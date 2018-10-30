Пешком к безопасности

30.10.18 09:31

© РИА Новости. Илья Питалев

Interfax-Russia.ru – Число наездов на пешеходов на "зебре" в России выросло за 10 лет более чем в 2 раза. Для защиты пешеходов возле переходов могут установить ограждения и специальные камеры.

Наезд на пешехода считается одним из самых распространенных видов ДТП в России. Причин для этого много: пренебрежение правилами дорожного движения, плохая видимость, неисправность автомобиля или ямы на дороге. При этом в сознании людей пешеходы часто являются жертвами, хотя это не всегда так.

За последние 10 лет на дорогах страны погибли более 86 тыс. пешеходов, свыше 629 тыс. получили травмы. В целом с 2008 года доля ДТП из-за наезда на пешеходов только на пешеходных переходах возросла более чем в 2 раза.

Увеличение числа ДТП, в которых фигурируют пешеходы, происходит по разным причинам.

В частности, на ситуацию влияет состояние дорог и инфраструктуры.

Например, в 2015 году более 70 тыс. пешеходных переходов (это около 33% от всех дорожных переходов России) не соответствовали нормам безопасности. На дорогах была стерта разметка, не у всех подземных переходов были установлены ограждения, где-то были неправильно установлены дорожные знаки.

Неосмотрительность самих пешеходов также играет большую роль: люди предпочитают носить верхнюю одежду без световозвращающих элементов, переходят дорогу на запрещающий сигнал светофора и вне зоны пешеходного перехода, пишут смс при переходе "зебры" и не вынимают из ушей наушники. Кроме того, многие не спускаются с самокатов и велосипедов, а родители часто не контролируют движение детей по переходу.

Впрочем, в ДТП виноваты и водители, которые не снижают скорость у "зебры", не пропускают пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах и не соблюдают расстояние до тротуаров и обочин.

По мнению экспертов, повлиять на ситуацию можно, если все участники движения начнут соблюдать ПДД, а машины и дорожную инфраструктуру усовершенствуют.

Так, по данным "Известий", Минтранс разработал мероприятия для снижения количества аварий вблизи пешеходных переходов. Среди прочего ведомство предлагает отгораживать пешеходные дороги вблизи "зебры", чтобы пешеходы не перебегали проезжую часть дороги в неположенном месте. Также в министерстве предлагают установить противоослепляющие экраны от фар и 17 видов дорожных знаков. По мнению чиновников Минтранса, это поможет втрое сократить смертность на дорогах к 2024 году.

Информацию об установке дополнительных ограждений у пешеходных переходов Interfax-Russia.ru подтвердил заместитель начальника отдела пропаганды ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич.

"Появятся современные дорожные знаки с улучшенными световозвращающими способностями материалов. Также планируется и обустройство пешеходных ограждений для пешеходов", – заявил собеседник Interfax-Russia.ru.

Он напомнил, что безопасность пешеходов во многом зависит от их поведения. Пешеход должен быть заметным для водителя, идти навстречу движению, чтобы в случае опасности иметь возможность отойти от приближающейся машины.

Помимо этого, сами водители должны быть предельно внимательны и строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы если необходимо успеть отреагировать на внезапно появившегося на дороге пешехода.

В России на автомобили могут начать устанавливать системы распознавания, которые будут обнаруживать препятствия. Аналогичные технологии используют в новых грузовиках и автобусах в Европе, а с 2022 года распространят на легковые машины в США.

Технология распознавания основана на работе камер и свч-радаров: они обнаруживают впереди препятствие или пешехода, уведомляют об этом водителя, и если появляется риск столкновения, затормаживают движения автомобиля.

Данная работа ведется в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", создание технологии распознания объекта поручили Минпромторгу России.

Кроме того, световозвращающие элементы могут стать неотъемлемой частью детской верхней одежды в России.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков предложил обязать предприятия оснащать ее световозвращающими элементами. Причем, речь идет об одежде, произведенной и в России, и за рубежом. Правда, дополнительная нагрузка на производителей может привести к подорожанию такой одежды в среднем на 10-15%.

"Но вопрос касается безопасности россиян. Это сфера ответственности государства. Государство обязано защищать жизнь и здоровье граждан не только повышением штрафов за нарушение правил дорожного движения или введением новых карательных мер к правонарушителям, но и регулированием деятельности промышленников в интересах безопасности людей", – заявил он.

Парламентарий также предложил увеличить штраф для пешеходов за нарушение ПДД с 500 рублей до 1-1,5 тыс. рублей.

