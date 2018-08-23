Первая волна

23.08.18 16:04

Фото пресс-службы Московского фонда реновации

Interfax-Russia.ru – Первую хрущевку снесли в Москве по программе реновации. Всего в столице предполагается снести более 5 тыс. домов и расселить в новое жилье порядка миллиона жителей.

Первую пятиэтажку по программе реновации снесли на улице Константина Федина в районе Северное Измайлово.

"Присутствуем с вами при историческом событии - сносе первого дома по программе реновации. Год всего прошел с того времени, когда было принято законодательное решение. За это время мы утвердили списки, в которые попали около миллиона москвичей - это огромное количество. Сейчас мы задействовали дома, которые имелись в наличии, мы их довели до уровня стандарта программы реновации", - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, общаясь с жителями.

Он сообщил, что технология "умного" сноса станет стандартом при реализации программы реновации.

"Должен сказать, ваш дом даром не пропадет. Как видите, мы его аккуратно разбираем: стекло отдельно, дерево отдельно, пластик отдельно, кирпич отдельно, металл отдельно. Так что все эти материалы пойдут дальше на переработку и во вторичное использование - так называемая технология умной разборки, чтобы не просто на свалку вывезти, а чтобы это использовать. Частичка вашего дома будет использована в других домах, на других стройках", - рассказал он.

Принцип "умного сноса" предполагает безопасность, экологичность, максимальную переработку и повторное использование образующихся отходов. Предельный срок хранения образующихся отходов на площадке не должен превышать семи дней.

Также, во время сноса пятиэтажек по программе реновации для защиты жильцов соседних домов от пыли и шума будут использоваться гидропушки и специальные стенки-сетки, сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Для борьбы с пылью при сносе зданий применяются гидропушки, подающие воду под большим давлением. Использование пушек позволяет направить водяное облако в конкретное и необходимое место. Это меньший расход воды, быстрая обработка территории - до 20 тыс. кв.м за час работы, и отсутствие грязи", - сказал он.

Глава департамента также отметил, что для снижения уровня шума от работающей строительной техники и дополнительного улавливания пыли со стороны жилой застройки будет устанавливаться шумозащитная стенка-сетка.

"Возведение экрана высотой 5,5 метров на расстоянии 12 метров от источника звука снижает шум на 11 децибел", - пояснил он.

Стоит отметить, что в районе Северное Измайлово на востоке Москвы в программу реновации включено 179 домов площадью 596,6 тыс. кв.м, из которых шесть девятиэтажные.

По всей Москве в программу сноса включен 5 тыс. 171 дом (около 350 тыс. квартир) общей площадью 16,3 млн кв.м, в которых проживают порядка 1 млн жителей.

На сегодняшний день введено в эксплуатацию 33 "стартовых" дома, 12 из них переданы под заселение, сейчас строятся еще 34 дома, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"До конца этого годы мы приступим к возведению еще 110 домов. За это время начнется переселение 40 домов - более 10 тысяч москвичей начнут переезд в новые квартиры", - отметил он.

Заммэра напомнил, что переселение первых жильцов по программе реновации уже началось.

Например, первые семьи переселенцев на юго-западе Москвы заключили договоры мены на равнозначные квартиры в двух новостройках на Изюмской улице, сообщает пресс-служба столичного департамента городского имущества. Из трехэтажных домов на Краснолиманской улице по программе реновации переезжают 96 семей. Из них 63 уже дали согласие на переезд, 17 подпишут договоры на равнозначные квартиры в ближайшее время.

А первые дома для переселенцев по программе реновации в Новой Москве начнут строить в 2019 году в поселении Мосрентген, сообщил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

"Возведение первых домов для переселенцев программы реновации в "новой" Москве планируется начать в следующем году в поселке Мосрентген. Здесь большая площадка площадью 6,4 га, да и земля принадлежит городу, так что начать работы будет проще, чем на других стартовых площадках", - отметил он.

По его словам, уже определены 9 стартовых площадок в 6 поселениях Новой Москвы, на которых начнется возведение домов реновации.

"Потенциал строительства жилья по программе реновации составляет около 278,5 тыс. кв. м", – добавил глава департамента.

Чиновник отметил, что в поселении Михайлово-Ярцевское предлагается к застройке несколько участков общей площадью 1,1 га.

"Здесь планируется построить более 45 тыс. кв.м жилья", - сказал руководитель департамента.

Владимир Жидкин также уточнил, что на нескольких участках в поселении Первомайское планируется построить почти 39 тыс. кв.м жилья. В Щербинке предполагается возвести 23,1 тыс. кв.м жилья, а в поселение Рязановское - 18,5 тыс. кв.м. Также прорабатывается вопрос целесообразности строительства около 35 тыс. кв. м жилья по программе реновации в поселениях Первомайское и Кокошкино.

Руководитель столичного департамента также напомнил, что в программу реновации в ТиНАО включено более 200 жилых многоквартирных домов.

Кстати, москвичи в рамках программы реновации могут докупить жилые площади. Так, Московский фонд реновации с начала года одобрил 55 заявлений от переселенцев на докупку квадратных метров, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы.

Как сообщили Interfax-Russia.ru в Московском фонде реновации, механизм докупки жилой площади достаточно прост.

Сначала собственники или наниматели выбирают понравившуюся квартиру – их список публикуется на сайтах www.fr.mos.ru и www.stroi.mos.ru. Когда выбор сделан, переселенцы осматривают выбранное жилье. Затем им необходимо подать заявление на приобретение желаемой квартиры (квартир) за доплату в Фонд реновации. Подача заявления осуществляется по записи.

"Если нет иных претендентов на данную квартиру (квартиры) и Фонд реновации после рассмотрения пакета документов принимает положительное решение о заключении договора, собственники / наниматели заключают договор, и производят оплату в установленные договором сроки. Если за время рассмотрения Фондом реновации первого заявления на приобретение квартиры (квартир) за доплату появились другие претенденты на данную квартиру (квартиры), принимается решение о проведении аукциона", - уточнили Interfax-Russia.ru в Фонде реновации.

Извещение о проведении аукциона публикуется на тех же сайтах, где можно выбрать квартиру. После заключения договора квартира оформляется в собственность. Ключи и зарегистрированные документы на новую квартиру собственнику передает Фонд реновации.

Как сообщал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сумма доплаты определяется в момент переезда по простой формуле расчета.

Согласно разработанному властями механизму докупки площадей, при переезде из сносимого жилья в новое участники программы могут приобрести помещения с 10% скидкой к их рыночной стоимости. При этом совокупная площадь жилья не должна превышать 100 кв.м. Изъявившим желание купить дополнительную квартиру предоставляется перечень объектов, находящихся в собственности города и реализуемых на свободных торгах.

При желании переселенцы могут переехать и в жилье меньшей площади, получив денежную компенсацию.

Отмечается, что московские власти разработали памятку для жителей домов реновации.

"Цель этой памятки проинформировать каждого участника программы реновации о порядке приемки квартиры", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Памятка будет прилагаться к документам при оформлении департаментом имущества проекта договора мены квартиры.

Сергей Левкин также пояснил, что "описанный в памятке порядок действий справедлив как для жителей, которые получают равнозначное жилье, так и для тех, которые приобретают жилые помещения за доплату".

Обозреватель Александра Лоскутова

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