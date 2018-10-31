31.10.18 13:35

Фото пресс-службы крымского омбудсмена

Interfax-Russia.ru - Семерых российских моряков с "Норда" обменяли на семерых украинских моряков. Речи о возвращении домой капитана российского сейнера пока не идет.

Семь членов экипажа задержанного на Украине российского судна "Норд" вернулись на родину, одновременно с ними Россию покинули семь украинских моряков.

"Обмен совершился, семь наших моряков на семерых украинских", - сообщил пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой Алексей Зловедов "Интерфаксу".

По его словам, встретив моряков на контрольно-пропускном пункте "Армянск", Москалькова поздравила их с возвращением на родину, отметив их мужество и то, что, находясь в "самых неблагоприятных условиях", они смогли сохранить флаг сейнера и привезли его с собой в Россию.

По данным уполномоченного по правам человека в Республике Крым Людмилы Лубиной, в обмен на российских моряков были освобождены семь рыбаков с двух украинских судов ЯМК-0041 и ЯОД-2105, задержанных ранее за браконьерство в территориальных водах России.

При обмене моряков с российской стороны присутствовали российский омбудсмен Татьяна Москалькова, глава Республики Крым Сергей Аксенов, начальник крымского и севастопольского УФСБ Виктор Палагин, начальник пограничного управления ФСБ по республике Сергей Станкевич, а также севастопольский омбудсмен Павел Буцай.

"Здравый смысл победил. Мы сегодня стали свидетелями важного события. Российские моряки пересекли российско-украинскую границу в пункте пропуска "Армянск" на севере полуострова. Обмен произошел в формате "семь на семь", - отметила крымский омбудсмен.

По словам Лубиной, обмен стал возможен благодаря усилиям члена исполнительного совета Европейского института омбудсмана (ЕИО, Австрия) со специальным мандатом генерального секретаря ЕИО по мониторингу соблюдения прав и свобод человека Нины Карпачевой.

"Нина Ивановна (Карпачева) долго работала в Крыму, ей близки интересы жителей полуострова. Это, во многом, благодаря ее усилиям состоялся обмен, а также благодаря постоянному вниманию со стороны уполномоченного РФ Татьяны Москальковой и главы Республики Крым Сергея Аксенова", - подчеркнула крымский омбудсмен.

Вместе с тем, она отметила, что пока речи о возвращении домой капитана "Норда" Владимира Горбенко не идет.

"Его дело все еще рассматривается в украинском суде в Киеве, поэтому он не может выехать в Крым", - пояснила Лубина.

Сам Горбенко выступил с видеообращением к членам экипажа, которые накануне вернулись в Крым.

"В первую очередь хотелось бы поздравить всех членов экипажа и их родственников с благополучным возвращением домой. Я, как капитан, искренне рад, что все члены экипажа живы и здоровы и вернулись к своим семьям", - сказал капитан российского судна.

Он также сообщил, что все следственные действия в отношении него завершены, уголовное дело направлено в киевский суд, сам он ожидает начала судебного процесса.

"Я нахожусь по-прежнему у своих родственников, самочувствие нормальное, медицинская помощь была оказана, на данный момент принимаю медикаменты, прописанные врачами. По поводу возвращения никакой информацией не обладаю. Исходя из последних событий, надеюсь, что моя судьба в ближайшее будущее будет благополучно решена", - добавил Горбенко.

Его супруга Мария также заявила в эфире телеканала "Россия 24", что рада возвращению экипажа и ждет, когда ее муж тоже окажется на свободе.

"Безусловно меня переполняют эмоции. Во-первых, это было очень неожиданно, мы только об этом узнали, когда ребята пересекли границу. Я их поздравляю от души, я очень рада, что они смогли вернуться к своим семьям, к своим близким. Мы этого очень долго ждали. Я, конечно же, очень надеюсь, что мне вновь придется испытать такие эмоции, я очень надеюсь, что мой муж тоже окажется скоро рядом с нами, со своей семьей. Мы его очень ждем", – заявила она.

В свою очередь федеральный омбудсмен отметила, что "самое главное в работе уполномоченного - не политика, а возможность помочь людям". Москалькова также выразила надежду, что сегодняшнее событие - первый шаг к налаживанию гуманитарного сотрудничества с украинской стороной.

При этом уполномоченный по правам человека в РФ назвала свою украинскую коллегу - уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову – недоговороспособной.

"Денисова - недоговороспособна. И мы с ней не смогли найти общий язык (...) А вот с помощью европейского института омбудсменов и его вице-президента Нины Карпачевой мы смогли построить прекрасный диалог", - заявила в интервью газете "Известия" Москалькова.

Она также отметила, что со стороны моряков с российского судна "Норд" "не поступало никаких жалоб".

"Все прошло очень хорошо. Они, конечно, сейчас находятся в состоянии радости, эйфории от того, что вернулись домой. Когда мы сошлись на нейтральной полосе - группа наших рыбаков и украинский экипаж, - они обнялись. Мы вместе все сфотографировались. Это были граждане Украины и России. Потому что простой народ двух стран против этого противостояния. Он настроен на воссоединение, на то, чтобы жить в мире и согласии", - уверена Москалькова.

Российское судно "Норд", принадлежащее керченскому кооперативу "Рыболовецкий колхоз имени Первого Мая", было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта.

Капитану судна вменили ст.332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны). Позже капитан был уведомлен о подозрении в совершении еще одного преступления - по ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным добывающим промыслом).

Остальным членам экипажа вменялась ч.2 ст.204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция - штраф от ста до трехсот необлагаемых минимальных доходов граждан или до 15 суток административного ареста. Двум из них 19 апреля удалось вылететь из Украины в Минск, а затем в Крым, остальных семерых моряков украинские пограничники остановили в аэропорту.

4 мая российской стороной было задержано рыболовецкое судно ЯМК-0041 с украинскими моряками на борту. Позже Федеральная служба безопасности РФ объявила о возбуждении уголовного дела в отношении капитана судна Виктора Новицкого по ч.3 ст.256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). На судно наложили арест. Капитану ЯМК-0041 может грозить до пяти лет лишения свободы.

Украинское рыболовецкое судно ЯОД-2105 (порт приписки Вилково, Одесская область) было задержано за вылов рыбы без документов у берегов Крыма в конце августа. По данным пограничного республиканского управления ФСБ России, на борту судна находилось четыре гражданина Украины - жители Одесской области. В ходе опроса капитан и члены экипажа признали, что занимались поиском и разработкой мест добычи водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федерации. На шхуне имелись орудия промысла камбалы-калкана: ставные сети, приспособления для выборки сетей и транспортировки улова.

Россия и Украина уже начали переговоры о возращении на родину капитанов российского сейнера и украинского рыболовецкого судна Горбенко. "Следующий наш этап - это капитаны. Капитан ("Норда") Владимир Горбенко и (капитан ЯМК-0041 Виктор) Новицкий, мы сегодня начинаем переговорный процесс по поводу их возвращения", - сообщила уполномоченный по правам человека в РФ журналистам в Крыму.

В свою очередь уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека уточнила, что судьба капитана "Норда" будет решаться после завершения в отношении него процессуальных действий.

"Он на свободе, относительно него происходят процессуальные действия. Когда процесс будет завершен, будет решено, какова его судьба дальше (...) Он сейчас в Украине, он свободно передвигается - никто его не задерживал ", - заявила Денисова в эфире телеканала "112.Украина".

Обозреватель Анастасия Николаева

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