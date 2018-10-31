Морские узники

31.10.18 13:55

© РИА Новости. Вера Костамо

Interfax-Russia.ru – Прокуратура проверяет условия содержания косаток и белух в бухте Средней в Приморье. По мнению экологов, животных отловили незаконно и хотят продать за рубеж.

Гринпис России обеспокоен судьбой косаток и белух, содержащихся в бухте Средней (г. Находка) в Приморском крае. Как полагаю экологи, животных готовят для продажи за рубеж.

"Гринпис стало известно о предстоящем вывозе тринадцати косаток с территории РФ в Китай. Квоты на вылов млекопитающих выданы на основании государственной экспертизы, законность которой сейчас оспаривается в суде", - сообщили в пресс-службе организации.

"Зеленые" напомнили, что Международная китобойная комиссия (IWC) в 1982 году ввела мораторий на коммерческую добычу косаток. С тех пор вылов этих млекопитающих разрешен лишь в научных и учебно-просветительских целях.

Более того, как сообщили в Кроноцком государственном заповеднике, в 2018 году дальневосточная хищная (плотоядная) популяция косатки была внесена в Красную книгу Камчатского края. Как пояснили экологи, в природе существует два типа косаток - рыбоядные и хищные. Эволюционные пути этих крупнейших в мире представителей семейства дельфиновых разошлись несколько тысяч лет назад. Хищные косатки на каком-то этапе развития выбрали охоту на морских млекопитающих (ластоногих и китов), а рыбоядные – добычу рыб и кальмаров.

Разные группировки косаток отличаются друг от друга генетикой, строением тела, экологией, поведением и издаваемыми звуками. Но их главные различия - численность и характер использования мест обитания. Например, рыбоядные косатки живут большими семьями до 100 особей и часто держатся в одном районе до нескольких недель, охотясь на один косяк рыбы. Таким примером может служить регулярная встреча этих животных у мыса Кекурного в Авачинском заливе Тихого океана. Хищные же косатки, как правило, держатся маленькими группами - редко до 10 особей. Они активно перемещаются в поисках китов и тюленей. Как отмечают ученые, рыбоядные и хищные косатки стараются избегать друг друга, не встречаются вместе в акватории и никогда не скрещиваются.

"О хищных косатках в водах Камчатки известно немного. Точно не установлена их численность и область обитания. На основании данных фотоидентификации мы можем предположить, что у Восточного побережья полуострова их численность составляет порядка 500-700 особей. Изъятие или отстрел даже нескольких десятков этих китообразных может оказать сильное негативное влияние на такую малую популяцию. Это высшие хищники, которые играют важную роль в экосистеме океана. Охотясь на китов и тюленей, они естественным путем могут регулировать состояние их численности, поэтому внесение хищных косаток в Красную книгу Камчатского края - необходимая и своевременная мера", - сказал научный сотрудник заповедника, морской биолог Иван Усатов.

Кроме того, по словам эколога, хищные косатки занимают важную экологическую нишу в северной части Тихого океана, эти красивые животные - излюбленные объекты наблюдений участников морских путешествий.

Несмотря на это, как уверяют в Гринпис, косаток как хищных, так и рыбоядных нередко вылавливают под каким-то благовидным предлогом (якобы в научных или учебно-просветительских целях) и транспортируют за границу, где на самом деле они на всю оставшуюся жизнь становятся узниками развлекательных центров и океанариумов.

Так, по данным российских таможенных деклараций, на которые ссылается организация, каждое животное продается в КНР за $1 млн, однако сайты китайских океанариумов сообщают о том, что покупают косаток по $6-7 млн за особь.

"При таком темпе вылова мы рискуем лишиться всей популяции косаток. Ежегодная квота на отлов сегодня - 13 особей, однако никто не учитывает, что при вылове каждой косатки погибает как минимум еще одна особь: эту печальную статистику доказывает мировая практика", - считает координатор отдела исследований Гринпис Оганес Таргулян.

Таким образом, как отмечает зоолог, ежегодно популяция теряет как минимум 26 молодых особей репродуктивного возраста (их легче всего отловить, транспортировать и в дальнейшем дрессировать), что приводит к ее сокращению.

"Подобное уже произошло в Аляскинском заливе, где вылов косаток запретили слишком поздно, и теперь популяция находится на грани исчезновения", – посетовал Таргулян.

Вместе с тем, специалисты Гринпис уверяют, что из всех видов животных, которые человек пытается содержать в неволе, косатки переносят замкнутое пространство хуже всего. Они обладают высоким интеллектом и сложной социальной структурой: подобно людям, эти млекопитающие живут семьями, в которых есть даже бабушки. Они тренируют внуков, передают им семейные традиции, преподают местную географию, охотничьи приемы и язык, на котором косатки общаются друг с другом.

"Посадить косатку в клетку – сродни пытке. Дрессировка в океанариумах построена на пищевой депривации: если косатка не выполняет то, что от нее требуют, ей просто не дают еды. Условия, в которых содержатся эти млекопитающие, сокращают продолжительность их жизни в десятки раз: пять-шесть лет в океанариуме против восьмидесяти лет в условиях свободы", – отметил эксперт по китообразным Международного союза охраны природы (МСОП) Григорий Цидулко.

