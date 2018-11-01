Перспективные острова

01.11.18 13:53

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

Interfax-Russia.ru - Россия и Япония продолжили консультации по совместному освоению Южных Курил.

Четвертый раунд российско-японских консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел государств по вопросу совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах прошел 31 октября в Москве. Российскую сторону на переговорах представлял замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, японскую - замглавы МИД Японии Такэо Мори. Кроме того, на мероприятии присутствовали представители федеральных ведомств и правительства Сахалинской области.

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми на высшем уровне, в ходе переговоров были рассмотрены вопросы, касающиеся осуществления проектов сотрудничества по 5 перспективным направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, пакетные туры, ветроэнергетика и переработка отходов, с учетом приоритетных задач социально-экономического развития этого региона", - сообщили в пресс-службе российского МИД.

Также участники консультаций обсудили возможность свободного передвижения жителей Сахалинской области и префектуры Хоккайдо между указанными регионами.

"Дата нового раунда переговоров будет согласована по дипломатическим каналам", - отмечается в сообщении ведомства.

Как сообщалось, в начале октября на Курилах побывала третья японская бизнес-миссия. В состав делегации вошли представители правительства и деловых кругов Страны восходящего солнца (всего 61 человек). Возглавил третью бизнес-миссию на Курилы специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасегава.

Как рассказали в Минэкономразвития Сахалинской области, иностранные гости на судне "Этопирика" в порт Южно-Курильска (о. Кунашир) 2 октября. За три дня они успели посетить два острова - Кунашир и Итуруп. Ранее запланированный визит на остров Шикотан пришлось отменить из-за непогоды.

"Бизнес-миссия работала по пяти согласованным на межправительственном уровне направлениям: аквакультура, туризм, тепличное хозяйство, ветроэнергетика и обращение с отходами. На Кунашире японские гости посетили возможные площадки под совместную реализацию проектов по данным направлениям", - уточнили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в министерстве.

В частности, члены делегации осмотрели площадки под возведение будущего мусороперерабатывающего завода, теплиц для выращивания овощей и клубники.

На Итурупе гостям из Японии показали различные туристические объекты, а также продемонстрировали туристические маршруты, которыми можно было бы заинтересовать туристов из Страны восходящего солнца.

"Мы озвучили свои предложения японской стороне, в дальнейшем их вынесут на совещания рабочих групп федерального уровня. Для нас в одинаковой степени важны все направления работы. Подчеркну, что они обозначены на высшем уровне и очень перспективны", - сообщила председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина.

Также итоги работы подвел и глава японской делегации Эйити Хасегава.

"Я доволен прошедшими переговорами, думаю, нам удалось достичь взаимопонимания. Сейчас мы конкретизируем свою работу. На сегодняшних консультациях обсуждались места-кандидаты, где можно реализовать совместные проекты. Мы постепенно продвигаемся вперед и убеждаемся, что такие партнерские отношения выгодны обеим сторонам", - сказал он.

Напомним, что по итогам визита президента РФ в Японию 15-16 декабря 2016 года Москва и Токио договорились обсудить возможность начала совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. В феврале 2017 года при МИД Японии был создан совет по совместной экономической деятельности, который возглавил глава ведомства.

Первая и вторая бизнес-миссии на Курилы состоялись в июне и октябре прошлого года. Тогда власти Сахалинской области предложили японским делегациям совместные проекты по строительству на островах инженерной инфраструктуры, жилья и дорог, по утилизации бытовых отходов, а также в сфере медицинских услуг и туризма.

Вместе с тем, японскому бизнесу предложили совместные проекты по добыче и переработке и выращиванию морских биоресурсов.

"Например, в бухте Космодемьянской предлагается возвести гидротехническое сооружение и в защищенной от штормов акватории организовать выращивание в садках мидий и других моллюсков, а также трепанга. Также здесь можно построить и рыбоперерабатывающий завод. Ресурс имеется. Местное предприятие ведет здесь лов наваги, корюшки. Есть возможности и для добычи лосося", - пояснили в пресс-службе правительства региона.

Бухта Серноводская в свою очередь отличается большими запасами морского гребешка. Но разводить его здесь в садках не удастся из-за частых и сильных штормов, но есть другой способ – пастбищное выращивание, который предполагает сбор молоди гребешка, то есть после того, как моллюск немного подрастет в специальных бассейнах, его необходимо будет вернуть в естественную среду обитания.

Вместе с тем, по данным сахалинских властей, достаточно перспективной в плане развития маринкультуры является и пролив Измены (отделяет остров Кунашир от острова Хоккайдо). Здесь сосредоточены большие запасы ценных водорослей - анфельции и ламинарии. Их добычей занимается местное предприятие. В настоящее время компания приступила к строительству собственного завода по переработке такого сырья и предлагает японской стороне принять участие в проекте.

Помимо этого, как сообщили местные власти, японские бизнесмены хотели бы увеличить объемы поставок крабов из Сахалинской области. Как известно, такой товар пользуются особым спросом у жителей Страны восходящего солнца.

"Наша компания долгое время ведет закупки лосося и красной икры на Камчатке. Также нас интересует сахалинская горбуша и другие виды островных морепродуктов, в особенности краб. Мы бы хотели рассмотреть возможность дополнительных поставок в Японию камчатского краба и краба-стригуна в переработанном виде", - сказал генеральный директор отделения компании Hоко во Владивостоке Тацуки Като.

По данным местных властей, в настоящее время на Сахалине и Курилах работает 361 рыбопромышленное предприятие. С начала года островные рыбаки выловили 585 тыс. тонн морепродуктов, около 300 тыс. из которых пришлось на минтай, еще 120 тыс. тонн – на различные виды тихоокеанских лососей.

"В Сахалинской области отмечаются самые крупные уловы горбуши за последние пять лет и кеты - за последние три года. Промысел тихоокеанских лососей имеет первостепенное значение для региона, так как от него зависят развитие прибрежной инфраструктуры, создание рабочих мест для сахалинцев и курильчан, а также обеспечение жителей области рыбой", - отметил руководитель регионального агентства по рыболовству Андрей Горничных.

В целом же, как уточнил чиновник, островные рыбаки добывают 47 видов морских биоресурсов. Помимо рыбы, в водах, которые омывают Сахалин и Курилы, вылавливают более 50 тысяч тонн краба, гребешка, креветки, морских ежей.

"Представители нашей делегации также намерены рассмотреть возможности для инвестиций в совместные проекты в рыбной отрасли на территории Сахалинской области", - заявил один из участников третьей бизнес-миссии на Курилы, директор отдела по делам регионов министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии Такаси Хиранака.

Обозреватель Наталья Пономарева

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