В свою очередь председатель "Союза пешеходов" Владимир Соколов в беседе с Interfax-Russia.ru напомнил, что пешеход, переходя дорогу, рискует своей жизнью. В то же время, повышение штрафов для водителей, которые не уступают дорогу пешеходам, не принесло эффекта. Поэтому вводить штрафы для пешеходов не имеет смысла.

"Повышение штрафов для пешеходов – попытка решить вопрос за счет самих пешеходов. Это неправильно. Нужно вкладывать деньги в безопасность, а не просто искать источники финансирования дорожного фонда. К тому же пешеходов нужно обучать", – рассказал собеседник Interfax-Russia.ru.

Он также отметил, что в последнее время каких-то значимых мер для защиты пешеходов в России не принято.

"Москва, например, сделала пешеходные и полупешеходные улицы, снизила скорость на улицах в центре города. В Подмосковье идет реальная борьба с травматизмом пешеходов за счет снижения скорости и обеспечения большей видимости пешеходных переходов, подсветки, подкраски, дополнительных сигнальных светофоров. В регионах такие же мероприятия проводятся, но проблема в том, что мероприятия по безопасности дорожного движения не имеют своего легального источника", – пояснил он.

По словам эксперта, строительство и ремонт дорог финансируется из дорожных фондов. Однако установить, например, переход на дороге, которая не включена в список подлежащих реконструкции, проблематично.

"Сейчас ситуация может несколько разрядиться в связи с тем, что штрафы за нарушение ПДД пойдут в региональные дорожные фонды (с 1 января 2019 года). Но направления использования дорожных фондов остались прежними – Бюджетный кодекс не предусматривает иных направлений. Он не позволяет использовать бюджетные фонды для мероприятий по безопасности дорожного движения. Только сверхдоходы, которые не попали в дорожные фонды", – пояснил собеседник Interfax-Russia.ru.

Он также напомнил, что в России с 60 до 80 км/ч повысили максимально допустимую скорость в населенных пунктах. И увеличили нормативное расстояние между пешеходными переходами.

"Если до 2008 года между пешеходными переходами было 120-150 метров, то сейчас 200-300 метров. Это провоцирует пешехода перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода", – пояснил он.

По словам эксперта, для исправления ситуации необходимо определить самостоятельный источник финансирования мероприятий по безопасности дорожного движения, который могли бы использовать местные органы власти. И четче соблюдать ПДД. Снизить количество аварий с участием пешеходов помогут и специальные камеры, которые помимо фотосъемки записывают видео. В этом случае у судей появляется больше данных для вынесения решения.

"Мы 5 лет пытались продвинуть камеры видеофиксации "Поток ПДД", есть и другие названия. Эта камера прошла все проверки, 2 года на улице в Москве проходила тестовую проверку. Это непростая камера: в ней 2 камеры – видео и фото. До сих пор так эта одна камера и стоит в Москве, только в другом месте. Хотя такие камеры нужно внедрять не только в Москве", – заявил он, отметив, что "в последнее время пешеходы стали более законопослушные".

Глава "Союза пешеходов" также рассказал, что приподнятые пешеходные переходы, которые начали устанавливать в столице, впервые появились в Санкт-Петербурге 5 лет назад. Они показали свою эффективность – видя неровность на дороге, водители снижали скорость, чтобы не повредить автомобиль. Однако, чтобы установка таких переходов стала массовым явлением, необходимы определенные условия.

"Чтобы это получило массовое применение, нужны годы и нужны средства. Также нужно изменить нормативы, в частности, разрешить эти приподнятые пешеходные переходы на магистральных дорогах – там, где нет подземных и надземных пешеходных переходов. Ну и на дорогах региональных, которые, по сути, являются скоростными. Там этих пешеходных переходов, по-видимому, не будет", – считает он.

Согласно статистическим данным Госавтоинспекции, с января по сентябрь 2018 года в России из-за нарушения пешеходами Правил дорожного движения погибли 2 281 человек – это на 6% меньше по сравнению с данными прошлого года. По мнению экспертов, причина не только в повышении штрафов или улучшении дорожной инфраструктуры, но и в изменении отношения водителей и пешеходов друг к другу.

"Самое эффективное – это все-таки обучение и воспитание участников дорожного движения. Нам требуется изменить сознание, чтобы человек, который выезжал на дорогу, либо выходил на дорогу, думал не только о себе, но и думал об окружающих его участниках дорожного движения", – пояснил Interfax-Russia.ru Сергей Хранцкевич.

Обозреватель Татьяна Мухина

Материал подготовлен в рамках Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах".