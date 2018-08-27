Макрорегиональное деление

27.08.18 14:38

© РИА Новости. Алексей Майшев

Interfax-Russia.ru – Минэкономики предлагает разделить Россию на 14 макрорегионов для раскрытия социально-экономического потенциала территорий.

О подготовке стратегии пространственного развития РФ, которая предполагает определение территорий, имеющих значительный экономический потенциал, вице-премьер Дмитрий Козак сообщил в феврале 2016 года.

"Мы должны определить экономическую специализацию на рынке разделения труда каждого субъекта федерации и по результатам этой работы, принятых решений вкладывать федеральные средства в развитие инфраструктуры не перенаселенных территорий, а тех территорий, которые имеют экономический потенциал и геополитическое значение для нашей страны", - рассказал Козак.

В апреле того же года премьер-министр Дмитрий Медведев на отчете правительства в Госдуме заявил, что правительство приступило к разработке стратегии пространственного развития, цель которой заключается в эффективном использовании специализации регионов.

В июне 2017 года премьер РФ утвердил План реализации основ государственной политики регионального развития на период до 2025 года, предусматривающий выравнивание различий в социально-экономическом развитии субъектов РФ.

Как пояснял глава правительства, данный План содержит мероприятия, которые должны обеспечить пространственное развитие экономики и социальной сферы с точки зрения инфраструктуры, создания дополнительных стимулов для привлечения частных инвестиций в регионы и муниципалитеты.

Медведев пообещал, что при выполнении Плана будут учтены географическое положение, научно-технический и ресурсный потенциал тех или иных регионов. Также, по его словам, должен проводиться в жизнь и дифференцированный по регионам подход к их реализации.

В свою очередь Козак, комментируя План, отмечал, что он состоит из трех блоков, содержащих более 30 конкретных взимоувязанных мероприятий, которые призваны обеспечить сбалансированность социально-экономического развития регионов, сокращение уровня дифференциации их экономического развития, прежде всего за счет наращивания собственного потенциала субъектов.

Так, вице-премьер отметил значительный уровень дифференциации в развитии субъектов РФ, сохраняющийся в настоящее время. В частности, по его словам, среднедушевые доходы населения отличаются от региона к региону в 5,5 раз, а объем внебюджетных инвестиций в расчете на душу населения - в 133 раза.

Говоря о блоках, из которых состоит план, Козак пояснил, что первый из них как раз и предусматривает разработку стратегии пространственного развития страны и предполагает анализ современного размещения производительных сил и определения перспективного места каждого субъекта РФ в межрегиональном разделении труда.

Как выяснил "Коммерсантъ", доработанный Минэкономики проект стратегии пространственного развития планируется внести на рассмотрение правительства РФ в сентябре, а в ноябре стратегия уже должна быть утверждена.

Предполагается "назначить" 35-40 центров экономического роста, которые в 2035 году должны будут обеспечивать до 65% экономического роста России.

В рамках стратегии предлагается утвердить состав 14 макрорегионов РФ, они не будут административно-территориальными единицами, а станут отражать сложившиеся социально-экономических связи.

Так, помимо уже выделенных двух макрорегионов - Дальнего Востока и Северного Кавказа - планируется выделить еще 12 макрорегионов: Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский.

Макрорегионы в целом напоминают федеральные округа, но с большим дроблением. Например, нынешний Центральный федеральный округ - это Центральный и Центрально-Черноземный макрорегионы. Сибирский же округ разделен сразу на три макрорегиона: Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский.

Предполагается, что такое деление позволит обеспечить лучшие условия для межрегионального взаимодействия. Выделяются макрорегионы на основе соседского положения и потенциала кооперации субъектов. В состав каждого макрорегиона предполагается включать хотя бы один крупный центр экономического роста (сейчас в РФ насчитываются 14 крупнейших и шесть крупных городских агломераций, а также четыре минерально-сырьевых центра).

Также в макрорегионе должны быть объекты инфраструктуры, обеспечивающие связанность территорий и выход к международным рынкам или транспортным коридорам Запад-Восток, Север-Юг.

Впрочем, как выяснилось, с представленным делением согласны не все. В частности полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло в письме в правительство настаивает на создании в Сибири единого макрорегиона вместо предложенных трех.

По его мнению, в случае формирования в вверенном ему округе сразу трех макрорегионов "произойдет ослабление интеграции межрегиональных процессов, усилятся проблемы развития сибирских регионов, нарушатся и так достаточно сложные, но единые для всех субъектов округа условия хозяйствования и жизнедеятельности".

Между тем, по мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, экономической эффективностью цели управления пространственным развитием страны не исчерпываются.

"Стратегия обязана содержать инструменты, которые обеспечат учет и реализацию интересов регионов в области здравоохранения, образования, культуры, уровня жизни населения, благоустройства территории, дорожного строительства и т.д. Пространство городов, сельских поселений, страны в целом необходимо сделать удобным, комфортным, улучшающим социальное самочувствие и настроение граждан", - высказала она свою точку зрения в статье в газете "Известия".

Спикер Совфеда считает, что стратегия пространственного развития - документ, экономическая и социальная составляющие которого должны быть равноправными по своей значимости для государства, общества: "Он должен быть нацелен на обеспечение достойных условий жизни граждан на всей территории страны, где бы человек ни жил".

"Вопрос, вызывающий острую дискуссию, - это место агломераций в пространственном развитии страны. Достаточно широко распространена точка зрения, что именно их поддержка должна стать приоритетом номер один политики государства в сфере пространственного развития. Агломерации действительно играют важную роль в современном мире. Россия не является в этом плане исключением. По оценкам специалистов, сейчас в нашей стране сформировалось или формируется несколько десятков агломераций, в них проживают десятки миллионов человек. Их вклад в экономический рост, научно-технический прогресс действительно значительный, и он будет оставаться таким", - отметила в публикации Матвиенко.

В то же время, по мнению председателя Совета Федерации, следует активно развивать российские территории и вне агломераций. "Не считаю, что политика государства в сфере пространственного развития должна "зацикливаться" на них (агломерациях - ИФ). Ведь вне агломераций в России проживает не менее 60 миллионов человек - население крупного европейского государства. Форсировать рост числа и укрупнение агломераций - значит объективно вынуждать российских граждан к переселению в них. И это уже имеет место. Сокращается число жителей в малых и средних городах, количество сельских поселений. Как результат - обезлюдение обширных территорий", - подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, "в итоге может оказаться так, что пространство страны будет представлять собой архипелаг из группы островов-агломераций в безлюдном океане остальной территории России. По сути, происходит разрушение национальной системы поселений, которая включает в себя не только большие, но и средние, малые города, села и так далее", уточняется в статье.

В связи с этим она призвала "не сбиваться на командно-административные меры планирования и управления". Стратегия должна базироваться на принципах и механизмах рыночной экономики, соглашается Матвиенко, однако должна учитывать исторические реалии, национальные особенности страны, сложившийся образ жизни народа, содействовать их сохранению.

Обозреватель Анастасия Николаева

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