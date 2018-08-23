В рамках уголовного дела

23.08.18 14:38

© РИА Новости. Александр Кряжев

Interfax-Russia.ru – Причиной возгорания одного из двигателей самолета Ту-204 авиакомпании Red Wings, вероятнее всего, стала техническая неисправность воздушного судна.

ЧП в международном аэропорту "Уфа" (Башкирия) произошло рано утром 22 августа.

"В 5:06 местного времени по причине возгорания левого двигателя воздушное судно Ту-204 авиакомпании Red Wings, выполнявшее рейс 808 Уфа-Сочи, совершило аварийную посадку в аэропорту "Уфа", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе аэропорта.

На борту находилось 202 пассажира. Они были эвакуированы с помощью надувных трапов через 7 минут после посадки самолета.

"В 5:22 местного времени был дан отбой тревоге, пострадавших нет. С пассажирами работают представитель авиакомпании и психологи", - отметил представитель аэропорта.

По словам одной из пассажирок рейса Уфа-Сочи, после обнаружения возгорания двигателя стюардессы ушли в хвост самолета, пассажирам велели сохранять спокойствие и прочесть инструкцию.

"Мы заметили, что горит двигатель. Бортпроводники перешли в хвост самолета, наверное, в самую безопасную часть. Нам велели сохранять спокойствие, было ощущение, что стюардессы не знали, что делать. Нам сказали прочитать инструкцию. Когда пытались выйти из самолета, оказалось, что дверь главная заблокировалась, удалось открыть ту, что в хвосте. Там спустились по надувному трапу. Мы реально испугались, думали, уже все — не долетим, сгорим все. Но обошлось", - рассказала одна из пассажирок рейса Уфа-Сочи.

Пострадавшее воздушное судно отстранили от полетов. Для отправки пассажиров в пункт назначения использовали резервный самолет Ту-214, который вылетел из Уфы в 11:21 по местному времени (9:21 мск).

Вместе с тем, рассказал агентству "Интерфакс-Поволжье" информированный источник, 57 пассажиров отказались лететь на резервном самолете.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" заместитель Уфимского транспортного прокурора Александр Морозов, совершивший аварийную посадку самолет прошел проверку перед вылетом без замечаний.

"Предварительной проверкой установлено, что данное воздушное судно прибыло в аэропорт "Уфа" в 2:45 местного времени из Сочи, приземлилось без замечаний. Воздушное судно было подготовлено к следующему рейсу в штатном порядке", - сказал он.

По его словам, возгорание левого двигателя воздушного судна Ту-204 произошло после взлета из Уфы на высоте около 200 м. Командир отключил данный двигатель и вернулся в аэропорт вылета.

Возгорание было потушено силами службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта "Уфа", к тушению привлекались четыре пожарных машины и 13 человек личного состава.

"На борту находились 160 взрослых и 42 ребенка. Пассажирам оказана медицинская помощь и помощь психологов. В связи с задержкой рейса им предоставлены прохладительные напитки и горячее питание. Нарушений Федеральных авиационных правил не установлено, жалоб со стороны пассажиров не поступило", - отметил Морозов.

В связи с инцидентом Уфимская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Для расследования всех обстоятельств и причин произошедшего также была создана комиссия Приволжского Межрегионального территориального управления Росавиации.

Со своей стороны ведомство отметило "высокопрофессиональные, правильные и грамотные действия летного экипажа самолета Ту-204, а также наземных служб и аварийно-спасательных формирований, предотвративших негативное развитие событий".

По информации Федерального агентства воздушного транспорта, в процессе разбега по взлетно-посадочной полосе произошел помпаж левого двигателя ПС-90А. Диспетчер аэродрома проинформировал экипаж о том, что визуально с земли наблюдает возгорание левого двигателя.

При этом, по данным Red Wings, в кабине пилотов сигнализация о пожаре и система автоматического пожаротушения не сработали. Экипаж самолета предпринял все необходимые меры для обеспечения безопасности: включил в ручном режиме систему пожаротушения и через несколько минут произвел посадку в аэропорту вылета.

"Сегодня все мы пережили сложные, волнительные минуты. Я очень рад, что пассажиры доставлены в пункт назначения. Пассажиры и члены экипажа чувствуют себя хорошо. Это - самое главное", - заявил генеральный директор авиакомпании Red Wings Евгений Ключарев.

Он отметил, что командир воздушного судна Юрий Хорьговский в сложной ситуации проявил хладнокровие и профессионализм высочайшего уровня. Также гендиректор авиакомпании отметил слаженную и четкую работу кабинного экипажа во главе со старшим бортпроводником Ларитой Мурадовой.

Между тем, по факту авиационного инцидента следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч.1 ст.263 УК РФ).

По основной версии следствия, причиной произошедшего явилась техническая неисправность воздушного судна.

В настоящее время проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы. Для исследования деталей двигателя самолета в Уфу вылетели специалисты Авиарегистра России.

Обозреватель Анастасия Николаева

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