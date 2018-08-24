Причины и следствия

24.08.18 14:53

© РИА Новости. Ольга Климова

Interfax-Russia.ru – Эксперты нашли причину возгорания в ТЦ "Зимняя вишня". Его посетители могли погибнуть из-за протекшей крыши, попадания воды в светильник и неисправных автоматов.

Эксперты, изучившие электрооборудование сгоревшего в марте в Кемерове ТРЦ "Зимняя вишня", установили, что пожар мог произойти из-за попадания талой воды с крыши в светодиодный светильник и несработавшего автомата, который не отключил прибор, сообщила газета "Коммерсантъ".

По данным издания, масштабную экспертизу уцелевших элементов по поручению СКР проводило ООО "Бюро независимых экспертиз". Специалисты пришли к выводам, неутешительным для собственников ТРЦ и специалистов, отвечавших за его эксплуатацию: сечение едва ли не каждого электропровода в здании было сильно занижено по сравнению с необходимым, во многих распределительных шкафах проводники оказались перепутаны: более толстые использовались для малых нагрузок и наоборот. Кроме того, к защитному автомату на 100 ампер, которому соответствует проводка сечением не менее 35 кв. мм, был подведен кабель сечением всего 5,3 кв. мм. Это привело к перегреву провода и почти полному терморазрушению его изоляции.

Эксперты посчитали, что в "Зимней вишне" могло произойти короткое замыкание в проводке, вызванное ошибочным распределением нагрузок и уничтоженной перегревом изоляцией. Однако найти точное место аварии они не смогли, так как почти все исследованные фрагменты оказались полуобгоревшими - то ли из-за технических ошибок, то ли из-за пламени пожара.

Они предположили, что авария возникла в проводке, питающей светодиодные плафоны Jazzway над детским "сухим" бассейном с поролоновыми кубиками. Свидетели отмечали, что с первыми весенними оттепелями с потолка на четвертом этаже ТРЦ начала капать протекающая с крыши вода, и над чашей "сухого" бассейна стал периодически гаснуть свет. Записи с камер наблюдения также свидетельствуют о коротком замыкании над бассейном - там в момент начала пожара было зафиксировано падение некоего "линейно протяженного светящегося объекта".

Специалисты отмечают, что все звенья электропроводки должны быть защищены от короткого замыкания автоматическими выключателями, однако в "Зимней вишне" защита от сверхтоков по какой-то причине не сработала, и после начала пожара светодиодные лампы в потолке четвертого этажа продолжали гореть.

Обвиняемый по делу о пожаре директор ООО "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, ознакомившись с выводами экспертов, заявил, что привлекать к ответственности нужно прежде всего чиновников, утвердивших проект реконструкции кондитерской фабрики для использования под ТРЦ, содержащий нарушения пожарной безопасности. В течение нескольких лет на обслуживание противопожарной системы в "Зимней вишне" не выделялось ни рубля. Специалисты компании Полозиненко оценили приведение ее в рабочее состояние в 10 млн руб., но получили на эти цели всего 300 тыс. руб., и при пожаре система не сработала.

Пожар в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание началось на последнем этаже, где находились кинозалы, и в воскресный день было много детей. В результате пожара погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.

Было возбуждено уголовное дело по статьям "причинение смерти по неосторожности" (ст. 109 УК РФ), "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (ч.3 ст. 219 УК РФ) и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (ст. 238 УК РФ), которое расследует Главное следственное управление СКР.

После первых следственных мероприятий выяснилось, что в ТЦ не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ. Кроме того, в центре были захламлены пожарные лестницы и закрыты аварийные выходы.

По делу были арестованы 11 обвиняемых, в том числе экс-начальник областного главка МЧС Александр Мамонтов, экс-глава управления ГУ МЧС Кузбасса Григорий Терентьев, технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая ТРЦ Надежда Судденок, глава кемеровского Госстройнадзора Танзиля Комкова, начальник караула пожарной части N2 1 отряда Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области Сергей Генин.

