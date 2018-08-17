Санкции против госдолга

17.08.18 14:28

© РИА Новости. Игорь Михалев

Interfax-Russia.ru - Сенаторы США предлагают распространить санкции на госдолг и госбанки РФ. Аналитики считают, что это приведет к сокращению числа инвестиций в экономику России.

О подготовке новых санкций против России, затрагивающих госдолг, американские сенаторы объявили в конце июля.

"Мы передадим на рассмотрение законопроект в ближайшие дни. Это позволит гарантировать введение обязательных санкций в рамках CAATSA (закона "О противодействии противникам Америки путем санкций", Countering America‘s Adversaries Through Sanctions Act). Также это позволит ввести дополнительные санкции, чтобы обеспечить максимальное давление на Кремль и его кампанию против нашей демократии и против миропорядка, основанного на правилах", - говорилось в заявлении, автором которого были влиятельные сенаторы из Республиканской и Демократической партий Линдси Грэм и Боб Менендес.

В заявлении отмечалось, что предлагаемые ограничительные меры коснутся энергетики, финансов, а также российского госдолга. Законопроект, по словам авторов, усилит санкции в отношении "российских олигархов и компаний с участием госкапитала".

"Нынешний санкционный режим не смог удержать Россию от вмешательства в грядущие промежуточные выборы 2018 года. Наша цель - изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции против России Путина, пока он не прекратит и не откажется от вмешательства в избирательный процесс в США, от кибератак против инфраструктуры США, выведет российские (войска - ИФ) с Украины, прекратит попытки создавать хаос в Сирии", - заявил один из авторов законопроекта сенатор Грэм.

Он подчеркнул, что речь идет о "самых болезненных" ограничительных мерах.

Позже авторы законопроекта уточнили, что речь идет о запрете на транзакции, связанные с новым суверенным долгом РФ; санкциях за инвестиции в энергетические проекты, поддерживаемые Россией или структурами с участием российского государственного капитала; а также запрете гражданам США участвовать в нефтяных проектах в России.

Проект закона предусматривает также введение новых санкций против российских официальных лиц, олигархов и прочих лиц, которые якобы "способствуют противоправной и коррумпированной деятельности, прямым и опосредованным образом".

Сенаторы предложили вводить санкции против любого жителя РФ, который мог бы поддерживать враждебную киберактивность или способствовать таковой.

Также сенаторы считают необходимым оказывать давление на власти России, чтобы они "прекратили подрывать международные усилия по расследованию атак с использованием химоружия". При этом конгрессмены также призвали "наказывать российское правительство за производство и использование химического оружия".

Помимо этого, в законопроекте сказано, что госсекретарь США того должен определить, соответствует ли Россия критериям государства - спонсора терроризма.

Кроме того, предлагается сформировать центр по борьбе с гибридными угрозами, который занимался бы подготовкой к отражению различных угроз, исходящих от России, а также создать специальный фонд по противодействию влиянию России.

В проекте закона говорится и о том, что США должны продемонстрировать энергичную поддержку НАТО, снизить зависимость ряда членов альянса от российского военного снаряжения и принять положение, согласно которому США могут покинуть НАТО только в случае одобрения этого шага со стороны двух третей сената.

Помимо этого сенаторы считают важнейшей задачей укрепление безопасности США в киберпространстве и усиление борьбы с киберпреступлениями.

Полный текст законопроекта был опубликован на днях на сайте Конгресса США. В частности, резидентам США будет запрещено участвовать в операциях с новым госдолгом РФ, выпущенным через 180 дней после вступления закона в силу. Запрет будет распространяться на все гособлигации, а также производные финансовые инструменты со сроком обращения больше 14 дней.

Кроме того, сенаторы предлагают ввести запрет на операции и заморозить собственность в США "одного или нескольких финансовых институтов". В списке таких институтов ВЭБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк, а также Банк Москвы, который был присоединен к ВТБ.

Российские госбанки находятся под секторальными санкциями с 2014 года, но они запрещают только привлечение нового долгового и акционерного финансирования в США. Новые предложения сенаторов фактически могут означать невозможность для перечисленных банков стандартных долларовых расчетов через корсчета в банках США.

