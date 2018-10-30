За границу путь заказан

30.10.18 13:22

© РИА Новости. Сергей Пятаков

Interfax-Russia.ru - Росавиация запретила авиакомпании "Якутия" выполнять международные рейсы до устранения нарушений, выявленных в ходе проверки перевозчика.

Федеральное агентство воздушного транспорта временно запретило авиакомпании "Якутия" выполнять международные рейсы.

"Основанием для введения ограничения явились выявленные в ходе проверок нарушения, в числе которых – недостоверные сведения о выполнении директив летной годности на самолете Boeing 737-800 и его дальнейшая эксплуатация без технического обслуживания; неустранение в установленные сроки выявленных на воздушных судах неисправностей и другое", - сообщили в пресс-службе Росавиации.

В свою очередь проблемы с поддержанием летной годности самолетов послужили причиной многочисленных и длительных задержек международных рейсов "Якутии" (в сентябре они достигли почти 20%). В этой связи Росавиация даже не рассматривала чартерную программу переводчика на ноябрь этого года. На регулярные международные направления к текущему моменту авиакомпания успела продать чуть более 450 билетов, теперь их аннулируют, а деньги вернут пассажирам.

"Ограничение (на выполнение международных рейсов – ИФ) действует с 5 ноября и вплоть до устранения всех выявленных недостатков", - добавили в Федеральном агентстве воздушного транспорта РФ.

Чтобы исправить ситуацию основной акционер авиаперевозчика - Министерство имущественных и земельных отношений Якутии – принял решение сменить руководство компании. Так, новым гендиректором "Якутии" стал Владимир Горбунов, который ранее занимал руководящие должности в авиакомпаниях "Авианова", "Добролет", "Победа" и "Нордавиа". На своем посту он сменил бывшего гендиректора "Якутии" Ольгу Федорову, которая уволилась после инцидента в аэропорту Якутска 9 октября.

"29 октября он прибыл в Федеральное агентство воздушного транспорта и доложил о сложившейся в авиакомпании ситуации, а также о мерах, которые будут предприняты новым руководством для нормализации деятельности перевозчика. По его словам, из авиапредприятия уже уволены коммерческий директор и начальник отдела перевозок, в ближайшие дни будут прекращены трудовые отношения с заместителями генерального директора и специалистами, отвечающими за техническое состояние воздушных судов", - сообщили в Росавиации.

В ближайшее время авиакомпания сосредоточится на выполнении полетов внутри республики и на межрегиональных перевозках в Дальневосточном регионе, а также на внутренних дальнемагистральных перевозках, связывающих центральную часть России с Якутией и некоторыми городами ДФО.

Как сообщалось, Росавиация провела очередную проверку "Якутии" после того, как 9 октября самолет авиакомпании выкатился за пределы полосы в аэропорту Якутска. Тогда специалисты выявили ряд нарушений в работе перевозчика.

"Самолет RRJ-95B RA-89011 эксплуатировался с отложенной неисправностью – деактивировано реверсивное устройство двигателя N2. Согласно ограничениям перечня минимального оборудования выполнение посадки с деактивированными реверсами двигателей допускается при коэффициенте сцепления не ниже 0,4", - сообщили в агентстве.

В целом, как отметили в Росавиации, в течение 2018 года авиакомпания "Якутия" ни раз "попадалась" на различных нарушениях требований воздушного законодательства РФ. В частности, речь шла о превышении продолжительности полетных смен летных экипажей, нарушении сроков замены изделий самолета, фальсификации производственно-технических документов, невыполнении технического обслуживания воздушных судов в установленные сроки. В связи с этим Федеральное агентство воздушного транспорта РФ даже рассматривало вопрос об ограничении действия сертификата эксплуатанта, однако пока решило обойтись без крайних мер.

Также решение Росавиации прокомментировал и первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников.

"Данное ограничение по перелетам на международных направлениях введено по итогам проведенной с 18-21 сентября внеплановой проверки Росавиации", - сказал он.

Он подчеркнул, что ограничение полетов (в данном случае на международных направлениях) не является отзывом сертификата эксплуатанта.

"Речь идет об устранении замечаний в срок до 90 дней. Авиакомпанией "Якутия" принят план по устранению несоответствий и недостатков по итогам проверки Росавиации. Работа уже идет", - отметил чиновник.

Он подтвердил, что ограничение на выполнение международных рейсов, прежде всего, введено из-за проблем с поддержанием летной годности своих воздушных судов авиакомпании. По его словам, пока они не будут устранены "Якутия" будет выполнять полеты по республике, по дальневосточному региону, а также из центральной части России в некоторые города Дальневосточного федерального округа.

"Для нас главное – обеспечить безопасность полетов авиакомпанией "Якутия", – подчеркнул первый вице-премьер правительства республики Алексей Колодезников.

Ранее чиновник говорил о том, что авиакомпания продолжит обновлять свой флот, но буде делать это аккуратнее.

"Нужно очень аккуратно обновлять флот, так как по предыдущему опыту мы имели много проблем с новыми типами самолетов. К примеру, введение в эксплуатацию самолетов Ан-140. Владимир Павлович уже встретился с производителем Ил-114 и договорился о проведении научно-практической конференции. Нам надо подготовиться к замене Ан-24, которые скоро выйдут из эксплуатации", - сказал Колодезников.

Кроме того, авиакомпании необходимо выстроить слаженную работу своих коммерческих служб и инженерно-технического состава, а также сформировать маршрутную сеть таким образом, чтобы избежать задержек рейсов.

Комментариев от авиакомпании Interfax-Russia.ru получить не удалось.

"Якутия" - компания стратегическая, входит в 20-ку российских авиапредприятий, мы однозначно будем ее поддерживать. Хотим, чтобы она была стабильна, а наши пассажиры больше не чувствовали неудобств в виде задержек", - добавил Колодезников.

По данным Росавиации, воздушный флот авиакомпании "Якутия" состоит из пяти самолетов типа Boeing 737-800, шести самолетов Ан-24РВ, трех самолетов DHC-8-311 и четырех RRJ-95LR-100. По итогам первых 9 месяцев 2018 года авиакомпания перевезла 679 тыс. 905 пассажиров, сократив показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2%, и занимает 18 место из 35 компаний, обслуживших за 9 месяцев 99,5% всех пассажирских перевозок.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Министерство имущественных и земельных отношений Якутии является собственником 88,02% акций перевозчика, остальными акциями ведомство владеет через свои структуры - АО "Рик Плюс" (10,66%) и ГУП "Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням республики Саха (Якутия)" (1,32%).

Обозреватель Наталья Пономарева

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