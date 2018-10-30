Нештатная ситуация

30.10.18 14:22

© РИА Новости. Павел Львов

Interfax-Russia.ru – Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" получил повреждения при выходе из ремонтного дока. В результате происшествия один человек пропал, четверо пострадали.

ЧП на выходе

Инцидент на АО "82 судоремонтный завод" (82 СРЗ) под Мурманском произошел 30 октября. На судоремонтном заводе морского флота затонул плавучий док ПД-50 при выходе из него тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов".

Как рассказал "Интерфаксу" источник на Северном флоте, плавдок затонул во время запланированного выхода "Адмирала Кузнецова" с целью дальнейшего перехода на 35-й судоремонтный завод. При этом на борту авианосца находился "практически весь экипаж, все, отвечающие за системы живучести корабля".

По информации Центра судоремонта "Звездочка" (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации), аварийная ситуация произошла при проведении 82-м судоремонтным заводом операции по спуску на воду "Адмирала Кузнецова". Вследствие перебоев с подачей на плавдок ПД-50 электроэнергии погружение плавдока прошло нештатно, в нерасчетном режиме.

Источник в оперативном штабе на месте ЧС в свою очередь сообщил "Интерфаксу", что аварию спровоцировал резкий перепад напряжения электроснабжения, подававшегося на плавдок.

"Плавдок, по предварительным данным, не имел достаточных систем защиты электросетей от перепадов напряжения. Таким образом, сбой в подаче электроэнергии на плавдок спровоцировал выход из строя систем, отвечавших за штатное погружение, что спровоцировало аварию", - сказал источник.

Тем не менее, "Адмирал Кузнецов" встал на воду и штатно был отбуксирован к причалу 35-го судоремонтного завода, где ЦС "Звездочка" продолжит работы в соответствии с графиком.

Сам ремонт авианосца выполняет 35-й судоремонтный завод. Однако часть времени корабль находился в плавучем доке ПД-50, принадлежащем 82-му судоремонтному заводу. ПД-50 - один из крупнейших плавучих доков в мире. Был построен в 1980 году в Швеции на верфи Gotaverken Arendal по заказу ВМФ СССР. Длина плавдока - 330 м, ширина - 67 м, грузоподъемность - 80 тыс. т. ПД-50 предназначен для ремонта крупных надводных кораблей и подводных лодок. Именно в нем ремонтируются крупнейшие надводные корабли ВМФ РФ - авианосец проекта 1143.5 "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144 "Петр Великий".

Госконтракт на ремонт единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов" Минобороны РФ и ОСК подписали в апреле. Как заявлял глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, авианосец после ремонта должен вернуться в строй в 2021 году.

На 35-м судоремонтном заводе "Интерфаксу" сообщили, что ЧП с плавучим доком ПД-50 не повлияет на сроки ремонта находившегося в нем тяжелого авианесущего крейсера.

"В настоящее время начат детальный осмотр материальной части корабля для выявления возможных повреждений", - сказал собеседник агентства. По его словам, "по первоначальным оценкам, никаких существенных повреждений, способных влиять на сроки выполнения ремонта, корабль не получил".

Между тем, по данным информированного источника, крейсер все же получил повреждения в результате инцидента.

"Обрушился один из кранов плавдока на летную палубу, но он удачно обрушился - упал в техническую зону, ту часть летной палубы, где были сделаны вырезы для выгрузки и загрузки оборудования в трюмы", - сообщил "Интерфаксу" источник в судостроительной отрасли.

Собеседник агентства пояснил, что после завершения загрузки оборудования техническая зона летной палубы подлежала восстановлению и по этой причине "фактически никаких фатальных последствий этот инцидент не причинил".

Не критичные повреждения

Со своей стороны глава ОСК также уточнил "Интерфаксу", что после падения крана у "Адмирала Кузнецова" поврежден борт.

"Есть рваное отверстие размером четыре на пять метров. Поврежден борт выше ватерлинии. Очевидно, что когда 70-тонный кран падает на палубу, такое повреждение может произойти. Все эти повреждения мы считаем незначительными. Они укладываются в обычную практику корпусного ремонта. По нашей предварительной информации, повреждения, которые получил корабль от падения крана и изменения крена при неконтролируемом погружении дока, не существенные", - сказал Рахманов.

При этом, по его словам, водолазы обязательно исследуют состояние крейсера, чтобы убедиться в отсутствии повреждений ниже ватерлинии.

"Мы никаких повреждений не ожидаем, но проверим", - сказал глава ОСК.

На вопрос о том, кто оплатит устранение повреждений, он отметил, что необходимо "разобраться, насколько все это подпадает под соответствующие юридические определения".

"Если будет установлена вина конкретного исполнителя, а это очевидно, то мы все эти издержки будем предъявлять исполнителю работ", - добавил глава ОСК.

Вместе с тем, по его словам, к 82 судоремонтному заводу претензий по работам на крейсере "Адмирал Кузнецов" до инцидента не было.

