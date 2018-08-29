Разорвать договор

29.08.18 15:21

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

Interfax-Russia.ru – Президент Украины Петр Порошенко заявил о начале процесса разрыва соглашения о дружбе с Россией.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной подписали в Киеве 31 мая 1997 года президенты Борис Ельцин и Леонид Кучма. Верховная Рада ратифицировала договор 14 января 1998 года, Госдума РФ - 25 декабря 1998 года.

В соглашении между Москвой и Киевом закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Согласно договору, обе страны гарантировали гражданам другой страны права и свободы на тех же основаниях и в таком же объеме, что и своим собственным гражданам, кроме случаев, установленных национальным законодательством государств или их международными договорами.

Каждая из стран обязалась защищать в установленном порядке права своих граждан, проживающих на территории другой страны, в соответствии с обязательствами по документам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и другими общепризнанными принципами и нормами международного права, договоренностями в рамках СНГ, участниками которых они являются.

Обе стороны обязались уважать территориальную целостность и подтвердили нерушимость существующих между ними на момент подписания договора границ.

В конце 2008 года действие договора было автоматически продлено на 10 лет. Согласно 40 статье, действие договора будет автоматически продлеваться на последующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит другой о своем желании прекратить его действие путем письменного уведомления не менее чем за шесть месяцев до окончания очередного десятилетнего периода.

После вхождения в 2014 году Крыма в состав РФ украинские власти обвинили Москву в нарушении положений договора и даже собирались подать иск против России по этому поводу. Тогда же впервые прозвучали предложения о денонсации договора.

В марте МИД Украины подготовил предложения о выходе из органов СНГ и денонсации договора о дружбе с РФ.

"МИД Украины подготовил предложения и анализ относительно возможной полной или частичной приостановки договора или денонсации. Мы подготовили разные опции. Окончательное решение будет приниматься президентом", - сообщила представитель ведомства Марьяна Беца агентству "Интерфакс-Украина".

Кроме того, по ее словам, Украина хочет выйти из СНГ, хотя окончательное решение еще не принято.

"Нам необходимо понять, какие соглашения важны для наших граждан, и мы продолжаем этот анализ", - пояснила Беца, добавив, что выход из СНГ не означает автоматического выхода из договоров в рамках Содружества.

Впрочем, напомнила представитель МИД Украины, Киев не является стороной организации и не принимал участие в заседаниях высшего уровня "с момента начала агрессии России против Украины".

Со своей стороны заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль высказала мнение о нецелесообразности пролонгации договора.

"Мы не выступаем за разрыв такого договора, мы выступаем за то, чтобы не продолжать действие этого договора на следующие 10 лет, поскольку изменились обстоятельства отношений Украины и РФ. Эти обстоятельства требуют новых подходов к договорной базе", - заявила Зеркаль на заседании парламентского комитета по международным делам.

Она также сообщила, что Украина и Россия в последние годы приостановили действие или разорвали 44 договора: "До 2014 года Украиной и РФ был заключен 451 международный договор. После начала вооруженной агрессии мы начали инвентаризацию правовой базы двусторонних отношений с Россией... По состоянию на апрель 2018 года по нашим данным были выполнены все необходимые внутригосударственные процедуры и принято решение о приостановлении или остановке действия одного межгосударственного договора, 25 межправительственных договоров (20 по инициативе Украины, 5 - России), 18 межведомственных договоров".

Между тем вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе не исключала, что договор с РФ может быть и обновлен осенью 2018 года, если стороны придут к такому согласию.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко пообещал внести в парламент Украины законопроект о прекращении отдельных положений договора о дружбе с РФ. Выступая на XI Форуме безопасности в Киеве, он подчеркнул, что международное право дает возможность прекратить отдельные положения "Большого договора" между Украиной и РФ.

По словам президента, уже никто не спорит с тем, что из-за отказа Москвы "прекратить агрессию против Украины" отдельные статьи базового договора с Россией "уже стали одиозными анахронизмами". Порошенко подчеркнул, что речь идет о статье о стратегическом партнерстве между Украиной и РФ или положении о двухстороннем сотрудничестве в сфере военного и военно-технического сотрудничества, а также о сотрудничестве с Россией в вопросах обеспечения государственной безопасности Украины.

Глава государства указал, что Украина не отменяет договор, а лишь приостанавливает действие отдельных его статей. По его словам, для Украины важны договорные положения, в которых стороны "уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ".

"Хочу подчеркнуть, что в соответствии с нормами международного права эти положения договора остаются действующими независимо от будущего аннулирования Радой его отдельных положений", - добавил Порошенко.

Как поясняла представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко, Киев намерен оставить в силе положения "Большого договора" с РФ в вопросе определения границ, устранения последствий Чернобыльской катастрофы и признания языков национальных меньшинств.

"Раздел договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве, в котором сказано о международно признанных границах Украины. Крым - это территория Украины, неконтролируемые 400 км - это границы Украины. И мы хотели бы этот раздел оставить в обязательном порядке", - сообщила она журналистам.

"Есть раздел, где совместно с Российской Федерацией нужно осуществлять мероприятия по Чернобыльской катастрофе. Это совместная ответственность... Потому этот раздел договора денонсировать не нужно", - добавила представитель президента.

Луценко также отметила, что должен остаться раздел договора, в котором речь идет о поддержке и признании языков национальных меньшинств.

Между тем в июне и в Госдуме решили использовать последнюю возможность для того, чтобы поставить перед руководством страны вопрос о выходе из договора о дружбе с Украиной. "На территории Украины сегодня реально находятся натовские войска, там убивают, унижают русских граждан", - обосновывал соответствующее предложение первый замруководителя комитета по обороне Госдумы Александр Шерин.

28 августа президент Украины заявил, что Украина юридически готова к прекращению действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ.

"Мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к следующему шагу - прекращению действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом", - сказал Порошенко на встрече с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины.

По его словам, он ожидает соответствующих документов от министерства иностранных дел уже в ближайшее время для начала реализации этого процесса.

По информации "Украинских новостей", министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал до конца сентября официально уведомить Россию о разрыве договора.

Обозреватель Анастасия Николаева

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