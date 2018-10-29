Безрезультатные переговоры

29.10.18 14:41

© РИА Новости. Андрей Шапран

Interfax-Russia.ru – Переговоры о возвращении рыбаков с задержанного украинскими пограничниками российского сейнера "Норд" пока не дали результатов. Само судно выставили на аукцион.

Госпогранслужба Украины задержала российский сейнер "Норд" с 10 членами экипажа на борту 25 марта этого года.

Капитану судна Владимиру Горбенко вменили ст.332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны). Затем капитан был уведомлен о подозрении в совершении еще одного преступления - по ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным добывающим промыслом).

Вместе с тем Херсонский горсуд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства: на Горбенко было возложено обязательство каждый понедельник являться на допрос к следователю в Главное управления СБУ в Крыму, которое территориально находится в Херсоне. Еще одним обязательством был запрет въезда на территорию Крыма. На время досудебного следствия он находился у родственников в Мелитополе (Запорожская область). Однако 19 июня Херсонский городской суд отказал в продлении обязательства для капитана не посещать территорию Крыма.

Остальным членам экипажа вменялась ч.2 ст.204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция - штраф от ста до трехсот необлагаемых минимальных доходов граждан или до 15 суток административного ареста. Вечером 7 апреля команда судна "Норд" неудачно попыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска "Гоптовка" (Харьковская область). За попытку нарушения государственной границы в отношении них были составлены протоколы.

Между тем 19 апреля двум членам экипажа сейнера "Норд" удалось вылететь из Украины в Минск, а затем в Крым. Позже еще семерых моряков украинские пограничники остановили в аэропорту.

Москва потребовала от Киева отпустить домой экипаж судна "Норд", а в случае невыполнения этих требований оставляла за собой право на жесткий ответ.

4 мая российской стороной было задержано рыболовецкое судно "ЯМК-0041" с украинскими моряками на борту. Позже Федеральная служба безопасности РФ объявила о возбуждении уголовного дела в отношении капитана судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого по ч.3 ст.256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). На судно наложили арест.

"В результате проводимых мероприятий в отношении членов судовой команды задержанного 4 мая рыболовецкого судна "ЯМК-0041" установлено, что украинскими моряками накануне задержания в исключительной экономической зоне РФ были расставлены ставные сети для вылова камбалы-калкан, добыча которой с середины апреля до середины июня т.г. в акватории Черного моря запрещена повсеместно на всей территории континентального шельфа", - сообщал центр общественных связей ФСБ.

Со своей стороны уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда помочь российским морякам с судна "Норд".

В конце июня омбудсмену удалось встретиться на Украине с экипажем российского судна.

"Встретилась с задержанными на Украине моряками судна "Норд". Поражена парадоксальностью ситуации, когда люди, которые доказанно не имеют гражданства Украины, фактически находятся в заложниках: их не выпускают к родным и близким, семьи испытывают душевные страдания без родных", - писала Москалькова в своем Instagram.

Она отмечала, что по результатам встречи планирует обратиться к руководству компетентных органов Украины с просьбой об освобождении моряков "и их скорейшем возвращении на Родину".

Москалькова также неоднократно обращалась к своей украинской коллеге по поводу обмена украинских рыбаков на российских. Однако официальный Киев и судовладельцы просто забыли про экипаж украинского судна "ЯМК-0041". В августе крымский омбудсмен Людмила Лубина инициировала встречу члена Исполнительного совета Европейского института омбудсмана (ЕИО, Вена, Австрия) со специальным мандатом генерального секретаря ЕИО по мониторингу соблюдения прав и свобод человека Нины Карпачевой с экипажем украинского судна. В ходе этого общения украинские моряки рассказали, что поддержку от собственника судна они получали только первые две недели. Ситуация усложняется тем, что никакого письменного контракта перед выходом в рейс с моряками не заключалось.

"После того, как российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила о том, что наша сторона готова осуществить обмен украинских рыбаков на российских с судна "Норд", задержанного украинскими пограничниками 25 марта 2018 года в Азовском море, украинские рыбаки воспряли духом. К сожалению, вторая сторона пока молчит", - отмечала Лубина.

Между тем Киев заявили о готовности освободить россиян при условии, что они примут украинское гражданство.

"Моя украинская коллега Людмила Денисова озвучила позицию Украины, что передвижение и возвращение в семью моряков "Норда" возможно только в том случае, если они получат украинские паспорта", - сообщила в конце сентября Москалькова.

При этом, по ее словам, российские моряки "считают такое предложение абсурдным, являясь гражданами Российской Федерации, имеющими на руках паспорта граждан России, которые признаны самим судом легитимными, законными". Омбудсмен подчеркнула, что менять свое гражданство моряки пока не выражают желание.

Со своей стороны национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), на днях выставило на продажу на площадке OpenMarket госпредприятия СЕТАМ арестованное российское судно.

Сейнер СЧС "Норд" (бортовой номер М -13-0057) со стартовой ценой в 1 млн 600 тыс. грн ($1/28 грн) собираются продать на аукционе 7 ноября. Само судно, построенное в 1989 году в городе Азов (Россия), сейчас находится в Бердянском морском порту.

Планируется, что средства от реализации поступят на счет АРМА в государственном банке и будут ждать решения суда.

"Ожидаем оживленные торги и надеемся, что судно сразу будет продано новому владельцу, который сможет начать его эксплуатацию", - заявил гендиректор OpenMarket Виктор Вишнев.

В прошлом году на OpenMarket продали семь морских судов, в том числе рыбацкие лодки, химовозы и два российских танкера.

При этом все личное имущество членов экипажа описано и будет передано им, пообещали в аппарате уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в южных регионах.

Судовладелец "Норда" – керченский рыбколхоз имени Первого мая - считает решение продать с молотка арестованное на Украине судно политизированным и обещает бороться за сейнер в международном суде.

Что касается освобождения российских моряков, то, как констатирует (https://clck.ru/EccqA) российский омбудсмен, результатов в переговорах с Украиной об их возвращении нет.

Обозреватель Анастасия Николаева

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