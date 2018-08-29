Смягчить, но не отменить

29.08.18 17:28

© РИА Новости. Алексей Дружинин

Interfax-Russia.ru – Президент РФ Владимир Путин предложил внести изменения в пенсионную систему, касающиеся сроков выхода на пенсию, сохранения льгот и защиты лиц предпенсионного возраста.

Вызвавшие ожесточенные споры и народное недовольство изменения в пенсионную систему все же будут приняты в России. Однако, как обещает президент РФ Владимир Путин, все изменения должны будут проходить с учетом интересов всех слоев населения. В своем видеообращении к электорату президент уточнил и разъяснил все спорные моменты правительственного решения.

По его словам, откладывать пенсионную реформу нельзя, перенос ее сроков может привести к тяжелым экономическим и социальным последствиям.

"Как известно, многие эксперты и сейчас считают, что слишком затянули с решением вопросов, которые обсуждаются сегодня. Я так не думаю. Просто мы не были к этому раньше готовы. Но откладывать дальше действительно нельзя", - сказал он в обращении к гражданам.

Президент отметил, что это могло бы привести "к тяжелым последствиям в экономике и социальной сфере, самым негативным образом сказаться на судьбах миллионов людей".

По его мнению, если сейчас проявить нерешительность, то это в будущем может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность страны.

Президент предлагает уменьшить на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, понизить возраст выхода на пенсию женщин с предлагаемых изменениями в пенсионное законодательство 63 лет до 60, установить особую льготу для граждан, которые должны были выйти на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года. Однако он не стал предлагать изменить предусматриваемое законопроектом повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет.

"Предлагаю для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, установить особую льготу - право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста", - сказал Владимир Путин.

Таким образом, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это в июле 2019 года.

Также в своем видеообращении президент предложил установить досрочный выход на пенсию для многодетных матерей.

"То есть, если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей - на четыре года раньше, а для женщин, у которых пять и более детей, все должно остаться, как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 55 лет", - добавил президент.

Он также высказался за сохранение для граждан предпенсионного возраста льгот по налогам, ЖКХ и транспорту.

"Это очень важные для людей вещи. Такие, как бесплатный проезд на общественном транспорте, льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте и газификации, льготы на приобретение лекарств и ряд других. Поддерживаю, безусловно, этот подход", - добавил Владимир Путин.

В своем обращении глава государства также предложил увеличить максимальный размер пособия по безработице для лиц предпенсионного возраста более чем вдвое.

"Если человек предпенсионного возраста решил уволиться сам добровольно и пока не нашел новую работу, то и в этом случае мы должны укрепить его социальные гарантии. В этой связи предлагается увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста более, чем в два раза - с 4900 рублей как сейчас до 11280 рублей с 1 января 2019 года", - сказал он.

Период такой выплаты должен составить один год.

Владимир Путин также отметил, что необходимо "закрепить обязанность работодателя ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты".

Согласно обращению президента, будут сохранены пенсионные льготы для представителей коренных малочисленных народов Севера, шахтеров, чернобыльцев, работников горячих цехов, химических производств.

А вот для работодателей президент предусмотрел ряд карательных мер, вплоть до уголовного преследования, в случае, если работники предпенсионного возраста будут ущемлены в правах.

Предпенсионным возрастом президент предложил установить период в пять лет до выхода на пенсию.

"Повторю, здесь нужен целый пакет мер. Так, считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста. Соответствующие изменения в законодательство нужно внести одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста", - сказал Владимир Путин.

Он также сообщил, что в 2019 году пенсии по старости будут проиндексированы примерно на 7%, а в предстоящие шесть лет для неработающих пенсионеров они будут расти в среднем на 1000 рублей ежегодно. А также "за горизонтом 2024 года изменения в пенсионной системе позволят сформировать прочную основу для стабильного ежегодного увеличения страховых пенсий выше инфляции".

Работникам предпенсионного возраста будет предложено пройти специальную программу повышения квалификации.

Правительство, в свою очередь, должно разработать эту программу и профинансировать ее из федерального бюджета.

Предложения по пенсионным изменения будут оформлены в виде президентских поправок к правительственному законопроекту, резюмировал президент РФ.

Эксперты разошлись во мнениях в отношении мер, предложенных Владимиром Путиным.

Так, лидер Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков считает, что глава государства учел предложения профсоюзного движения.

"В предложения президента включены те предложения, которые мы давали в качестве пакетных", - заявил он "Интерфаксу".

При этом, по мнению собеседника агентства, необходимо уделить внимание повышению наполняемости Пенсионного фонда РФ.

"Единственное, что, с нашей точки зрения, надо усилить тему повышения наполняемости Пенсионного фонда, прежде всего, за счет роста заработной платы. Не будет роста заработной платы - не будет никакого роста пенсий", - считает Михаил Шмаков.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в свою очередь поддержала систему изменений в пенсионной сфере, предложенную Владимиром Путиным.

"Вся система мер президента направлена, в первую очередь, на сохранение финансовой устойчивости и стабильности пенсионной системы не сегодня, не завтра только, не на срок его полномочий, а на длительную перспективу. Это важно, что ответственный политик беспокоится о том, а что будет после него, когда его уже не будет, когда будут другие у власти, не перекладывать эту ответственность на другие поколения и на других политиков", - полагает она.

Кроме того, данные инициативы направлены на повышение уровня пенсий, сказала Валентина Матвиенко.

