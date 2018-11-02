По подозрению в изнасиловании

02.11.18 16:31

© РИА Новости. Игорь Зарембо

Interfax-Russia.ru – Подозреваемые в изнасиловании девушки-дознавателя арестованы. Накануне их уволили "за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции".

Девушку-полицейского изнасиловали в здании отдела по вопросам миграции ОМВД в Уфе в ночь на 30 октября. По информации следственного управления СКР по Башкирии, 23-летняя девушка подверглась нападению со стороны трех ее коллег.

По подозрению в групповом изнасиловании женщины-дознавателя на рабочем месте задержаны трое руководителей отделов полиции в Уфе: 51-летний начальник отдела МВД по Уфимскому району, 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району.

Уголовное дело было возбуждено по п. "а" ч. 2 ст.131 (изнасилование, совершенное группой лиц), п. "а" ч.2 ст.132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц) УК РФ. Подозреваемые задержаны, в отношении потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза.

Со своей стороны официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила "Интерфаксу", что в Башкирию для проверки этой информации направлена группа сотрудников Главного управления собственной безопасности ведомства.

"В ходе выезда будут установлены обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям руководящего состава территориальных органов внутренних дел на региональном и районном уровнях. Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", – сказала Волк.

На контроль расследование дела взял общественный совет при МВД РФ.

"Общественный совет взял на контроль эту ситуацию. Как только нам стало известно о случившемся, туда выехала группа сотрудников собственной безопасности, которая на месте осуществляет проверку", - сообщил "Интерфаксу" глава совета адвокат Анатолий Кучерена.

По его словам, к расследованию подключился также Следственный комитет России.

"Если факты подтвердятся, то эти сотрудники должны быть, как минимум, уволены. И в данном случае мы полностью поддерживаем позицию министра внутренних дел России, который считает, что ответственность должны нести также и непосредственные руководители провинившихся", – отметил адвокат.

Трех сотрудников полиции, задержанных по подозрению в изнасиловании дознавателя, уволили 1 ноября.

"Министром внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-майором полиции Романом Деевым принято решение об увольнении троих руководителей подразделений республиканского МВД за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции", - сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.

Также по указанию главы МВД Башкирии проводится служебная проверка в целях выявления причин и условий, способствовавших совершению преступления.

"В ходе проверки будет дана принципиальная оценка действиям руководителей, отвечающих за оперативно-служебную деятельность указанных территориальных подразделений, состояние законности и дисциплины. По результатам будет принято решение о привлечении виновных должностных лиц к строгой дисциплинарной ответственности", – отмечается в сообщении.

Следователи в Уфе провели очные ставки между тремя задержанными полицейскими и их коллегой-потерпевшей. При этом представитель пресс-службы СУ СКР по Башкирии не уточнил, признали ли задержанные свою вину.

Осведомленный источник сообщил агентству, что пострадавшая девушка-дознаватель находится дома, не госпитализирована. По его словам, накануне она принимала участие в следственных действиях. По месту жительства и в рабочих кабинетах трех бывших полицейских были проведены обыски.

Между тем, в эфире ГТРК "Башкортостан" супруга одного из подозреваемых заявила, что в ночь происшествия ее муж находился дома. Известно о случившемся ей стало почти сутки спустя: ждала супруга на ужин, а вместо него в дверь позвонили оперативники.

"В понедельник он был дома вечером, в кровати. Он не пришел ночевать, когда его задержали. С 29 на 30 он дома ночевал. Во вторник пошел на работу. Отработав, пришел вечером домой, он приходит в 11 вечера – но у него служба такая. Вчера он не пришел домой – его задержали. За все это время такого не было", - рассказала жена одного из подозреваемых.

Вместе с тем, как сообщают местные СМИ со ссылкой на свои источники, результаты ДНК-экспертизы подтвердили факт насильственных сексуальных действий.

Однако выяснилось, что 23-летнюю девушку начальники в кабинет не вызывали, как первоначально утверждала потерпевшая, а на застолье ее пригласила коллега-дознаватель, которая сейчас проходит свидетелем по данному делу.

Подозреваемые были задержаны на 48 часов в порядке ст.91 УПК РФ. А 2 ноября следователи направили в суд ходатайство об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кировский районный суд Уфы, рассмотрев ходатайство следователей, взял под стражу троих бывших сотрудников полиции – они арестованы до 31 декабря.

Как рассказал "Интерфаксу" информированный источник, первым был арестован экс-начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев. Вторым арестовали бывшего начальника УВД Кармаскалинского района Салавата Галиева. Последним суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении 34-летнего майора, начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука. Заседание проходило в закрытом режиме.

Обозреватель Анастасия Николаева

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