Акватория раздора

30.10.18 16:42

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

Interfax-Russia.ru – Кремль не видит необходимости в новом договоре с Украиной по Азовскому морю. Украина тоже поменяла свой "курс" в этом вопросе.

Акватория Азовского моря в последние годы стала территорией дополнительных конфликтов между Россией и Украиной. Ситуация стала накаляться в 2018 году.

В Кремле заявили, что не видят необходимости в перезаключении договора с Украиной по Азовскому морю с учетом изменения статуса Крыма и открытия Крымского моста.

"Пока нет никакой позиции в данном случае. Существует международная правовая база на сей счет, и она действует. На это и следует ориентироваться", - сказал во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В свою очередь представители Украины на этой неделе согласились, что денонсация договора от 2003 года между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива может привести к новому территориальному спору относительно делимитации Азова.

"Само соглашение действительно состоит из пяти статей, одна из которых никогда не была реализована, а именно не была осуществлена делимитация Азовского моря... С точки зрения дополнительных прав (денонсировав договор - ИФ) Украина ничего не получит, мы можем получить новый территориальный спор с РФ относительно делимитации Азовского моря", - заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире украинского телевизионного ток-шоу "Свобода слова".

По словам замглавы МИД, судебный иск Украины к РФ основан на Международной конвенции по морскому праву, несмотря на то, что существовало двустороннее соглашение с РФ.

На прошлой неделе министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что Мариупольский морской торговый порт перешел на четырехдневную рабочую неделю из-за постоянных остановок российской стороной украинских и иностранных судов в Азовском море.

"Мы видим, что грузопоток в двух морских портах сократился со времени российских военных действий на востоке Украины с 2014 года почти вдвое. (…) Судовладельцы несут убытки из-за простоя судов. Это около $15-50 тыс. в сутки", - сказал министр в эфире "Радио Свобода".

По его словам, среднее время задержки судов превышает 30 часов, что наносит убытки не только Украине, но и европейским налогоплательщикам, поскольку продукция с этих портов идет на рынки Европы. Также он сообщил, что украинские порты уже получили более 1 млрд грн (более $35 млн) убытков из-за действий России в Азовском море.

Прежде, в сентябре этого года, президент Украины Петр Порошенко заявлял, что рассчитывает на санкции в отношении России за препятствование украинскому судоходству в Азовском море, если Москва не прекратит противоправные действия.

25 октября Европарламент одобрил резолюцию, в которой содержится призыв к странам ЕС предусмотреть санкционные меры против Москвы в случае "эскалации" ситуации в Азовском море.

По мнению МИД РФ, Запад поднимает тему ситуации в Азовском море для пропаганды.

"Тема Азовского моря – это очередная пропагандистская карта, которая разыгрывается нашими западными коллегами. Если вы посмотрите заявления американских представителей, европейских представителей, и сейчас дошло до европарламентариев, они все идентичны, не основываются на какой-то фактологической базе, являются примером политической пропаганды", – заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Тем временем, Госрыбагентство Украины переживает по поводу возможной потери части промысла в Азовском море, если работа украинско-российской комиссии по рыбоводству не возобновится.

"Действительно, работа комиссии была заблокирована. Надеюсь, что этот вопрос будет в ближайшее время решен. Но если работа комиссии не будет завершена в установленном порядке и не будет подписан соответствующий протокол, сложно спрогнозировать последствия, учитывая ситуацию на Азовском море. Есть серьезные опасения, что украинские рыбаки потеряют большую часть Азовского моря для своего промысла", - сказал заместитель главы агентства Андрей Кравченко "Интерфаксу-Украина".

Он также уточнил, что на Азовском море работает около 90 рыболовецких предприятий. В прошлом году украинские рыбаки выловили и переработали в Азовском море более 37 тыс. тонн продукции.

"У этих предприятий будут большие риски в работе, учитывая статус Азовского моря как внутреннего моря двух государств. Есть угроза потери части промышленной акватории моря, потому что не будут согласованы запасы, не будут выданы разрешения. Мы опасаемся сокращения вылова рыбы", – отметил он.

При этом Андрей Кравченко подчеркнул, что комиссия регулирует вопросы исключительно промышленной хозяйской деятельности в Азовском море. В частности, вопросы научных исследований, запрета на промысел, открытие новых районов промысла, сроки нереста.

В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин считает, что заседания украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море нужно проводить с целью защиты украинских ресурсов и рыбаков, но проводить их можно было, в частности, в Минске.

"Что касается этого заседания. Вы знаете, что его не министерство иностранных дел проводит. Но это заседание нужно. Для чего? Поскольку мы защищаем наши ресурсы и наших рыбаков. Если мы не проведем это заседание, если ... наши рыбаки не будут обсуждать якобы очень технические вопросы ... так Россия скажет: ну всё, они отказались от консультаций, теперь Азовское море наше. Поэтому заседание как таковое нужно", - сказал Павел Климкин, отвечая на вопрос о том, будет ли МИД Украины реагировать на скандал с заседанием комиссии в Киеве.

Упомянутый скандал произошел в Киеве на заседании украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море: депутат парламента Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров заявил о недопустимости подобных переговоров, а также потребовал от СБУ незамедлительно выдворить с Украины главу российской делегации.

Обозреватель Евгения Артемова

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