Смена посла

24.08.18 12:46

© РИА Новости. Михаил Климентьев

Interfax-Russia.ru – Бывший полпред президента РФ В Приволжском федеральном округе Михаил Бабич назначен российским послом в Белоруссию.

До недавнего времени должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Белоруссии занимал Александр Суриков. Он был назначен на эту должность в 2006 году и стал единственным из российских послов в Минске, кто проработал в этой должности более пяти лет.

В начале лета в СМИ появились слухи о назначении нового посла России в Белоруссии. Среди кандидатур назывались помощник президента РФ Владислав Сурков и экс-глава Минсельхоза Александр Ткачев. Кроме того, место главы российской дипмиссии в Минске пророчили полномочному представителю президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаилу Бабичу.

Бабич родился в 1969 году в Рязани. В 1990 году окончил Рязанское высшее военное командное училище связи им.Маршала Советского Союза М.Захарова. В 1998 году окончил юрфак Московского института экономики, менеджмента и права, а в 2000 году - Госакадемию управления.

В 2005 году Бабич окончил обучение на факультете переподготовки и повышения квалификации Военной академии Генштаба ВС РФ и стал кандидатом экономических наук.

В январе 2001 года занял должность первого заместителя главы администрации Ивановской области, руководителя представительства администрации Ивановской области при правительстве РФ. С ноября 2002 года по февраль 2003 года был председателем правительства Чеченской Республики. С февраля по декабрь 2003 года - помощник Директора пограничной службы ФСБ России, помощник министра экономического развития и торговли Российской Федерации.

В 2003 году Бабич был избран депутатом Госдумы. Был членом фракции "Единая Россия", заместителем председателя комитета Госдумы по обороне.

В декабре 2011 года был назначен полпредом президента РФ в Приволжском федеральном округе.

В середине июля РБК со ссылкой на близкий к Кремлю источник сообщил, что Москва выслала Минску документы на получение агремана (предварительного согласия) на назначение Бабича послом России в Белоруссии.

Перевод Бабича в послы собеседник издания назвал назначением "аппаратно влиятельного человека на стратегически важное направление". В свою очередь источник в одной из интеграционных структур СНГ подтвердил РБК, что вопрос о смене посла в Белоруссии давно обсуждался и стоял на повестке дня.

О том, что послом в Белоруссию планируется назначить полпреда в Приволжском федеральном округе позже "Интерфаксу" сообщил и источник в Госдуме. Однако тогда в МИД Белоруссии тогда опровергли поступление запроса на получение агремана на назначение Бабича новым послом России в Минске.

"На сегодняшний день в МИД Беларуси такой запрос не поступал", – сказал агентству "Интерфакс-Запад" начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Между тем уже через неделю комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в пятницу одобрил кандидатуру полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе для назначения на должность посла России в Белоруссии.

"Сегодня на заседании была одобрена кандидатура Бабича послом в Белоруссию", - сообщил "Интерфаксу" источник в Госдуме.

А еще через несколько дней кандидатура Бабича на пост посла РФ в Минске была поддержана комитетом Совета Федерации по международным делам.

24 августа президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Сурикова от должности посла РФ в Минске. Другим указом на пост чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Белоруссия назначен Бабич.

Кроме того, бывший приволжский полпред назначен специальным представителем президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.

Путин пожелал новому послу России в Белоруссии успехов на новом посту и призвал его активно влиять на двусторонние межгосударственные отношения.

"Вы едете работать в Белоруссию. Видимо, не нужно Вам говорить о том, насколько важным является взаимодействие с нашим главным союзником, партнером – с Белоруссией, – насколько для России важно это направление работы. Это не только страна, с которой мы граничим, это страна, прежде всего, с которой нас связывают особые отношения: и исторические, и этнические, и языковые, и экономические", - подчеркнул президент РФ.

Глава государства напомнил, что Белоруссия является членом и ОДКБ, и ЕврАзЭС.

"Мы строим еще совершенно особый формат, выстраиваем Союзное государство. Так что направлений деятельности очень много. Вы будете заниматься не только дипломатической работой, но и работой в сфере экономики, представляя интересы России как спецпредставитель. Рассчитываю, имея в виду Ваш опыт государственной работы на самых различных, очень высоких должностях, что этот ответственный участок будет в Ваших надежных руках", – заявил Путин.

"Мы с Вами будем регулярно встречаться. Будете докладывать о том, как идет эта работа. Рассчитываю, что будете влиять на все эти процессы, происходящие в наших межгосударственных отношениях самым позитивным и самым активным образом", – добавил президент.

Со своей стороны Бабич поблагодарил главу государства за доверие, оказанное этим назначением.

"Республика Беларусь, как Вы сказали, действительно является для нас важнейшим геополитическим и военным союзником, кроме того, является крупнейшим экономическим партнером", – заявил новый представитель дипмиссии в Минске.

Он напомнил, что товарооборот в рамках Союзного государства в прошлом году уже составил более 2 трлн рублей.

"Вы поставили задачу в ближайшее время выйти на рубеж $50 млрд", – сказал посол, цитируя главу государства.

Бабич также отметил, что Россию и Белоруссию связывает "высшая форма интеграции".

"Это то, над чем вы так долго работали с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Нам с коллегами из правительства РФ, администрацией президента, с белорусскими партнерами сейчас предстоит сделать все, чтобы договоренности, которые достигнуты между главами государств, были практическим образом реализованы", – сказал Бабич.

Новый посол России в Минске, который будет также исполнять полномочия спецпредставителя президента по торгово-экономическим отношениям с этой страной, выразил уверенность, что эта должность "позволит значительно повысить эффективность" его работы.

"Масштаб поставленных задач понимаю, осознаю свою личную ответственность и сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие", - пообещал Бабич президенту.

Исполнять обязанности полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе после освобождения от этой должности Бабича будет его заместитель Игорь Паньшин. Паньшин стал заместителем полпреда президента в ПФО в марте 2017 года. До этого он был начальником Приволжского регионального центра МЧС России.

Обозреватель Анастасия Николаева

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