В связи с этим, как сообщили в пресс-службе организации, Гринпис требует немедленно вернуть незаконно выловленных косаток в Охотское море и пересмотреть условия выдачи квот на их вылов.

На сообщения Гринпис уже отреагировали во Владивостоксой природоохранной прокуратуре.

"Проводится проверка. Вчера на место, где содержатся животные, выезжали Владивостокский природоохранный прокурор, а также представители Россельхознадзора по Приморскому краю, Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора и правоохранительных органов. Сейчас дается оценка исполнения юридическими лицами требований водного, земельного и ветеринарного законодательства, и законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов при содержании косаток и белух", - сообщила Interfax-Russia.ru старший помощник Амурского бассейнового природооохранного прокурора по правовому обеспечению и взаимодействию со СМИ Анна Исаева.

Она также уточнила, что животные содержатся в специальных вольерах, которые принадлежат четырем компаниям.

"Косатки и белухи содержатся в аквариумах. Аквариумы принадлежат четырем юридическим лицам - "Океанариум ДВ", "Афалина", "Белый кит" и "Сочинский дельфинарий". Все они находятся на территории бухты", - сказала помощница прокурора.

По данным местных СМИ, указанные компании являются крупнейшими в нашей стране игроками на рынке отлова и экспорта морских животных.

На вопросы о том, как именно косатки и белухи попали к предпринимателям и зачем они там содержатся, Исаева ответить затруднилась, отметив, что "данный вопрос находится вне компетенции ее ведомства".

Вместе с тем, в стороне от происходящего не остались и экологи из региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина".

"30 октября мы подали заявление в суд с просьбой принять обеспечительные меры по нашему иску - запретить Росприроднадзору выдавать разрешения на экспорт и какие-либо другие действия с косатками, содержащимися в бухте Средней Приморского края. По нашим данным, отсюда их могут отправить в зарубежные океанариумы", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" руководитель организации Дмитрий Лисицын.

По его словам, охотники на косаток уже обратились в Росприроднадзор (ответчик по иску экологов - ИФ) за выдачей им разрешений на экспорт млекопитающих.

Ту же информацию, как отметил Лисицын, зоозащитникам подтвердили и в Погрануправлении ФСБ по Сахалинской области. Там отметили, что в бухте Средней в вольерах действительно содержатся 11 косаток, которых юридические лица, получившие право на их отлов, могут продать в зарубежные океанариумы.

"В планах юрлиц, получивших разрешение на добычу косаток в 2018 году, имеется такая позиция как "поставка в российские и зарубежные зоопарки, дельфинарии, океанариумы, музеи и выставочные комплексы в культурно-просветительских целях", - говорится в ответе Пограничного управления ФСБ РФ по Сахалинской области от 29 октября на запрос зоозащитников, который процитировал Дмитрий Лисицын.

Вместе с тем, пограничники отметили, что экспорт косаток противоречит приказу Минсельхоза, ведь в соответствие с этим документом, морских млекопитающих в просветительских целях могут использовать только те океанариумы, зоопарки и музеи, которым предоставлено право на их добычу.

В свою очередь в Государственной ветеринарной инспекции Приморского края агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что помимо 11 косаток в вольерах бухты Средней содержится 90 белух. По данным ведомства, животные поступили туда в период с 16 июля по 21 октября 2018 года, все они чипированы и находятся в вольерах по возрастным группам, "нарушений ветеринарно-санитарных норм не выявлено".

Зоозащитники же, напротив, считают, что условия содержания косаток и белух в бухте Средней далеки от нормы.

"Такое огромное количество животных - более 100 крупных млекопитающих - содержатся там в очень и очень тяжелых условиях. Любые нормы гуманизма нарушены", - отметил Дмитрий Лисицын.

По его словам, косатки - "наиболее близкие человеку из всего животного мира по своему уровню развития", у них развита социальная структура, они сильно страдают, когда разлучены со своими семьями.

"Для них это сильнейший стресс", - констатировал руководитель "Эковахты Сахалина".

Он подчеркнул, что в ближайшее время экологи направят в государственные контролирующие органы обращение с требованием провести проверку условий и целей содержания морских млекопитающих в бухте Средняя (в том числе детенышей белух, отлов которых в возрасте до 1 года запрещен).

Он также добавил, что, по словам местных жителей, выброшенных мертвых белух ни раз находили на свалках в районе бухты Средняя.

"Эта история, которую необходимо расследовать и держать под самым пристальным прицелом общественного внимания", - заключил он.

В свою очередь Владивостокский межрайонный природоохранный прокурор Константин Андронович лично подтвердил агентству, что в настоящее время его ведомство совместно с местным Россельхознадзором и Территориальным морским управлением Росприроднадзора проводит проверку по факту содержания косаток и белух в бухте Средняя. Она завершится 9 ноября.

"Вчера мы осмотрели территорию, участок, вольеры, где содержатся косатки и белухи. Запросили у владельцев и арендаторов дополнительные материалы и документы по условиям содержания и законности тех сооружений, которые находятся на территории земельного участка и водного объекта и так далее. Мы проверяем заявленную цель вылова и соответствует ли она действительным намерениям", - уточнил прокурор.

По его словам, обеспечительные меры к предпринимателям не принимались, но ситуацию ведомства держат на контроле.

Обозреватель Наталья Пономарева

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