Также предполагается внесение поправки, которые предусматривают усиление контроля за структурой собственности в случае приобретения недвижимости в США. Американские страховщики, занимающиеся титульным страхованием, должны будут передавать информацию о бенефициарах компаний, приобретающих дорогостоящую жилую недвижимость в стране.

По оценкам аналитиков, введение санкций США против российского госдолга может привести к оттоку 8-10% инвесторов из суверенных долговых бумаг РФ.

"Введение санкций в отношении покупателей российского госдолга может сократить базу инвесторов и, соответственно, увеличить среднюю стоимость заимствований для государства", - говорится в обзоре Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

При этом базовый сценарий прогноза предполагает, что долговые санкции США в наибольшей степени влияют на поведение инвесторов в американской юрисдикции и в существенно меньшей - в иных юрисдикциях.

Вместе с тем, по оценкам АКРА, снижение спроса на все виды долга на 8–12% (в основном со стороны нерезидентов) в долгосрочной перспективе приведет к росту равновесных ставок рублевых заимствований государства на 0,5–0,8 процентных пункта.

В свою очередь аналитики Citi подсчитали, что введение санкций на рублевый госдолг со стороны США может привести к ослаблению курса рубля на 5-15% и росту доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) на 2-4 процентных пункта.

Со своей стороны первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов заявил, что возможное введение санкций США против одного или нескольких госбанков РФ не создаст серьезных проблем для российской экономики, поскольку ЦБ обладает достаточным запасом ликвидности для поддержки кредитных организаций, которые могут подпасть под ограничения.

"В этом плане никаких проблем, даже если такие санкции будут введены, для валютных счетов или рублевых счетов наших граждан не будет. Почему? Потому что ЦБ всегда подкрепит своей ликвидностью тот банк, который может попасть в такое сложное положение. Резервов достаточно у Центрального Банка, рублевой ликвидности тоже предостаточно. Поэтому даже в случае если будут введены санкции на какой-то российский банк, никаких проблем с валютными или рублевыми депозитами у наших граждан абсолютно не будет, это можно сказать точно. Здесь не должно быть никаких сомнений", - заверил Силуанов в эфире телеканала Россия-1.

Министр финансов отметил, что наиболее чувствительные точки очередного санкционного пакета заключаются в том, чтобы ввести определенные ограничения на государственные банки или на один государственный банк, как говорится в проекте закона, и ввести возможные ограничения на вложения иностранных инвесторов в наш российский долг.

"То есть, по сути дела, в наши бумаги, которые выпускает российское правительство, российские государственные компании. Это, конечно, неприятно, но не смертельно", – добавил Силуанов.

Между тем власти США ранее уже анализировали возможность введения санкций против госдолга РФ, но сочли их нецелесообразными. Потенциальное распространение санкций на новый российский госдолг и связанные с ним деривативы может не только оказать отрицательное влияние на российскую экономику, активы и бизнес, но и повредить американским инвесторам, говорилось в докладе министерства финансов США, представленном в начале этого года.

Министр финансов США Стивен Мнучин в апреле также говорил, что по-прежнему придерживается мнения, что санкции в отношении РФ не должны быть направлены против российского госдолга.

По мнению экспертов, проект усиления санкций США против РФ, предложенный группой американских сенаторов, способен навредить компаниям из стран-союзниц США.

"Эти санкции могут оказать очень широкий, масштабный эффект не только на российские энергетические компании, но и на их партнеров из стран, которые являются ключевыми союзниками США", – цитирует издание The Hill юриста Барбару Линней, которая специализируется на санкциях.

Линней, как и ряд других экспертов, указала, что эти возможные санкции могут усилить разногласия между США и ЕС.

"Мне кажется, что это законодательство вместо единства и координации просто спровоцирует обратное - оно спровоцирует довольно жесткий ответ ЕС", - отметила она.

В свою очередь бывший сотрудник Госдепартамента и консультант по международной энергетической политике Дэвид Голдвин отметил, что планируемые ограничения на инвестиции американских фирм за рубежом - в данном случае, в энергетические проекты с участием России - навредят американскому бизнесу. Он назвал подобные меры "контрпродуктивным инструментом".

Обозреватель Анастасия Николаева

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