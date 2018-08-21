Для военных и гражданских

21.08.18 16:10

Interfax-Russia.ru – Концерн "Калашников" представил на форуме "Армия-2018" новый автомат, электробайки для Минобороны и гражданского рынка, биосканер и концепт управляемого прямоходящего комплекса.

IV Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит с 21 по 26 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в подмосковной Кубинке. В форуме принимают участие более 1 тыс. 500 российских предприятий и организаций, в том числе крупнейшие разработчики и производители вооружения и военной техники, которые продемонстрируют более 20 тыс. образцов продукции.

Концерн "Калашников" (госкорпорация "Ростех") представил на международном военно-техническом форуме сразу несколько новых разработок.

Среди новинок – опытный образец "7,62 мм автомат Калашникова АК-308". Оружие выполнено на базе автомата АК-103 с элементами и узлами конструкции автомата АК-12. Автомат использует боеприпасы калибра 7,62 мм. Вместимость магазина - 20 патронов. Вес оружия с пустым магазином 4,3 кг. Общая длина 880-940 мм. Длина ствола - 415 мм. АК-308 использует диоптрический прицел и складной, регулируемый по длине приклад на 4 позиции. Возможна установка штык-ножа. В настоящий момент идет подготовка к предварительным испытаниям вооружения.

Кроме того, на форуме "Калашников" представил концепт управляемого прямоходящего комплекса. Перспективная цель применения антропоморфного комплекса – решение инженерных и боевых задач. Развитие технологий в концерне пообещали продемонстрировать уже на следующем форуме.

Наряду с этим "Калашников" продемонстрировал новую версию автомобиля специального назначения "Стена". Он создан для подразделений ОМОН Росгвардии.

После первичной апробации в подразделениях потенциального заказчика в изделие были внесены изменения в соответствии с требованиями правоохранителей – в частности, в 2 раза (до 3,5 мин) сокращено время приведения из походного положения в рабочее, из состава комплекса исключен водомет, усилена конструкция механизированного щита. В настоящее время идет подготовка к серийному производству "Стены".

Помимо новинок военного и специального назначения концерн представил на форуме свои разработки для гражданского рынка. В их числе - электромотоцикл UM-1 (Urban Moto).

Мотоцикл является отечественной разработкой и отличается простотой в эксплуатации, пониженным уровнем шума и минимальными требованиями в обслуживании.

При зарядке UM-1 потребляет 15 кВт/час электроэнергии. Электробайк развивает скорость до 100 км/ч с запасом хода до 150 км. Масса 165-245 кг.

Также "Калашников" представил электромобиль UV-4. Электрокар отличается высокой плавностью хода и низкой пожаро- и взрывоопасностью в случае аварии. Кроме того, автомобиль прост в использовании и требует минимального техобслуживания.

Мощность машины – до 50 кВт. Максимальная скорость, которую способен развить UV-4 – 80 км/ч, запас хода – до 150 км. Электромобиль весит 650 кг. Его длина 3,4 м, ширина – 1,5м. В высоту UV-4 составляет 1,7 м.

Кроме того, концерн продемонстрировал собственный биометрический сканер, который идентифицирует человека по рисунку вен ладони. Это одна из самых защищенных технологий. Скорость распознавания – не более 500 миллисекунд.

Помимо этого "Калашников" представил на форуме новый беспилотный комплекс. Преимуществами комплекса ZALA 421-16E5V2 являются продолжительность полета до 14 часов. За это время можно долететь из Ижевска в Москву, преодолев расстояние более 1 тыс. 200 км.

Особое внимание при разработке комплекса было уделено эргономике при эксплуатации и транспортировке, что позволило сократить массу воздушного судна до 30 кг. Целевая нагрузка массой до 5 кг позволяет одновременно интегрировать 6 различных камер для выполнения задач на высоте до 5 км в дневное и ночное время, исключая вынужденные посадки для смены оптико-электронного оборудования. На данный момент беспилотный комплекс проходит заводские испытания.

Всего на форуме "Армия-2018" Россия представляет около 26 тыс. единиц военной продукции.

"Это - техника, вооружение, это то, что необходимо для обеспечения безопасности на море, в воздухе, на земле. 1,5 тыс. предприятий, которые обеспечивают Вооруженные силы самым современным оружием", – заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на церемонии открытии выставки.

По его словам, на форуме представлено все, что сделано российской наукой и промышленностью для защиты рубежей родины.

Глава Минобороны подчеркнул, что большая часть того, представлено на форуме, прошла проверку в боевых условиях в борьбе с международным терроризмом и не только подтвердила свои характеристики, но и показала, что российская промышленность вышла на самый высокий уровень.

На Международный военно-технический форум "Армия-2018", отметил министр обороны, прибыли более 100 зарубежных делегаций.

"102 страны направили свои представительства, свои делегации на нашу выставку. И можете еще и еще раз убедиться, что наши двери открыты. Когда к нам приезжают друзья, мы готовы делиться всем тем, что у нас есть, всем тем, что мы сумели создать за это время", – сказал Шойгу.

Министр обороны РФ посетил стенды Армении, Белоруссии Казахстана, Индии, пообщался с главами национальных делегаций и руководителями зарубежных корпораций.

Шойгу осмотрел новейшие образцы военной техники и вооружения, представленные на форуме предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса и зарубежными компаниями.

В том числе на выставке представлены: танк Т-14 "Армата", тяжелая боевая машина пехоты Т-15 с боевым модулем "Кинжал", БТР "Бумеранг", БМП "Курганец-25", ЗРПК "Панцирь-С1", зенитно-артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО", армейские снегоходы, другие образцы вооружения.

Глава Минобороны также ознакомился с продукцией компаний "Воентелеком", "Радар ммс", "Гефест и-Т", инновационными разработками научных рот российской армии.

Обращаясь к участникам форума президент РФ Владимир Путин отметил, что это мероприятие собирает ведущих российских и зарубежных специалистов, служит востребованной площадкой для обсуждения вопросов военно-технического сотрудничества, а также содействует укреплению партнерских контактов между оборонными ведомствами разных стран.

"Ведь только вместе, доверяя друг другу, мы сможем противостоять общим вызовам и угрозам, обеспечить глобальную стабильность и безопасность", - заявил глава государства.

Обозреватель Анастасия Николаева

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