Позже четырехэтажное здание бывшего ТРЦ, в котором размещались кинозалы, детская площадка с игровыми автоматами, бутики и другие торговые помещения, полностью демонтировали. Также снесли здание сауны с автомойкой и котельную, входившие в комплекс бывшего ТРЦ.

На сегодняшний день Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о гибели 60 человек при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" в отношении семи обвиняемых, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

В зависимости от роли каждого им вменяется "нарушение требований пожарной безопасности", "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц", "халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц" (ч.3 ст.219, ч.3 ст.238, ч.3 ст.293 УК РФ).

Светлана Петренко отметила, что в ближайшее время потерпевшие, обвиняемые и их защитники приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.

В частности, по ее словам, генеральный и технический директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова и Георгий Соболев, а также гендиректор ООО "Зимняя вишня Кемерово" Надежда Судденок обвиняются в оказании услуг по содержанию противопожарных систем, не отвечающих требованиям безопасности.

"Охранник ООО "Центр защиты" Сергей Антюшин, как полагает следствие, не выполнил свои обязанности по оповещению о возникшем пожаре посетителей торгового центра. Электромонтеру охранно-пожарной сигнализации Александру Никитину и директору ООО "Системный интегратор" Игорю Полозиненко инкриминируется ненадлежащее оказание услуг по содержанию систем пожарной безопасности", - сказала представитель СК.

Она также отметила, что начальник караула пожарной части N2 1 отряда Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области Сергей Генин обвиняется в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по спасению людей из горящего здания торгового центра.

Расследование в отношении еще четверых обвиняемых продолжается.

В свою очередь предприниматели, арендовавшие площади в ТРЦ "Зимняя вишня", опубликовали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину.

Арендаторы просят оказать им содействие в решении проблем с ВТБ и Сбербанком в части списания долгов либо уменьшении кредитной ставки, дополнительном субсидировании, необходимом для продолжения или восстановления бизнеса.

Кроме того, авторы послания просят помощи в возмещении им материального ущерба собственниками ТРЦ либо виновниками пожара.

"Пожар в ТЦ "Зимняя Вишня" не только унес наш бизнес и источник дохода - для некоторых единственный, но и оставил нам огромные долги, которые на сегодняшний день мы уже не в состоянии выплачивать сами. Все мы были закредитованы под бизнес в данном торговом центре. Вместе с тем, здание, которым можно было бы обеспечить наши иски, на данный момент почти снесено", - говорится в видеообращении.

Предприниматели подчеркивают, что неоднократно обращались со своими вопросами в администрацию Кемерова и Кемеровской области, однако реальной поддержки не получили.

В свою очередь один из юристов, помогающих потерпевшим по делу о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", Антон Крючков сообщил "Интерфаксу", что часть предпринимателей получила целевую субсидию (по 100 тыс. рублей) из областного бюджета.

"Сумма смехотворная, к тому же ее нельзя направить на кредиты, гашение долгов перед сотрудниками и поставщиками, которые остались без заказов. Можно использовать ее только на запуск нового бизнеса - приобретение оборудования, товара. Но что можно купить на 100 тыс. рублей? Непременно понадобятся дополнительные кредитные средства, в которых банки откажут из-за испорченной кредитной истории. Получается замкнутый круг", - сказал он.

Антон Крючков напомнил, что изначально предполагалось, что размер субсидии составит 300 тыс. рублей, и "это было предпринимателями воспринято нормально", но затем его уменьшили втрое.

По его словам, некоторые некрупные банки пошли на реструктуризацию или списание долгов, однако крупные госбанки с большой долей госучастия не готовы пока идти навстречу пострадавшим.

По данным юриста, к настоящему времени субсидию получили не более половины предпринимателей. Всего из-за пожара пострадали более 50 арендаторов, при этом пострадавшими были признаны не все.

Обозреватель Александра Лоскутова

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