На принципах взаимности

28.08.18 16:40

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

Interfax-Russia.ru – Москва оценит конкретное влияние новых санкций США и проанализирует, какие ответные действия в интересах РФ должны быть приняты.

27 августа начали действовать ограничительные меры США в отношении России, связанные с мартовскими событиями в британском Солсбери.

Речь идет о первом пакете санкций, связанных с "делом Скрипалей". Этот пакет санкций, согласно документу, будет включать запрет на оказание внешней помощи России, на продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

О намерении ввести два блока санкций Госдепартамент США объявил еще в начале августа. Американские СМИ после объявления Госдепа о санкциях писали, что первый раунд ограничительных мер может иметь не очень существенный эффект, так как он в значительной степени дублирует другие ограничения, которые уже действуют.

Спустя три месяца после первого блока санкций может последовать второй блок, который, как ожидается, будет "более болезненным".

Он может быть реализован, если Россия не предоставит гарантии того, что она не будет использовать химическое оружие в будущем и не согласится на "локальные проверки" со стороны ООН.

Второй пакет санкций может включать существенное снижение уровня дипломатических отношений, приостановку возможности полетов в США для "Аэрофлота", а также почти полное ограничение экспорта и импорта.

Впрочем, по оценке Международного рейтингового агентства Moody‘s Investors Service, новые антироссийские санкции, уже вступившие в силу, окажут незначительное воздействие на российскую экономику.

По мнению аналитиков, не окажет воздействия на экономику России и ограничение экспорта - Moody‘s ожидает снижение американского экспорта на несколько сотен миллионов долларов, однако обращает внимание на то, что американский экспорт и так очень незначителен, а экспорт продукции военного назначения в Россию был запрещен намного раньше.

Вместе с тем, по оценке агентства, реальные проблемы для правительства и государственных банков России могут создать как раз санкции, которые сейчас обсуждают в Конгрессе США.

Со своей стороны в МИД РФ после введения новых санкций США заявили о предвзятости американских властей.

"Используя абсолютно надуманную привязку к так называемому "делу Скрипалей", расследование которого в Великобритании далеко не завершено, нас обвиняют в причастности к произошедшей трагедии в Солсбери, ставя под сомнение ликвидацию Россией своего арсенала химических вооружений. По устоявшейся традиции никаких доказательств не приводится. Зато от Москвы требуют "чистосердечного признания" и предоставления безусловного доступа к химическим объектам", - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, несмотря на то, что все озвученные обвинения "эфемерны", введенные Вашингтоном рестрикции вполне реальны, хоть во многом и повторяют уже действующие. При этом, отметила Захарова, предусмотренные изъятия из рестрикционного режима, такие как поставки в рамках космических программ или в области безопасности полетов гражданской авиации, лишь подтверждают всю "лицемерность и предвзятость действий американских властей".

"Воспринимаем решение Вашингтона не иначе как часть целенаправленной политики по размыванию международной структуры в сфере контроля над вооружениями и нераспространения, в том числе в области запрещения химического оружия", - сказала представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что подобными шагами Вашингтон еще больше осложняет возможности диалога по имеющимся в многосторонних и двусторонних форматах проблемам.

"Печально, что американская политическая элита не может воспринять простую истину: санкционные меры не способны заставить Россию свернуть с избранного пути по твердому отстаиванию своих национальных интересов. Естественно, не содействуют подобные шаги Вашингтона уважительному и цивилизованному двустороннему диалогу и взаимодействию, как это подобает нашим державам", - добавила Захарова.

Со своей стороны глава МИД РФ Сергей Лавров назвал требования США к РФ в сфере химического и биологического разоружения в рамках нового санкционного пакета Вашингтона странными.

"Несмотря на заверения американцев в готовности к диалогу, мы по-прежнему сталкиваемся с недружественными шагами, обостряющими и без того непростую ситуацию в отношениях. Так, 8 августа было объявлено о новых антироссийских мерах под предлогом нашей якобы причастности к "делу Скрипалей", - сказал министр в интервью словацкой газете "Правда".

"Причем нам сходу стали угрожать дальнейшим наращиванием давления, если мы не убедим США, что больше не применяем химическое и биологическое оружие. Такие требования сложно воспринимать всерьез. Они выглядят особенно странно, если учитывать, что мы, в отличие от США, свой химический арсенал полностью ликвидировали. И это подтвердила ОЗХО", - подчеркнул Лавров.

Он отметил, что попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов бесперспективны. По словам Лаврова, Россия в ответ на это будет действовать "спокойно и прагматично, реагируя на все выпады в соответствии с принципом взаимности".

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков обратил внимание на то, что Москва может ассиметрично ответить на экономические санкции Соединенных Штатов.

"Неужели вы думаете, что мы не справимся с еще одной или с еще пятью волнами санкций? Да, к этому нужно готовиться. Мы готовимся. К этому готовится экономический блок, военный блок", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия-1".

"Что касается конкретики дел в более широком плане, экономического ответа, ассиметричного ответа, потому что необязательно на экономические санкции отвечать только в экономической сфере, то все это прерогатива президента Российской Федерации, - он рассматривает разные варианты, и он в должное время примет соответствующее решение", - заявил замглавы МИД РФ.

Он подчеркнул, что дело МИД и других ведомств - "своевременно докладывать президенту РФ о происходящем, по возможности, с анализом, по возможности, с элементом прогноза, и давать некие идеи".

"Но решение за ним. А сейчас все это дело выставлять напоказ и обсуждать - это ослаблять свои же позиции, потому что тогда американцы будут знать, как мы ответим, и будут к этому готовиться", - отметил Рябков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что Кремль оценит конкретное влияние новых санкций США, принятых в связи с так называемым "делом Скрипалей", а также проанализирует, какие ответные действия в интересах РФ должны быть приняты.

"Пока мы должны понять, в чем будут реально выражаться эти новые меры, эти новые рестрикции, какие действия в интересах РФ они потребуют", - сообщил Песков журналистам.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что "будет делать на фоне этих недружественных шагов то, что будет наилучшим образом соответствовать интересам нашей страны".

Обозреватель Анастасия Николаева

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