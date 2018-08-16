Обновленный ракетоносец

16.08.18 16:44

Фото с сайта ПАО "Туполев"

Interfax-Russia.ru – Новый ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М вышел на заводские испытания. Модернизация расширила боевые возможности самолета.

Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3 предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2 тыс. 200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. В настоящее время максимальная скорость полета строевого Ту-22М3 составляет около 2 тыс. км/ч, а дальность полета – до 6 тыс. км.

Первый опытный Ту-22М3 совершил первый полет 20 июня 1977 года. После выполнения программы летно-доводочных испытаний Ту-22М3 с 1978 года был запущен в серийное производство. В окончательном виде Ту-22М3 был принят на вооружение в марте 1989 года.

Всего на Казанском авиационном производственном объединении было построено около 500 самолетов Ту-22М различных модификаций.

Самолеты Ту-22М3 участвовали в боевых действиях в Афганистане и ограниченно - в контртеррористической операции на Северном Кавказе и в операции по принуждению Грузии к миру. Дальние бомбардировщики применялись российскими военными в ходе операции в Сирии. Самолеты взлетали с территории РФ и наносили сосредоточенные удары по террористам на сирийской территории.

"У дальних бомбардировщиков Ту-22М3 высокая эффективность средств поражения: они бомбят метко, строго по заданным целям. Модернизирована система навигации. Эти самолеты выходят в точку сбрасывания с большой высоты с использованием спутниковой навигации, с учетом всех факторов, которые влияют на полет неуправляемой бомбы", – рассказывал "Интерфаксу" экс-главком ВВС генерал армии Петр Дейнекин.

По официальным данным, у России есть более 100 ракетоносцев Ту-22М3. За два года до модификации Ту-22М3М планируется модернизировать около 30 самолетов.

16 августа "Туполев" (входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации, ОАК) передал первый модернизированный дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М на этап наземных и летных испытаний.

Результатом проведенной модернизации стало значительное расширение боевого потенциала самолета.

В ходе глубокой модернизации на Ту-22М3М был установлен новый комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) на отечественной элементной базе.

В частности, самолет получил новое навигационное, связное, прицельное оборудование, управление двигателями и топливной автоматикой, оборудование радиоэлектронной борьбы.

Замена 80% БРЭО позволила повысить точность навигации и уровень автоматизации управления самолетом, упростить его техническое обслуживание и предполетную подготовку. Бортовое радиоэлектронное оборудование Ту-22М3М унифицировано с аналогичными системами Ту-160М.

Модернизированный самолет был также оснащен новой информационно-управляющей системой (ИУС) с цифровой индикацией в кабине и функциями интеллектуальной поддержки действий экипажа.

Результатом проведенных работ стало значительное расширение боевого потенциала авиационного комплекса, включая повышение боевой эффективности и увеличение боевого радиуса.

Торжественная церемония выкатки первого модернизированного дальнего ракетоносца-бомбардировщика прошла на территории Казанского авиационного завода им.С.П.Горбунова (филиал ПАО "Туполев").

"Сегодня мы передаем на летно-испытательную станцию первый модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М. Это стало возможным благодаря совместной напряженной работе коллективов ОАК. Работа по интеграции предприятий ОАК продолжается, формируется дивизион стратегической и специальной авиации, головным предприятием которого станет "Туполев". Это позволит нам объединить конструкторские и интеллектуальные ресурсы, повысить эффективность управления в интересах реализации новых программ дальней и стратегической авиации, в короткие сроки решать сложнейшие задачи обеспечения обороноспособности страны", - отметил президент ОАК Юрий Слюсарь.

В свою очередь генеральный директор "Туполева" Александр Конюхов уточнил, что первый опытный самолет Ту-22М3М был создан в рамках масштабной программы модернизации авиационных комплексов стратегической и дальней авиации, которую "Туполев" выполняет в настоящее время.

"Следующий этап программы - глубокая модернизация первой партии строевых самолетов Ту-22М3. Решение о начале модернизации самолетов строя Минобороны России примет по результатам государственных совместных испытаний. В целом программа модернизации авиационных комплексов позволит обеспечить эксплуатацию самолетов стратегической и дальней авиации на длительную перспективу и эффективное выполнение ими задач по предназначению", - добавил Конюхов.

Ранее глава "Туполева" пояснял, что заводские испытания первого Ту-22М3М начнутся в сентябре и продлятся до конца декабря. После завершения предварительных (заводских) испытаний глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик будет передан на государственные совместные испытания Минобороны РФ. По результатам государственных испытаний будет принято решение об объеме первой партии строевых самолетов, подлежащих модернизации.

Как отметил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев, "Ту-22М3 - замечательный многофункциональный, маневренный самолет, блестяще проявивший себя в Сирии".

"Но он эксплуатируется в текущей версии уже почти 30 лет. Вместе с тем он имеет огромный модернизационный потенциал, который глупо было бы не использовать. Поэтому нам для того, чтобы удерживать лидерство в дальней авиации, не нужно изобретать что-то принципиально новое, нужно всего модернизировать эти бомбардировщики до новой версии", - заявил сенатор.

Он напомнил, что в новой версии "будут обновлены радиоэлектронное оборудование, построенное на новой элементной базе, средства связи, установлена цифровая специализированная вычислительная подсистема СПВ-24-22".

"Можно будет применять спутниковую систему наведения ГЛОНАСС, эргономические показатели кабины пилота. Кроме того, будет расширена номенклатура средств поражения противника, которые можно нести на борту: самолёты адаптируются для возможности оснащения современными высокоточными ракетами Х-32 (класс воздух-поверхность), а также гиперзвуковыми ракетами", - добавил Бондарев.

Со своей стороны президент ОАК Юрий Слюсарь пообещал, что глубоко модернизированные строевые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3М начнут поступать в войска с 2021 года.

Обозреватель Анастасия Николаева

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