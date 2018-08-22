Реформа с настройкой

22.08.18 16:06

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

Interfax-Russia.ru – Совершенствованием пенсионного законодательства в рамках работы над проектом реформы займется специальная рабочая группа.

В начале недели предложения регионов по пенсионному законопроекту обобщила "Единая Россия".

Законопроект предлагает поэтапное повышение возраста, по достижении которого в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" будет назначаться страховая пенсия по старости, в том числе досрочно. Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. При этом предусматривается переходный период с 2019 по 2034 год с ежегодным увеличением пенсионного возраста на 1 год.

В первом чтении инициированный правительством законопроект был принят Госдумой 19 июля. За него проголосовала только фракция "Единая Россия". Депутаты от КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" были против. При этом первоначально предусмотренный месячный срок внесения поправок депутаты увеличили еще на месяц, и он истекает 24 сентября.

20 августа единороссы рассмотрели итоги муниципальных и региональных дискуссий по вопросу совершенствования пенсионной системы, которые прошли в течение июля на партийных площадках в регионах.

В итоге ко второму чтению в законопроект было решено включить несколько предложений. В частности снизить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию у мужчин c 45 до 42 лет, у женщин с 40 лет до 37; сохранение действующих норм назначения пенсий для коренных и малочисленных народов Севера; сохранение льгот и социальных выплат гражданам при достижении 55-60 лет, а не достижении пенсионного возраста.

Еще одно предложение единороссов – отменить с января 2019 года повышенные депутатские и сенаторские пенсии. Кроме того, прозвучала идея направлять в Пенсионный фонд деньги, изъятые по суду у коррупционеров и взяточников.

На следующий день парламентско-общественные слушания, посвященные подготовке ко второму чтению законопроекта, который вносит изменения в параметры пенсионной системы, состоялись в Госдуме. В дискуссии приняли участие руководители всех парламентских фракций, председатели профильных комитетов нижней палаты российского парламента, министр труда и социального развития Максим Топилин, руководитель Пенсионного фонда Антон Дроздов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, председатель ФНПР Михаил Шмаков, глава Общественной палаты Валерий Фадеев, руководитель Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, руководители деловых объединений и представители профессионального сообщества.

По мнению министра труда и социального развития РФ, на данный момент в России сложилась наиболее благоприятная ситуация для проведения изменений в пенсионном законодательстве.

"У нас в перспективе пяти-десяти лет никогда не будет такого удачного стечения обстоятельств, когда, с одной стороны, у нас на рынок труда выходят меньше людей с учетом того, что это как раз родившиеся в начале 90-х годов, и достаточно большое количество пенсионеров, которые выходят на пенсию", - пояснил свою точку зрения Топилин.

По его словам, если с проведением реформ пенсионного законодательства повременить, то не будет таких соотношений как сейчас между входящими на рынок труда и теми, кто выходит на пенсию.

"Поэтому именно сейчас, с точки зрения рынка труда, с точки зрения перспектив, чтобы в последующем - через десять, пятнадцать, двадцать лет были нормальные соотношения между количеством работающих и количеством пенсионеров, эти решения необходимо принимать", - заявил министр.

Со своей стороны и председатель Счетной палаты, глава совета Центра стратегических разработок обратил внимание на то, что если сейчас не повысить пенсионный возраст, то не удастся существенно повысить пенсии.

По словам Кудрина, Счетная палата проанализировала предложения правительства по изменениям в пенсионное законодательство. Кудрин считает, что предложения правительства приведут к возможности "выйти на повышение реальной пенсии". "Не так быстро, как хотелось бы, даже в этих условиях, на 10% всего к 2024 году и на 25% - к 2035 году. Это при средних темпах роста примерно 1,7% ВВП", - добавил он.

При этом Кудрин отметил, что, если ничего не менять, то реальный уровень пенсий россиян будет снижаться в силу изменений демографического характера.

"Как уже здесь было сказано, уменьшения количества работающих и увеличения количества пенсионеров. При этом - я хочу сказать - при сохранении объема расходов бюджета на эти цели", - пояснил он.

В свою очередь председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков высказался против, чтобы решать вопрос о пенсионном возрасте на референдуме - это слишком тонкий вопрос для плебисцита.

В пример он привел Трудовой кодекс, который в России принимался "консенсусом" - его готовила и обсуждала рабочая группа экспертов, постатейно и в течение длительного времени.

"После этого он работает. Конечно, это живой документ, его надо постоянно корректировать, поскольку общество меняется, но, тем не менее, этот сложнейший закон стал рабочим", - сказал глава ФНПР.

Он отметил, что развитие пенсионной системы в России - сложная тема, и ее нужно рассматривать в комплексе, а не дробить на отдельные аспекты.

"Если сейчас кусочно вырывать из этой большой проблемы то пенсионный возраст, то льготы какой-то категории, то что-то еще, мы получим лоскутное одеяло, которое не будет работать. Поэтому мы считаем, что это все нужно рассматривать в целом", - добавил Шмаков.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам общественных парламентских слушаний резюмировал, что необходимость менять пенсионную систему давно назрела.

По мнению спикера, есть тенденция, которая свидетельствует, что в ходе дискуссии по пенсионной реформе звучит "все меньше мнений, чтобы не принимать это решение", то есть соответствующий проект закона.

Кроме того, политик сослался на позицию экспертов - ни один эксперт не высказал предложение отложить данный вопрос, либо вообще его не рассматривать. Как подчеркнул Володин, все говорят лишь об одном, что рассматривать вопрос о пенсионной реформе необходимо; если же отложить его решение, то "может случиться непоправимое".

При этом он добавил, что лишение пенсионных преференций депутатов - "это самое простое решение", но гораздо сложнее и ответственнее принимать решение по судьбе миллионов россиян.

Председатель Госдумы сообщил, что совершенствованием пенсионного законодательства в рамках работы над проектом закона займется рабочая группа, которую возглавит вице-спикер Ольга Тимофеева. Именно эта группа будет рассматривать предложения депутатов, связанные с подготовкой поправок в законопроект о совершенствовании пенсионного законодательства ко второму чтению.

Тимофеева в свою очередь сообщила, что первое заседание рабочей группы предполагается провести уже в ближайшие дни - в период с 30 августа по 2 сентября.

Вместе с тем парламентские слушания в Совете Федерации по повышению пенсионного возраста запланированы на середину сентября. Как сообщил "Интерфаксу" председатель комитета по социальной политике Валерий Рязанский, сенаторы намерены обсудить возможности изменения не только пенсионного возраста, но и темпы этих изменений, пенсионные взносы и ответственность работодателей, использование средств Пенсионного фонда России и другие аспекты.

Как сказал Рязанский, слушания будут проведены за неделю до окончания сбора поправок ко второму чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста, которое намечено на 24 сентября в Госдуме. После слушаний будет сформирована позиция верхней палаты по данному вопросу.

Обозреватель Анастасия Николаева

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"