"Мы в полном объеме завершили доковый осмотр. Контракт с 82-м заводом был выполнен в полном объеме", - сказал Рахманов

Глава ОСК также подтвердил, что ЧП на судоремонтном заводе предшествовал отказ аварийных генераторов и падение напряжения в электросети.

Он также сообщил, что специалисты изучают возможность подъема затонувшего плавучего дока – в операции планируется задействовать силы ВМФ.

"Сказать точно, насколько возможно поднять этот док, можно будет после того, как этот объект обследуют водолазы и посмотрят, в каком состоянии находится оборудование", – сообщил Рахманов.

Он пояснил, что глубины у причальной стенки 82-го завода весьма большие: "Даже не опираясь на техническую возможность, эта операция (подъема - ИФ) будет непростой и, скорее всего, очень дорогостоящей".

"Поднять док, который имеет грузоподъемность 80 тыс. тонн, это сама по себе операция, которая будет стоить немалых денег", - добавил глава ОСК.

Он уверен, что инцидент с доком не повлияет на сроки возвращения единственного российского авианосца в боевой состав ВМФ РФ.

"Никаких угроз, которые могли бы повлиять на сроки сдачи корабля, нет", - заявил Рахманов.

"Нам нужно получить ответ на два вопроса: мы сейчас оценим ущерб, посмотрим состояние подводной части, поймем, какие коррективы могут быть внесены в график, но при этом нам нужно получить ответ на один главный вопрос: будет ли восстановлена работоспособность (дока), и когда. Если ответ будет отрицательный, мы соответственно начнем прорабатывать альтернативные варианты, связанные с техникой и технологией завершения ремонтных работ на корабле", - резюмировал глава ОСК.

В то же время, как заявил "Интерфаксу" информированный источник, потеря плавучего дока, в котором стоял авианосец "Адмирал Кузнецов", не приведет к задержкам при выполнении гособоронзаказа.

По словам собеседника агентства, в ближайшее время док не планировалось задействовать при исполнении военных заказов, однако он мог применяться по гражданской линии.

"Пока очевидно, что док затонул очень быстро. Чуть быстрее, чем это обычно происходит. Причины выясняются", - добавил источник.

Нарушение правил безопасности

Известно, что в результате инцидента пострадали четыре человека.

"Четверо пострадавших, трое доставлены в медсанчасть "Севрыба", один - в городскую больницу (...) Один тяжелый, у него ранение брюшной полости и переохлаждение, трое в средней степени тяжести, они получили переохлаждение", - сообщил "Интерфаксу" руководитель мурманского Центра медицины катастроф Виктор Рогалев.

Как сообщил источник "Интерфакса" в экстренных службах региона, во время происшествия из плавдока спаслись около 60 человек.

"По предварительной информации, 60 человек успели (спастись и покинуть плавдок - ИФ), а пятеро не успели - четверых нашли, поиски пятого человека продолжаются", - сказал собеседник агентства.

Сейчас на 82-м судоремонтном заводе работает аварийно-спасательная водолазная бригада Северного флота, сообщила губернатор Мурманской области Марина Ковтун в Instagram.

Она отметила, что "двое пострадавших обслужены амбулаторно, двое находятся в медучреждениях города Мурманска".

Первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Эдуард Гончаров уточнил журналистам, что в медсанчасти "Севрыба" остается один госпитализированный "в состоянии средней тяжести в стабильном состоянии".

При этом, по его словам, еще один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии в Мурманском областном многопрофильном клиническом центре (городская больница скорой помощи - ИФ) в реанимационном отделении.

"Сейчас врачи борются за его жизнь", - сказал Гончаров, отметив, что у этого пострадавшего сочетанная травма.

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев, четверо пострадавших являются работниками 82 судоремонтного завода.

В свою очередь источник в оперативном штабе на месте ЧС отметил, что шансов на спасение у пропавшего рабочего нет.

"По предварительным данным, мужчина скончался. Однако пока его не обнаружат, наверняка утверждать это нельзя", – пояснил он.

По факту происшествия с плавдоком в Мурманске СКР на транспорте возбудил уголовное дело по ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

"В результате произошедшего пострадали пять человек: четверо работников извлечены из воды с признаками обморожения и доставлены в медицинское учреждение, один считается пропавшим без вести", - пояснили "Интерфаксу" в Северо-Западном следственном управлении СКР на транспорте.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа мурманского следственного отдела на транспорте. Кроме того, из Санкт-Петербурга выехали сотрудники отдела криминалистики и следователь отдела по расследованию особо важных дел.

"В ходе производства следственных действий будет дана оценка, в том числе причин возникновения крена плавучего дока. Кроме того, следствием будет дана юридическая оценка действиям работодателя по обеспечению безопасности работников дока", - подчеркнули в ведомстве.

Человеческий фактор также рассматривается в качестве предварительной версии затопления плавучего дока, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, предварительный анализ происшедшего показывает, что причиной инцидента могли стать ошибочные действия обслуживающего персонала дока. Он также отметил, что в связи с происшествием из Москвы в Мурманск "направлена комиссия профильных специалистов".

Обозреватель Анастасия Николаева

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