Наказание без обвинения

17.08.18 15:32

© РИА Новости. Стрингер

Interfax-Russia.ru – Арестованную в США гражданку России Марию Бутину содержат в неприемлемых условиях. Посольство РФ потребует прекратить давление на подозреваемую в шпионаже россиянку.

Посольство РФ в Вашингтоне направит в американский госдепартамент ноту с требованием прекратить психологическое давление и унижения, которым подвергается в тюрьме арестованная в США россиянка Мария Бутина.

"Сегодня, 16 августа, сотрудники посольства в очередной раз посетили в вашингтонской тюрьме Марию Бутину. По результатам визита в госдеп будет направлена нота с требованием прекратить психологическое давление и унижения, которым подвергается российская гражданка", - говорится в сообщении российской дипмиссии, размещенном на Facebook.

Как сообщают российские дипломаты, в американской тюрьме пытаются сломить волю арестованной.

"Администрация тюрьмы возобновила негуманную практику регулярных - каждые 15 минут - ночных проверок. Такой режим применяется к склонным к суициду заключенным. Мария же не давала поводов рассматривать себя в качестве таковой", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, Бутина "по-прежнему лишена прогулок на воздухе".

В сообщении приводятся факты, что после каждой встречи с посетителями – адвокатами, сотрудниками посольства и просто знакомыми, – девушку подвергают личному досмотру с полным раздеванием. Такие досмотры происходили неоднократно в течение одного дня.

Кроме того, также сообщили, что россиянке "в нарушение всех гуманитарных норм" "отказано в получении писем на русском языке под предлогом того, что они содержат "кодированные сообщения".

"Хотя на самом деле администрация просто не утруждает себя поиском переводчика", - пояснили российские дипломаты.

Они отмечают, что Марии Бутиной не оказывается медицинская помощь в должном объеме.

"Отек на ноге, возникший из-за постоянного холода в камере, прогрессирует. Вместо лечения Марии дают только обезболивающие. Она начала хромать", - сообщили в российской дипмиссии.

В посольстве РФ в Вашингтоне подчеркивают, что такое обращение с российской гражданской, которая даже не является осужденной, а пока еще находится в статусе "подозреваемой", неприемлемо.

Российские дипломаты отметили, что Мария Бутина "держится стойко", а "ее решимость отстаивать свою невиновность только крепнет".

"Она просила передать, что в ближайшее время будет создан Фонд в ее защиту. Все, кто хочет поддержать, смогут перечислить средства на юридическую помощь через специальный сайт", - сообщили в российской дипмиссии.

Минюст США 16 июля предъявил обвинения 29-летней гражданке РФ Марии Бутиной в "преступном сговоре" и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, она как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

При этом в обвинениях, предъявленных Бутиной, отсутствует ссылка на те разделы кодекса США, которые дают определение шпионажа и устанавливают ответственность за него.

Заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Марии Бутиной изначально было издано 14 июля окружным судом Колумбии. В документе отмечается, что Мария Бутина, вероятно, нарушила закон о правовом положении агентов иностранных государств. Помимо этого, ей вменяется в вину нарушение положений, посвященных преступному сговору и ответственности за него.

Наказание за сговор предусматривает штраф или лишение свободы на срок до 5 лет, а наказание за деятельность в роли иноагента без уведомления генпрокурора США предусматривает штраф или лишение свободы на срок до 10 лет.

Бывший глава ФСБ, депутат Госдумы Николай Ковалев считает, что задержание гражданки РФ в США создает опасный прецедент.

"США так же, как и Англия, становятся страной, опасной для пребывания граждан РФ, так как практически любого здесь могут обвинить в чем угодно", - отмечал Николай Ковалев.

В частности, полагает он, любая коммерческая деятельность представителя РФ на территории США может выглядеть при соответствующем желании "как использование личных связей в интересах России".

"То есть, любого можно брать и обвинять, что он действует в интересах РФ и является российским агентом. Глупость несусветная", - заметил он.

Сама Мария Бутина в американском суде заявила о своей невиновности.

"Обвиняемая гражданка России Бутина не признала вину по обвинениям, предъявленным ей в США", - отмечало агентство Bloomberg.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обсудил с американскими сенаторами проблему Бутиной. В российском МИДе заявили о том, что требуют от США прекратить уголовное преследование россиянки.

"Решительно требуем незамедлительно прекратить уголовное преследование Марии Бутиной, ставшей жертвой внутриполитической борьбы США и освободить ее", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она заявила, что российской стороной принимаются все возможные меры для улучшения условий содержания Марии Бутиной в тюрьме, "где она столкнулась с откровенной дискриминацией со стороны американских властей".

Мария Захарова также отметила, что обвинения россиянке носят надуманный характер, а само дело "пытаются сфабриковать и выстроить вокруг вырванных из контекста сообщений в социальных сетях".

Политической заключенной назвал Марию Бутину директор департамента информации и печати МИД России Артем Кожин.

"Определенные политические силы США из своих корыстных интересов выдумали историю про российское вмешательство в американские выборы, и на волне кампании очернения нашей страны Мария Бутина брошена в тюрьму по абсолютно сфабрикованному поводу, фактически только из-за своего происхождения", - сказал он на брифинге.

Он отметил, что в связи с действиями американских властей возникают опасения, что такая охота может быть направлена против любого гражданина РФ, оказавшегося в США.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова через посла США в России Джона Хантсмана обратилась к американским властям с просьбой смягчить меру пресечения арестованной россиянке.

Она отметила, что не видит необходимости в применении самой строгой меры пресечения, и попросила посла учесть ее мнение о возможности изменения меры пресечения на залог или домашний арест.

Американский сенатор Рэнд Пол в ходе встреч в Москве продемонстрировал готовность разобраться с делом россиянки, заявил "Интерфаксу" первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

"Американские сенаторы имеют довольно широкие возможности, хотя далеко не безграничные. Рэнд Пол проявил интерес к этому делу, не фиксировал свои глубокие знания относительно данной проблемы, но готовность разобраться, он, безусловно, продемонстрировал", - сказал он.

В свою очередь адвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл подтвердил планы по созданию специального фонда для поддержки своей подзащитной.

"В скором времени я объявлю о создании фонда в защиту Марии Бутиной. Это позволит людям из любой точки мира перечислять деньги через интернет на ее защиту", - заявил он.

По его словам, следующее заседание по делу Марии Бутиной запланировано на 10 сентября этого года. Он также сообщил, что наказание за предъявленные обвинения по американскому законодательству предусматривает до 15 лет заключения в тюрьме.

Также, адвокат подтвердил, что считает свою подзащитную невиновной и готов работать над ее делом настолько усердно, насколько сможет.

Обозреватель Александра Лоскутова

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