"Эта программа мер для смягчения переходного периода, чтобы сделать эти изменения менее болезненными и обеспечить социальные гарантии людям предпенсионного и пенсионного возраста", - отметила она.

По мнению главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, президент РФ Владимир Путин представил аргументированные поправки, балансирующие внесенный правительством законопроект.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что предложения президента по пенсиям придадут законопроекту максимальную справедливость.

"Главное - все изменения будут производиться постепенно и позволят людям адаптироваться к новой жизненной ситуации. Это то, чего ждут наши граждане, и президент их услышал", - сказал он.

Спикер Госдумы особо отметил справедливость предложений президента о снижении в законопроекте возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет. Он также подчеркнул важность предложения предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей.

Вячеслав Володин также подтвердил, что на 31 августа в Госдуме запланировано заседание рабочей группы, созданной по итогам парламентско-общественных слушаний по совершенствованию пенсионного законодательства, в которую вместе с депутатами вошли представители правительства, Совета Федерации, Счетной палаты, гражданского общества, профсоюзов, делового, научного сообществ и эксперты.

В свою очередь политолог Глеб Павловский отметил, что озвученная позиция президента РФ Владимира Путина по пенсионной реформе стала разумной корректировкой слабо проработанных предложений кабинета министров, но она де-факто подводит черту под дискуссией о самой реформе, что преждевременно.

По оценке политолога, сам факт обращения президента к населению по поводу пенсионной реформы является сильным аргументом главы государства, но он не снимает ряд вопросов, которые были у общественности.

"Население России, в большинстве случаев, готово к такому оппортунистическому поведению в отношении решений власти за исключением того, что относится к его балансу выживания. На это, боюсь, ответ дан не был. Хотя, безусловно, ответ был на множество отдельных претензий к, действительно, слабо подготовленному правительственному решению", - сказал Глеб Павловский.

По его оценке, президент был абсолютно прав, когда предположил, что оппозиция будет активно использовать тему пенсионных изменений. "Теперь возникла окончательная "отсечка" линии, на которой придется стоять сторонникам действующей власти, и тем самым закрываются дебаты. Полагаю, это преждевременно, поскольку может быть не очень полезно для позиций власти", - считает политолог.

Выступление президента РФ Владимира Путина в связи с предлагаемым правительством РФ пенсионным законопроектом не повлияло на отношение КПРФ к планируемым изменениям, заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

Он подчеркнул, что КПРФ не откажется от идеи провести референдум по пенсионным изменениям.

Между тем, первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов отметил, что эсеры положительно относятся к предложениям президента по смягчению законопроекта об изменении пенсионной системы, но не видят основания менять свое отрицательное отношение к повышению пенсионного возраста.

Он отметил, что предложения президента будут обсуждаться на заседании фракции.

"Предложения (президента) дельные, толковые, мы их поддержим при голосовании. Другое дело, что мы хотели бы более внимательного отношения к оппозиционным предложениям, потому что некоторые цифры, которые Владимир Владимирович привел, возражая оппозиции по прогрессивной шкале налогообложения, по налогообложению сырьевых компаний и так далее. Все-таки у нас другие цифры, и мы хотели бы продолжить диалог", - сказал Михаил Емельянов.

Он отметил, что предложения президента смягчают пенсионную реформу.

"Они направлены на то, чтобы учесть обеспокоенности ряда социальных групп и смягчить ту социальную напряженность, которая возникла вокруг этой реформы. Понятно, что в какой-то степени социальная напряженность будет снята, то есть негативное восприятие реформы уменьшится, но совсем на нет, конечно, оно не сойдет", - сказал эксперт "Интерфаксу".

В свою очередь, глава Конфедерации труда России Борис Кравченко заявил, что профобъединение продолжит кампанию против повышения пенсионного возраста.

"Конкретные предложения, которые корректируют пенсионную реформу, с нашей точки зрения, не являются достаточными. Кампания "Народ против повышения пенсионного возраста!", которую инициировала Конфедерация труда России, продолжится. Мы продолжим высказывать свои позиции о недостаточности экономических и демографических обоснований под теми предложениями, которые сделаны правительством и скорректированы сегодня президентом", - сказал Борис Кравченко.

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал предложения президента и пообещал максимально защитить московских пенсионеров и ветеранов.

Его коллеги в регионах также оперативно отреагировали на заявления Владимира Путина. Так, например, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что регион в течение переходного периода сохранит льготы для женщин с 55 лет и для мужчин с 60.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев намерен внести в Законодательное собрание региона законопроект, предусматривающий сохранение всех действующих региональных льгот еще до вступления в силу нового закона по пенсионному обеспечению, сообщает его департамент информполитики.

Труженики сел Вологодчины одобрят идею о надбавке для пенсионеров, отработавших в АПК более 30 лет, считает губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Однако крупнейшие профсоюзные объединения, Конфедерация труда России (КТР) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), представляющие интересы более 20 млн человек, могут выступить с консолидированной позицией в рамках рабочей группы Госдумы по доработке законопроекта об изменении пенсионной системы, заявил Борис Кравченко.

"Мы вошли в эту рабочую группу по предложению руководства Госдумы. Думаю, профсоюзная сторона, представленная в этой рабочей группе, ФНПР и КТР, постарается достичь консолидированной позиции и продвигать свои предложения", - сказал он "Интерфаксу".

Обозреватель Александра Лоскутова

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