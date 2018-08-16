Зависшее судно

16.08.18 10:38

Фото с сайта "В. Ф. Танкер"

Interfax-Russia.ru – Танкер "Механик Погодин" несколько дней не выпускают из порта Херсона, экипаж опасается захвата. Украина не имеет права задерживать моряков, но само судно попадает под санкции.

10 августа российское судно "Механик Погодин" задержали в морском торговом порту Херсона (Украина).

"Сотрудниками ГУ СБУ (...) выявлено и задокументировано судно "Механик Погодин" ИМО 9598397 под флагом РФ, которое находится в собственности российской компании, которая, в свою очередь, есть в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин на своей странице в Facebook.

Он заявил, что судно не скоро сможет выйти из порта.

"Уверен также, что на этот раз дело никому развалить не удастся. (...) Берем дело на неуклонный контроль в пределах полномочий", - написал Борис Бабин.

Кроме того, он напомнил, что 22 июня президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Позже СНБО Украины ввел в действие обновленный санкционный список, который увеличился до 1 тыс. 762 физических и 786 юридических лиц.

На следующий день после задержания судна уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что согласно поступившей к ней от СНБО и Пограничной службы Украины информации, они не имеют каких-либо претензий к членам экипажа зашедшего в Херсонский морской торговый порт российского судна.

"Еще вчера я получила информацию от Службы безопасности и пограничной службы, что именно к людям они претензий не имеют. На судне находятся 12 членов экипажа, включая капитана, являющихся гражданами Российской Федерации. Все они прошли пограничный контроль, свободны в своих передвижениях, их никто не удерживает. Они не под санкциями", - сообщила Людмила Денисова.

Вместе с тем, украинский омбудсмен отметила, что, несмотря на отсутствие ограничений в передвижении моряков, они никуда не выходят и остаются на судне.

"Под санкциями судно и имущество, которое, по предварительным данным принадлежит компании ВЭБ "Лизинг", которая внесена в санкционный список 26.07.2018", - добавила она.

При этом она отметила, что переговорила с капитаном Михаилом Замятиным, оставила ему свои контакты на случай, если будут замечания и пожелания.

"На данный момент никаких жалоб/замечаний/пожеланий не высказывают", - подчеркнула омбудсмен.

В свою очередь российский омбудсмен Татьяна Москалькова планировала самостоятельно посетить танкер. Пока что она следит за ситуацией удаленно, отметил представитель уполномоченного.

По информации компании-оператора ООО "В. Ф. Танкер", во время задержания танкер выполнял перевозку по заказу канадской компании "Oil Marine Shipping and Chartering Inc.".

"Задержание было осуществлено в нарушение "Международной конвенции об унификации некоторых правил, касающихся ареста морских судов", - отмечается в сообщении компании.

Также ее представители компании сообщили, что в соответствии с Кодексом торгового мореплавания Украины капитан танкера "Механик Погодин" за трое суток до прибытия в порт направил уведомление о заходе и получил разрешение администрации порта через агента – украинскую компанию "Инфлот-Херсон". Уведомления и дополнительные запросы от уполномоченных властей Украины в лице СБУ и администрации порта в ответ не поступали.

"Запрет таможни на выгрузку и запрет на выход из акватории от капитана порта, на основании предписания СБУ Украины, поступил уже после постановки судна к причалу. Законные основания для задержания, предусмотренные как международным, так и украинским правом, не были предъявлены", - утверждают представители компании-оператора.

В последнем заявлении "В. Ф. Танкер" сказано, что капитан украинского порта вновь запретил российскому танкеру покидать акваторию порта.

"Срок трехдневного запрета, вынесенного администрацией (капитаном) порта, истек вечером 13 августа. Утром 14 августа грузополучатели - Maddox SA (Швейцария) и Maddox Ukraine (Украина) повторно пытались растаможить груз, прибывший на танкере, однако таможня "добро" не дала, как и комментариев о причинах отказа", - сообщили в компании.

По их информации, капитан порта вынес новый запрет на выход судна из акватории, ссылаясь на ст. 91 Кодекса торгового мореплавания (КТМ) и письмо Государственной пограничной службы Украины.

"Следует признать, что в данном случае отсутствуют нарушения, которые могли бы стать основанием к законному применению капитаном порта данной статьи КТМ", - говорится в сообщении.

По данным компании, письмо пограничной службы Украины о новом запрете судна на выход из акватории капитану танкера не предъявлено. В компании считают, что это "может расцениваться не иначе как формальный предлог для продолжения безосновательного задержания российского судна в порту Херсона".

16 августа оператор судна сообщил, что заблокированный экипаж танкера "Михаил Погодин" опасается силового захвата.

"Экипаж судна "Механик Погодин" опасается силового захвата. Капитан судна не может получить разрешение покинуть порт, выгрузка дизельного топлива запрещена, а портовые власти не могут предоставить перечень претензий к судну или судовладельцу", - сказано в сообщении.

