Один в Арктике

02.11.18 13:48

Interfax-Russia.ru – Осиротевший белый медвежонок, пугавший жителей поселка Диксон, нашел пристанище в красноярском зоопарке. Дальнейшую судьбу малыша решит Росприроднадзор.

Одинокого белого медвежонка впервые заметили на окраине заполярного поселка Диксон в конце сентября. Малыш бродил по улицам, рыл мусор и даже ночевал под домами (из-за вечной мерзлоты почти все дома в населенном пункте построены на сваях - ИФ). Специалисты несколько раз пытались отпугнуть зверя, однако он продолжал снова и снова возвращаться к поселку. В итоге местная администрация обратилась за помощью в Управление Росприроднадзора Красноярского края и к руководству парка "Роев ручей". 10 октября в поселок вылетели опытные сотрудники парка "Роев ручей". Они отловили малыша и доставили его к новому месту жительства.

"Медвежонок летел на самолете Ан-26 в специальном транспортном контейнере в сопровождении ветеринарного врача и зоолога "Роева ручья", - сообщили в пресс-службе авиакомпании "КрасАвиа", которая осуществляла перевозку малыша из поселка Диксон в Норильск.

В Норильске необычного пассажира пересадили уже на самолет авиакомпании "Нордстар", которая доставила его в аэропорт Красноярска, откуда он уже попал в парк "Роев ручей".

"Медвежонка нам привезли 16 октября. Сейчас он находится на карантине и пробудет там еще как минимум две недели. В целом, малыш уже адаптировался, стал нормально питаться. Сначала он очень жадно хватал мясо, рыбку, рычал, охранял свою еду. Мы боялись, что переест, поэтому кормили его часто, но небольшими порциями. Сейчас он успокоился. Чувствует себя хорошо, играет, осваивается", - рассказал Interfax-Russia.ru сотрудник парка флоры и фауны Олег Чипура.

По его словам, пока что о своем новом постояльце сотрудники зоопарка знают не так уж много. Чтобы не вызвать у животного дополнительный стресс, ветеринары решили повременить с осмотром малыша, ведь для этого пришлось бы обездвижить зверя.

"Мы думаем, что это самочка, уверенность 90%. Пока что мы не торопимся с осмотром, пусть малыш привыкнет к новому месту, освоится. В любом случае нужно будет через какое-то время ставить ему прививки, устанавливать чип, тогда и проведем полный осмотр", - пояснил Чипура.

Он также назвал предположительный возраст медвежонка. Как полагают зоологи, малышу еще нет и года (10-11 месяцев). Его маму, скорее всего, убили браконьеры, сама бы она никогда не оставила детеныша.

"Судя по ряду признаков, он родился где-то в декабре 2017 года – январе 2018 года. В таком возрасте медвежонок еще не самостоятельный, не умеет сам охотиться, добывать себе пищу в дикой природе, поэтому, оставшись без мамы, и ходил по мусоркам, это был единственный для него способ выжить", - пояснил сотрудник зоопарка.

Как рассказали в пресс-службе красноярского парка флоры и фауны, самка белого медведя – очень заботливая мать. Она опекает своих медвежат на протяжении первых двух лет их жизни, учит, как добывать себе пропитание, избегать опасностей и что делать в пургу. В таком возрасте медвежата уже не сидят в берлоге, а вместе с матерью бродят по просторам Арктики.

Самостоятельными белые медведи становятся только на третьем году жизни. Весной они покидают мать и отправляются во взрослую жизнь. Несмотря на то, что в таком возрасте медвежата выглядят почти как взрослые медведи (немногим меньше своей матери), они еще очень неопытные и неосторожные. Вот почему даже медведи-подростки 3-5 лет от роду нередко попадают в неприятности.

"Вообще краснокнижных животных нельзя отлавливать в дикой природе, однако если существует риск как для самого животного, так и для людей, то Федеральная служба по надзору в сфере природопользования дает такое разрешение. Так было в случае с нашим медвежонком – он мог погибнуть сам или пострадали бы люди, сейчас же и он, и жители поселка в безопасности", - сказал собеседник Interfax-Russia.ru.

Вместе с тем Чипура отметил, что решение о дальнейшей судьбе медвежонка из Диксона пока не принято.

"Белый медведь занесен в Список угрожаемых видов Международного союза охраны природы (Международную красную книгу) и в Красную книгу РФ, это редкий вид, популяция этих животных сокращается, поэтому многие зоопарки России и даже мира хотели бы заполучить себе этого мишку", - сказал сотрудник красноярского зоопарка.

Он уточнил, что на сегодняшний день белых медведей в России содержат 18 зоопарков. Все эти животные – так называемая "резервная популяция", которая поможет возродить вид, если он все же вымрет в дикой природе. Медвежонок из Диксона станет частью этой программы.

"Мы бы, конечно, хотели оставить медвежонка у себя в зоопарке, ждем решения из Росприроднадзора в Москве", - добавил специалист.

Как рассказал Чипура, помимо диксонского медвежонка в "Роевом ручье" живут еще два белых медведя – Феликс и Аврора. Оба также потеряли родителей и в 2006 году вышли к людям. Сейчас пара ждет потомство. Еще один представитель вида – Командир Седов (его зоопарку подарил экс-губернатор Красноярского края Александр Хлопонин) – временно находится в зоопарке Геленджика.

"После истории с белым медвежонком из Диксона АНО "Общество сохранения и изучения дикой природы" и парк "Роев ручей" приняли решение о необходимости создания в поселке пункта по спасению медвежат, оснащенного специальными боксами для отлова и передержки малышей, а также запасом продовольствия и необходимыми медикаментами", - добавили в "Роевом ручье".

Как известно, белые медведи – единственные крупные хищники на Земле, которые до сих пор живут на своей исконной территории. В результате неконтролируемого промысла к середине прошлого столетия численность этого вида в ряде районов крайнего севера и Арктики резко сократилась.

Первой страной, которая запретила охоту на белого медведя, стал СССР (в 1956 году). В 1973 году подобные меры ввела Норвегия и ряд других арктических стран мира (Соглашение о сохранении белых медведей). В настоящее время ряд важных для белого медведя мест обитания входит в состав государственных природных заповедников (Остров Врангеля, Большой Арктический и др.), национального парка "Русская Арктика", заказников и резерватов, но они не охватывают все ключевые районы размножения, охоты и миграций вида. Так, в разной степени белым медведям угрожает браконьерство, глобальное потепление и загрязнение окружающей среды (морскую акваторию и прибрежные экосистемы Арктики загрязняют пестициды, радионуклиды, продукты сгорания топлива, тяжелые металлы, горюче-смазочные материалы, нефть).

Сейчас, по оценкам специалистов, в мире насчитывается от 22 до 31 тыс. особей. Однако уже к 2050 году популяция этого вида в результате указанных факторов может сократиться на 30%.

Обозреватель Наталья Пономарева

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"