе некорректно.

"Вы знаете, что есть действующее законодательство, и вы знаете, что употреблять фразу "отказали в помиловании", наверное, некорректно с юридической точки зрения, потому что не было просьбы о помиловании", - сказал он журналистам.

В свою очередь Павел Чиков, руководитель международной правозащитной организации "Агора", юристы которой защищают украинского режиссера в российских и международных судах, заявил, что Сенцов не будет просить о помиловании.

Несколькими днями ранее правозащитница Зоя Светова посетила Сенцова в колонии. По ее словам, она два часа говорила с Сенцовым в его палате в присутствии начальника колонии и еще двоих сотрудников. Режиссер находится в "хорошей и чистой" четырехместной палате. Врачи делают все возможное, но не дают никаких прогнозов. Она также отметила, что он по-прежнему не планирует прекращать голодовку.

Между тем, ряд европейских режиссеров и культурных деятелей 13 августа подписали письмо с призывом к российской стороне освободить Сенцова.

"Если мы не будем действовать, то, значит, мы оставим Олега Сенцова умирать. Это стало бы отступлением от наших ценностей и принципов", - говорится в тексте обращения, опубликованном во французской газете Le Monde.

По словам авторов обращения, приговор режиссеру является "нарушением международного права и основных правил правосудия". Они также призывают представителей ЕС и ООН оказать давление на Россию, чтобы добиться освобождения.

В частности, свои подписи под документом оставили легендарный французский режиссер Жан-Люк Годар, классик европейского кино, британский режиссер Кен Лоуч, крупнейший представитель американского независимого кино, канадец Дэвид Кроненберг, а также известные во Франции режиссеры Бертран Тавернье, Режис Варнье, Фредерик Уайзман, Константен Гаврас, Оливье Накаш. Всего письмо поддержали 120 деятелей, а также министр культуры Франции Франсуаз Ниссен.

Ранее с просьбой об освобождении режиссера к российскому руководству обращался и генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.

Еще 20 июня Ягланд посетил Москву, где встретился с президентом Владимиром Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и омбудсменом Татьяной Москальковой. Однако, по словам замгенсекретаря СЕ Даниэля Гольтгена, во время переговоров с Путиным он не обсуждал освобождение украинских политзаключенных.

После встречи с Москальковой Ягланд заявил, что осужденный в РФ Сенцов должен быть помилован по гуманитарным основаниям.

"Если необходимо прошение на его помилование, я с удовольствием его подам на основании Европейской конвенции по правам человека", - сказал он тогда.

Отмечалось, что как руководитель СЕ, генсек вправе направить такую просьбу согласно Европейской конвенции по правам человека.

С призывами помиловать и освободить режиссера выступал ранее и специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, а также заявляли в посольствах США в Киеве и РФ.

В свою очередь первый зампред Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко заявила о намерениях Киева обменять 36 граждан России, осужденных на Украине за преступления против территориальной целостности, на находящихся на территории РФ украинских заключенных.

"Мы ждем ответа РФ на наше предложение: заберите 36 ваших - отдайте наших!", - написала она на своей странице в Facebook.

Она отметила, что Украина готова помиловать несколько десятков преступников, причастных к войне в Донбассе, "чтобы извлечь наших с ОРДЛО (самопровозглашенных республик - ИФ)".

Также, группа трех спецдокладчиков ООН в сфере прав человека призывает Россию немедленно вернуть свободу украинскому режиссеру Олегу Сенцову и выражает обеспокоенность его физическим и психическим состоянием.

"Жизнь Сенцова в реальной опасности. Его голодовка последовала за судебным процессом и приговором, которые противоречат положениям международного права. Мы призываем российские власти срочно его освободить", - говорится в заявлении экспертов, распространенном по каналам УВКПЧ ООН.

Кроме того, они "призывают российские власти гарантировать О.Сенцову доступность необходимого медицинского лечения на основании его полного согласия на это", отмечается в заявлении УВКПЧ ООН.

В настоящий момент Олег Сенцов содержится в российской колонии "Белый медведь" за полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе. 14 мая 2018 года он потребовал отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ, и объявил голодовку.

13 июля Сенцову исполнилось 42 года. Родственники режиссера заявляют о серьезном ухудшении состояния его здоровья. Хотя ФСИН России опровергло заявления об ухудшении состоянии заключенного.

По данным ФСИН, за Олегом Сенцовым установлено индивидуальное динамическое медицинское наблюдение и назначена поддерживающая терапия, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Обозреватель Александра Лоскутова

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