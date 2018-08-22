Санкции на санкции

22.08.18 16:41

© РИА Новости. Владимир Трефилов

Interfax-Russia.ru – В РФ антироссийские санкции считают полномасштабной экономической агрессией и готовятся ответить США.

Чиновники Минфина США – замминистра финансов Сигал Манделкер и помощник министра Маршалл Билингсли – отчитались перед сенатом о ходе реализации санкционной программы в отношении России. Санкции, по их мнению, эффективны, и наносят реальный ущерб тем, кто подпал под их действия.

"Наши усилия, объединенные с партнерами в правительстве США и во всем мире, направлены ясным пониманием угрозы, которую Россия представляет для США, наших друзей и союзников", - заявила Манделкер.

По ее словам, санкционная программа в отношении России - "среди самых активных и эффективных". За период с января 2017 года под различные санкции США подпали двести российских юридических и физических лиц. В том числе "Рособоронэкспорт", "ЕвроСибЭнерго" и "Сургутнефтегаз", Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга, Кирилла Шамалова, Алексея Миллера, Андрея Костина, Андрея Акимова, Николая Патрушева и Владимира Колокольцева. Введение санкций сделало их, по выражению Манделкер, "радиоактивными". Она также подчеркнула, что активы фигурантов "черного списка" на "сотни миллионов долларов" заморожены.

Состояние бизнесмена Олега Дерипаски после введения санкций упало примерно на 50%, Вексельберг потерял $3 млрд (его активы помимо США заморозили правительства других стран), а "Ренова" была вынуждена расстаться с активами в Швейцарии и Италии. Многие фигуранты "черного списка" стали "париями" (одна из индийских каст неприкасаемых) в международном сообществе, отметила Манделкер.

"Влияние наших решений о введении санкций от 6 апреля проявилось сразу же. Согласно публичным оценкам, совокупное состояние 27 богатейших людей России упало на $16 млрд за один день, торгуемые в Москве акции пережили самое глубокое падение за 4 года, а рубль ослабел до минимума с конца 2016 года", - отчитался Билингсли.

Мандеклер отметила также, что санкции дают и косвенный эффект: из-за геополитической неопределенности страдают иностранные инвестиции в Россию. Она, в частности, напомнила о выходе Exxon из совместного с "Роснефтью" проекта по освоению шельфа Арктики.

В то же время, США готовы еще больше ужесточить санкции – об этом на слушаниях в комитете сената США по иностранным делам рассказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

В ответ, в МИД РФ обвинили Вашингтон в нежелании договариваться и стремлении всем диктовать свою волю.

"Посмотрите, что происходит в США. Такое впечатление, что у американцев санкции по любому поводу - единственный инструмент внешней политики. США не готовы с кем бы то ни было договариваться на компромиссной основе, всем пытаются диктовать свою волю - и в мировой торговле, и в сфере безопасности, и по региональным конфликтам. Средством "принуждения" других стран к следованию американской линии зачастую становятся санкции, не обязательно прямые, возможно опосредованные", - сказал замминистра МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

Он подчеркнул, что таким образом США достигают сразу двух целей: влияют на экономическое положение страны, которая "в силу каких-то причин не устраивает США", и объединяют вокруг себя страны, готовые следовать американскому курсу. Санкции в этом случае выступают "как единственное средство обеспечения национальных интересов".

Глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев назвал новые американские санкции "полномасштабной экономической агрессией, чудовищной с точки зрения базовых принципов права".

В свою очередь Сергей Рябков сообщил, что Россия будет отвечать на американские санкции не в ущерб своим интересам и вести спокойную работу по конструктивной повестке дня.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что США с помощью санкций рассчитывают вызвать недовольство россиян действующей в РФ властью.

"Санкции только формально направлены против определенных юридических и физических лиц. Их истинная цель - нанести максимальный ущерб всей экономике и социальной сфере России, рассчитывая таким образом вызвать недовольство граждан действующей властью", - сказал он журналистам.

По его словам, санкции - "это попытка дестабилизировать Россию изнутри".

Франц Клинцевич считает, что СССР проиграл США "санкционную войну во многом потому, что был политически раздроблен на тысячи кусков, и мы все знаем, к каким последствиям это привело; но единство России - главная причина того, что на этот раз у американцев ничего не выйдет".

Однако, по словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, предприятия российского оборонно-промышленного комплекса смогут нормально работать в условиях новых санкций, которые готовятся ввести США.

"Во-первых, они (санкции) только готовятся. Давайте мы дождемся факта введения. Что касается тех предприятий, которые уже попали под санкции, они работают. Значит, все нормально", - сказал он "Интерфаксу" на форуме "Армия-2018".

Накануне Денис Мантуров заявил, что запрет США на экспорт в РФ с 22 августа продукции двойного назначения может оказать влияние на ряд предприятий ОПК, но не будет критичным, в случае необходимости им будет оказана максимальная поддержка.

"Запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения, безусловно, затронет некоторые высокотехнологичные отрасли, в том числе ОПК, но не критично. На иностранные высокотехнологичные изделия электронно-компонентной базы military и space и так действуют строгие ограничения при продаже другим странам. Нам и раньше самую современную электронику никто не продавал. Полный запрет, конечно, может ударить по некоторым предприятиям, но мы постараемся оказать им максимальную поддержку", - сказал министр, которого процитировала пресс-служба Минпромторга РФ.

По его словам, в министерстве выработан ряд комплексных мер, которые должны нивелировать эффект от действий США.

"По электронике будем заменять недоступные компоненты собственными, недостающие импортировать из стран Юго-Восточной Азии, эти рынки для нас открыты",- прокомментировал министр.

В свою очередь директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков заявил "Интерфаксу" о том, что Россия проведет анализ соответствия новых санкций США нормам ВТО.

"Сейчас существует негласное понимание у многих стран, что так называемые политические санкции в ВТО на рассмотрение не выносятся", - отметил при этом он.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что Россия переживет новые санкции США, возможны и ответные меры, но чтобы они не были в ущерб РФ.

"Четыре года уже санкции, и постоянно новые предлоги возникают для них. Да, сложно, да, тяжело, но это не конец мира", - сказал он "Интерфаксу".

В частности, в Минфине РФ считают, что ответом России на санкции должно стать создание независимой финансовой системы.

"Я считаю, что наш адекватный ответ на санкции - создание независимой финансовой системы. Промсвязьбанк - ее часть", - сказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев на форуме "Армия 2018".

По его словам, положительным моментом для российской экономики является снижение доли иностранного капитала в финансировании различных отраслей. "У нас практически нигде, ни в одном секторе экономики нет чистого привлечения иностранных средств", - отметил замминистра. В то же время Алексей Моисеев признал, что ставки по кредитам для компаний остаются высокими, несмотря на снижение инфляции.

В тоже время, генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил "Интерфаксу", что Россия уже провела первые оружейные сделки на рынке ВТС с расчетами в национальных валютах. Александр Михеев не уточнил партнеров, количество сделок и используемую валюту.

Обозреватель Александра Лоскутова

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