Рухнул от тяжести

29.10.18 13:30

Interfax-Russia.ru – Два человека погибли при обрушении автомобильного моста в Приморье. Предполагаемый виновник произошедшего взят под стражу.

Автомобильный мост обрушился днем 26 октября на въезде в село Осиновка в Михайловском районе Приморского края. Как уточнили в региональном управлении МЧС России, конструкция, предположительно, не выдержала вес фуры Volvo, которая в тот момент проезжала по переправе. В результате грузовик рухнул вниз вместе с одним из сегментов моста и фактически раздавил следовавшую за ним Mazda Demiо. В тот момент в легковом автомобиле находилось 25-летняя девушка и ее трехлетняя дочь. Обе погибли. Водителя большегруза доставили в больницу с переломами ног и закрытой черепно-мозговой травмой.

На место ЧП немедленно выехали сотрудники пожарно-спасательного гарнизона, полицейские и спасатели. Также в Осиновку прибыли представители региональной администрации, в том числе врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко. Ближе к вечеру спасатели разгрузили фуру, убрали длиномер и, наконец, смогли добраться до легковушки, зажатой между фурой и обломками моста. Всего, по данным пресс-службы правительства края, в ликвидации последствий произошедшего принимало участие более 30 человек и 10 единиц техники.

"Повреждения машины оказались такими, что шансов выжить находившимся в ней людям не было", - цитирует (http://www.primorsky.ru/news/152434/) сотрудников МЧС пресс-служба краевой администрации.

На следующий день сотрудники Примавтодора приступили к отсыпке объездной дороги. Завершить все работы они должны в течение 2 недель.

"Рабочие приступили к отсыпке основания на автодороге Осиновка – Кремово - Нефтебаза в Михайловском районе, по которой осуществляется объезд обрушенного моста. Протяженность объездной дороги составляет 3,5 км", - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По данным местных властей, в настоящее время на месте работают 14 самосвалов, два грейдера, каток и экскаватор. В соответствии с картой дорог, трасса Осиновка - Рудная Пристань краевого значения соединяет федеральную трассу А370 Хабаровск - Владивосток с такими населенными пунктами, как Анучино, Арсеньев, Кавалерово, Дальнегорск. Село Осиновка расположено на трассе Осиновка - Рудная Пристань в 22 км к северо-востоку от Уссурийска и в 17 км восточнее районного центра - Михайловки.

"До 15 ноября нужно также заасфальтировать дорогу внутри Осиновки, сделать освещение", - также дал распоряжение врио главы региона.

Вместе с тем, рабочие продолжают разбирать упавшие железобетонные пролеты аварийного моста. Известно, что мост, построенный в 1965 году, состоял из шести пролетов и 40 однорядных опор. В результате происшествия разрушены 10 двойных опор моста, балка моста, а также 4 плиты проезжей части.

Как полагают в краевом правительстве, мост обрушился из-за перегруза. Согласно накладной, водитель перевозил 20 тонн картофеля, вес самой фуры превышал 7 тонн. При этом как сообщается на официальном сайте ОМВД РФ по Михайловскому району, на данном мосту было ограничено движение автотранспорта массой свыше 20 тонн.

27 октября Следственное управление СКР по Приморскому краю возбудило в отношении 49-летнего водителя грузовика уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Также установлено, что большегруз принадлежит юридическому лицу.

"Подозреваемый, двигаясь на грузовом автомобиле и перевозя груз по участку автодороги "село Осиновка - поселок Рудная Пристань" по направлению в село Осиновка, выехал на автомобильный мост, находящийся в зоне действия дорожного знака 3.11 (ограничение массы). В результате произошло обрушение мостовых пролетов. При скатывании в обратном направлении грузового автомобиля между полуприцепом и опорой моста был зажат легковой автомобиль, в котором находились женщина-водитель и ее малолетний ребенок. Обе погибли на месте", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморью.

В настоящее время по уголовному делу назначены судебные эксперты, в том числе автотехническая и строительно-техническая.

"Помимо этого, в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям/бездействию должностных лиц, ответственных за эксплуатацию мостов", - добавили в СКР.

29 октября Михайловский районный суд Владивостока арестовал водителя фуры, под которой рухнул мост через реку Осиновка.

"Михайловский районный суд Владивостока избрал фигуранту уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель суда.

История вызвала широкий общественный резонанс: жители Приморья обратились к властям с просьбой провести открытое расследование автоаварии. Соответствующая интернет-петиция, размешенная на сайте Change.org, на момент публикации собрала почти 20 тыс. подписей.

"Просим провести открытое расследование по данному факту. Пусть виновные в гибели людей будут наказаны", - говорится в петиции, адресованной врио губернатора Приморья Олегу Кожемяко.

Автор петиции утверждает, что дорожного знака о запрете проезда тяжелых грузовиков по мосту до трагедии не было.

"На данный момент вину за гибель людей власти хотят свалить на водителя большегруза, комментируя это тем, что вес большегруза был превышен допустимой массы проезда по мосту. До случившейся трагедии знака о допустимой массе проезда по мосту не было. В этот же день после происшествия вечером его установили", - отмечается в обращении.

Отметим, что врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко распорядился оказать материальную помощь родственникам погибших в ЧП под Осиновкой 26 октября.

"Семья из Арсеньева - 25-летняя Виктория Приставко и ее дочь Кира 3 лет - погибла в результате обрушения моста возле села Осиновка Михайловского района. Олег Кожемяко распорядился оказать материальную поддержку маме Виктории - Светлане Владимировне. В случае необходимости ей, а также бабушке погибшей окажут психологическую помощь", - сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Обозреватель Наталья Пономарева

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