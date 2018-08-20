В ожидании контракта

20.08.18 14:10

© РИА Новости. Дмитрий Виноградов

Interfax-Russia.ru – Россия и Индия продолжают обсуждение условий сделки по С-400. Контракт на поставку ЗРС, возможно, будет подписан во время встречи глав государств в Дели в октябре.

Переговоры о поставке Индии зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 ведутся уже несколько лет. О том, что Индия хотела бы приобрести у России до 12 ЗРС говорилось на официальном стенде программы Make in India ("Сделайте в Индии") на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге в июле 2016 года.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на расстоянии до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на расстоянии до 60 км поражать баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Межправительственное соглашение о поставке в Индию систем С-400 было подписано еще в октябре 2016 года, однако контракт на поставку этих систем ПВО до сих пор не заключен.

"С партнерами обсуждены все технические вопросы. Находимся на этапе коммерческих переговоров. Надеемся подписать данный контракт в текущем году", - заявлял весной журналистам замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.

В ходе визита в Москву главы Минобороны Индии Нирмалы Ситхараман было высказано пожелание снизить цену на поставку систем С-400.

"Вопрос возможности снижения стоимости С-400 обсуждался на встрече с министром обороны Индии во время ее визита в Москву в начале апреля (...) При заключении любого контракта всегда идет разногласие по ценам. Но это нормальный процесс. Эта система (С-400 - ИФ) не может быть дешевой. Это дорогостоящий, современный, высокотехнологичный комплекс. Поэтому та цена, которую мы предлагаем, это реальная цена", - пояснял он, добавив, что "сейчас Рособоронэкспорт этим вопросом вместе с партнерами занимается".

При этом, подчеркивал замглавы ФСВТС, это не говорит об отказе Индии от закупки российских зенитных ракетных систем или о затягивании индийской стороной переговоров.

"Я бы не сказал, что подписание затягивается. Просто идет нормальный переговорный процесс, новый раунд переговоров - определяются ценовые параметры. Надеюсь, во втором квартале мы придем к окончательному решению", – заявлял Дрожжов.

Более того, по его словам, Россия готова передать Индии часть технологий для локализации производства комплектующих С-400. Он отмечал, что в настоящее время передача технологий на производство не обсуждается, только поставка.

"Но мы не исключаем такую возможность. Представители "Алмаз-Антея" готовы к этому обсуждению. Когда подпишем этот контракт на поставку, тогда можно будет разговаривать с индийскими партнерами о дальнейшем обслуживании, ремонте, может быть, и производстве каких-то запасных частей - но это будет уже другой контракт", – добавлял замглавы ФСВТС.

Тема военно-технического сотрудничества фигурировала и в повестке дня состоявшихся в мае переговоров в Сочи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. После чего в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству "Интерфаксу" уточнили, что Индия планирует купить у России пять полковых комплектов систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф".

Между тем перспективы военно-технического сотрудничества Москвы и Дели оказались под вопросом, после того как Конгресс США пригрозил санкциями странам, активно закупающим российское оружие.

Проект закона об ограничительных мерах в отношении стран, закупающих российское вооружение, обе палаты Конгресса США согласовали в конце июля. В итоге, как сообщило американское издание The Daily Beast (https://www.thedailybeast.com/), законопроект подразумевает усиление давления на Турцию за готовящуюся сделку по покупке российских систем ПВО С-400, и в то же время делает исключение для трех стран - Индии, Индонезии и Вьетнама, которые смогут временно закупать у России оружие и оборонные технологии.

"Из заключительного варианта закона о введении возможных санкций (за покупку российского оружия - ИФ) будут исключены Индия, Индонезия и Вьетнам", - заявил сенатор-республиканец Джим Инхоф, который участвовал в составлении законопроекта о военном бюджете США на 2019 год в рамках Комитета по вооруженным силам Палаты представителей.

"Они сейчас покупают российские вооружения и смогут это делать до окончания переходного периода, все три страны подпадают под эту категорию", - добавил он, уточнив, что именно Конгресс, а не администрация президента США Дональда Трампа, определил страны, в отношении которых сделаны исключения.

На данный момент переговоры России и Индии о поставке систем С-400 продолжаются.

"Сейчас с индийской стороной идет переговорный процесс по условиям сделки", - сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что проект поставки ЗРС С-400 "Триумф" является очень важным для обеих стран, и подписанию таких контрактов всегда предшествует достаточно долгий период согласования их параметров.

Вместе с тем, как стало известно "Коммерсанту", на 5 октября намечен российско-индийский саммит. Дипломатические источники издания в индийской столице, где намечена встреча глав государств, не исключают, что именно в ходе предстоящей встречи в верхах будет подписан контракт на поставку Индии российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".

Индийские СМИ в 2017 году сообщали, что сумма обсуждаемого контракта - $5,5 млрд за пять полковых комплектов С-400, однако в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству отмечали, что точная сумма сделки будет известна только после подписания контракта.

Как сообщал в интервью "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев, в покупке российских систем С-400 заинтересованы порядка десяти стран. Это, по его словам, в первую очередь страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Впрочем, отмечал он, прогнозировать заключение контрактов со всеми проявившими интерес партнерами пока преждевременно.

"Идут переговоры, обсуждаются перспективы и возможности двустороннего сотрудничества", - сказал директор ФСВТС России.

По его словам, за прошедшие 15 лет РФ подписала контракты на поставку российских средств ПВО более чем с 30 государствами - в основном, странами Ближнего Востока, Северной Африки и СНГ.

"Несмотря на большую номенклатуру средств ПВО на международном рынке, спрос на российскую технику остается устойчивым. Думаю, вряд ли сегодня есть основания считать, что Россия уступит этот рынок конкурентам. Пока по своим характеристикам, а также по своим стоимостным параметрам наша техника превосходит мировые аналоги. Именно оптимальная совокупность параметров обеспечивает устойчивый спрос на нашу технику ПВО", - подчеркнул директор ФСВТС России.

Обозреватель Анастасия Николаева

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