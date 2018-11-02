Фильтруй и выбирай

02.11.18 15:47

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

Interfax-Russia.ru – Спикер Совфеда РФ Матвиенко не исключила изменений в использовании муниципального фильтра на выборах в РФ. По данным источника в Кремле, пока изменений не планируется.

После возвращения прямых выборов глав регионов для их участников в РФ ввели процедуру муниципального фильтра. Порог фильтра устанавливают региональные законы. Собранные подписи сдают в соответствующий избирком вместе со всем пакетом необходимых для регистрации документов. По итогам проверки подписей комиссия решает вопрос о регистрации кандидата. При этом трудности прохождения муниципального фильтра часто становятся преградой для тех, кто хотел бы участвовать в предвыборной гонке.

В Кремле не видят необходимости в отмене или либерализации муниципального фильтра для губернаторских выборов, переносе единого дня голосования, а также других кардинальных изменениях избирательной системы, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к администрации президента России.

"Вопрос о кардинальных изменениях избирательного законодательства в повестке дня администрации президента не стоит. Там не видят необходимости в отмене или модернизации "муниципального фильтра", а также возвращении в избирательные бюллетени графы "против всех", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что перенос единого дня голосования не рассматривается.

В свою очередь председатель Центризбиркома Элла Памфилова высказалась за поиск решений в рамках текущего выборного процесса. Среди таких проблем она назвала муниципальный фильтр.

"Есть такая стратегическая задача - разработка в целом обновленного избирательного законодательства, а с другой стороны - решение чрезвычайно назревших, а иногда и перезревших проблем сегодняшнего дня, от этого никуда не деться",- сказала Памфилова.

Вместе с тем она напомнила, что ЦИК, не являясь субъектом законодательной инициативы, остается площадкой, где эта проблема обсуждается и идет поиск решения.

"Надеемся, что, в конце концов, наши аргументы услышат те, от кого зависят эти решения", – сказала глава ЦИК.

Между тем президент РФ Владимир Путин на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию избирательной системы России, заявил, что муниципальный фильтр не является строгим ограничением для волеизъявления граждан, о чем свидетельствует опыт последних губернаторских выборов.

"По поводу фильтров: над этим, разумеется, надо подумать. Опыт последних наших выборов и в Приморье, и в Хакасии, и во Владимирской области, где губернаторы, несмотря на наличие фильтров, претендовали на то, чтобы переизбраться, и не смогли этого сделать. Значит, фильтры не являются уж таким строгим ограничением волеизъявления граждан", - сказал Путин.

В свою очередь общественная организация по наблюдению за выборами "Голос" заявила, что муниципальный фильтр значительно влияет на прозрачность выборов и снижает конгруэнтность в политической системе в регионах.

"Муниципальный фильтр не достиг ни одной из декларированных при его введении целей: отсев слабых кандидатов, повышение статуса депутатов местного самоуправления, стимулирование политических партий для работы на низовом уровне, воспрепятствование приходу в руководители регионов "варягов", – отмечается в выводах аналитического доклада организации.

На информационном портале движения "Голос" также отмечается, что муниципальный фильтр ведет лишь к устранению свободной конкуренции из выборного процесса и остается механизмом манипулятивного отсева кандидатов.

"О вынужденном отказе от участия в выборах из-за невозможности его преодоления заявили ряд известных на региональном уровне политиков, способных привлечь значительное количество голосов избирателей", - отмечается на портале.

Против муниципального фильтра в прошлом году высказывалось и сообщество экспертов Комитет гражданских инициатив. Комитет проанализировал выборы 2016 и праймериз 2017 годов и в своем докладе заявил, что муниципальный фильтр заставляет кандидатов согласовывать свою кандидатуру с действующем руководством.

В свою очередь за сохранение муниципального фильтра высказывалась спикер Совета Федерации. Матвиенко считает, что не стоит отказываться от муниципального фильтра на выборах, но следует внимательно изучить практику его применения.

"Те угрозы, от которых фильтр нас защищает, являются сейчас менее масштабными и острыми. Но полностью они не исчезли. И потому от фильтра отказываться не следует. Если мы хотим, чтобы в избирательной борьбе не участвовали непонятные люди, партии, общественные организации, то фильтр необходим", – заявила Матвиенко в интервью "Российской газете".

Вместе с тем, по словам спикера Совета Федерации, она не считает, что в этой части избирательного законодательства вообще ничего не надо менять.

"У нас немалый опыт применения процедуры муниципального фильтра. Его следует внимательно изучить. Это касается и предложений о возможном переносе Единого дня голосования", - сказала Матвиенко.

Дискуссия по поводу сохранения муниципального фильтра продолжается на разных уровнях. Так, политики, которые участвовали или планировали участвовать в губернаторских выборах, отмечают осложнения, вызванные его прохождением. Например, региональное отделение КПРФ отказалось выдвигать кандидата на губернаторские выборы в Алтайском крае именно из-за сложностей в прохождении муниципального фильтра.

Инцидент произошел и в Московской области. Депутат Чеховского горсовета в Московской области Николай Дижур планировал выдвинуть свою кандидатуру на должность губернатора Московской области на выборах 9 сентября, однако не смог собрать необходимое количество подписей местных депутатов для прохождения муниципального фильтра. В результате он не был зарегистрирован Мособлизбиркомом.

В ответ Дижур подал иск об отмене муниципального фильтра на выборах губернатора Московской области. Но сначала Мособлсуд, а затем и Верховный суд РФ не удовлетворил апелляцию.

"Состоялось заседание Верховного суда РФ. (...) Апелляция оставлена без удовлетворения", - сообщил "Интерфаксу" Дижур, подтвердив намерение апеллировать к Конституционному суду РФ и к Европейскому суду по правам человека.

"Хочу подчеркнуть, что я не оспариваю свой отказ в регистрации (в качестве кандидата в губернаторы Подмосковья - ИФ), я оспариваю нормативно-правовой акт (...), конкретно статью 26 закона о выборах губернатора Московской области", - сказал депутат накануне "Интерфаксу".

По действующему законодательству РФ выдвижение кандидата на должность главы субъекта РФ должны поддержать от 5 до 10% депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований.

Обозреватель Георгий Тренин

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