В нем также говорится, что капитан танкера регулярно получает информацию от администрации об украинских ведомствах, которые якобы имеют претензии к судну: в день прибытия - предписание от Службы безопасности Украины, а позже претензии таможенной службы и решение пограничной службы Украины. При этом, как сказано в заявлении, ни от таможни, ни от пограничников не предоставлены ответы на запросы капитана судна и судовладельца о перечне нарушений.

"Все это свидетельствует о "мучительном" поиске украинскими властями формальных поводов для задержания судна", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе "В.Ф. Танкер" Interfax-Russia.ru сообщили, что судно собираются проверять, ссылаясь на его неудовлетворительное состояние. Однако в начале июля танкер уже проверяли на соблюдение требований Парижского меморандума.

"От капитана теплохода "Механик Погодин" поступила информация о возможной проверке танкера, связанной с якобы неудовлетворительным состоянием судна. Данное мероприятие никак не связано с ранее заявленными администрацией (капитаном) порта причинами задержания судна и является доказательством того, что законных оснований для задержания судна в акватории порта Херсон – нет. Также сообщаем, что со 2-го по 7-го июля 2018 г. т/х "Механик Погодин" прошел проверки на соблюдение требований Парижского меморандума в порту Южный (Украина)", – отметили в пресс-службе.

По данным пресс-секретаря "В.Ф.Танкер" Светланы Плетинь, компания направляла стандартный набор документов на выход судна из порта. Пока они не подсчитали издержки за простой судна, однако по данным компании они составят не менее $9 тыс. за сутки.

"Надеемся, что танкеру удастся покинуть порт в самое ближайшее время после получения разрешения от капитана порта. Маршрут дальнейшего движения будет определяться фрахтовым отделом компании после того, как судно выполнит свои коммерческие обязательства по данному рейсу", – пояснили Interfax-Russia.ru в пресс-службе.

"Механик Погодин" – не единственное судно, задержанное в настоящее время украинскими властями. Есть и обратная ситуация.

25 марта украинские пограничники задержали крымский рыболовецкий сейнер "Норд" в водах Азовского моря. На борту находились 10 членов экипажа. Сегодня они по-прежнему на Украине, пограничники их не выпускают.

Капитану судна Владимиру Горбенко вменяется ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны).

Херсонский горсуд 6 апреля избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 31 мая с возможностью внесения 35,24 тыс. грн залога. Адвокаты внесли деньги, и 10 апреля капитана освободили из-под стражи.

Позднее он узнал, что его подозревают в совершении еще одного преступления - по ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом). Херсонский горсуд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства выполнять требования подписки о невыезде.

На время досудебного следствия Владимир Горбенко находится у родственников в Мелитополе (Запорожская обл.).

Остальным членам экипажа вменялась ч.2 ст.204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы). Нарушителям грозит штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.

4 мая 2018 года российской стороной было задержано рыболовецкое судно "ЯМК-0041" с украинскими моряками на борту.

16 мая Федеральная служба безопасности РФ объявила о возбуждении уголовного дела в отношении капитана Виктора Новицкого по ч.3 ст.256 Уголовного кодекса РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Судно арестовали.

"В результате проводимых мероприятий в отношении членов судовой команды задержанного 4 мая рыболовецкого судна "ЯМК-0041" установлено, что украинскими моряками накануне задержания в исключительной экономической зоне РФ были расставлены ставные сети для вылова камбалы-калкан, добыча которой с середины апреля до середины июня т.г. в акватории Черного моря запрещена повсеместно на всей территории континентального шельфа", - отмечается в сообщении ЦОС ФСБ.

В июле Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой рассмотреть возможность обмена украинских рыбаков с судна "ЯМК-0041" на моряков керченского сейнера "Норд".

В конце прошлой недели Людмила Денисова сообщила на своей странице в Facebook о том, что они договорились со своей российской коллегой Татьяной Москальковой предоставить помощь морякам обоих судов, задержанных российской и украинской сторонами.

15 августа Москалькова заявила, что беспокоится о состоянии здоровья моряков "Норда".

"Безмерно озабочена тем положением, в котором оказались наши сограждане. По словам матери капитана судна Евгении Горбенко, ситуация критическая: адвокат Владимира Горбенко утверждает, что нашему соотечественнику грозит до пяти лет лишения свободы, а состояние его здоровья таково, что он может не пережить заключение", - заявила она после встречи с родными моряков, ее слова приводят в пресс-службе уполномоченного.

По словам омбудсмена, в тяжелом положении находятся и остальные члены команды. В связи с этим она обратилась к властям Украины и международным организациям с просьбой о помощи в освобождении экипажа судна.

Обозреватель Евгения Артемова

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