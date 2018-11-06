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Право на преференции: Бурятию и Забайкалье включили в состав ДФО
   
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Право на преференции

© РИА Новости. Александр Астафьев
Interfax-Russia.ru – Бурятия и Забайкальский край вошли в состав Дальневосточного федерального округа.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Бурятии и Забайкалья из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО).

"Республика Бурятия и Забайкальский край, входившие в состав Сибирского федерального округа (СФО), включены в состав Дальневосточного федерального округа", - сообщила пресс-служба Кремля.

На то, чтобы привести все законодательные акты в соответствие с данным указом, у правительства РФ есть три месяца. Кроме того, за это время парламентарии должны утвердить структуру и штатную численность аппаратов полномочных представителей президента РФ в СФО и ДФО, а также провести другие необходимые организационно-штатные мероприятия.

В конце октября Владимир Путин принял отставку губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой и назначил на ее место бывшего заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока РФ Александра Осипова.

На встрече с президентом новый врио главы региона предложил разработать для Забайкалья отдельную программу социально-экономического развития, взяв за основу механизмы, уже опробованные на Дальнем Востоке.

Тогда же вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что распространение "дальневосточных преференций" на Забайкалье возможно только в случае вхождения этого региона в состав ДФО.

"На своей встрече с президентом страны я поднимал вопрос о распространении на Забайкалье всех эффективных инструментов развития экономики и социальной сферы, которые пока работают исключительно в дальневосточных регионах", - сказал Александр Осипов агентству "Интерфакс-Сибирь", комментируя указ президента РФ о переводе Забайкальского края и Бурятии в ДФО.

Он напомнил, что в настоящее время на Дальнем Востоке успешно функционируют территории опережающего развития (ТОРы), режим Свободного порта (СПВ), программа "Дальневосточный гектар". Кроме того, в округе сейчас активно строят социальную инфраструктуру.

"Я рад такому быстрому решению президента", - подчеркнул врио губернатора Забайкалья.

Также Александр Осипов отметил, что хорошо знаком с дальневосточными преференциями, поскольку руководил разработкой многих из них.

"У наших регионов схожие проблемы, поэтому будет справедливо, что жители Забайкалья получат те же преференции и льготы. Так, к примеру, забайкальцы смогут воспользоваться правом бесплатного получения земли - "дальневосточным гектаром", край будет получать больше федеральных субсидий на авиаперелеты, мы сможем создавать больше хороших разнообразных рабочих мест", - сказал он.

Представитель пресс-службы правительства Забайкальского края в свою очередь отметил, что у Александр Осипова есть все шансы успешно интегрировать регион в имеющиеся в ДФО программы развития.

"Александр Осипов стоял вместе с Юрием Трутневым (полпредом президента в ДФО - ИФ) и Александром Галушкой (главой Минвостокразвития в 2013-2018 годах - ИФ) у истоков разработки новой экономической политики Дальнего Востока", - сказал сотрудник пресс-службы.

Решение президента также поддержал и глава Бурятии Алексей Цыденов.

"То, что мы вошли в ДФО, дает нам преимущества в социально-экономическом развитии, в рамках действующего законодательства предусмотрены дополнительные преференции субъектам федерации, входящим в ДФО, в социальной и экономической сфере", - сказал глава Бурятии.

Он напомнил, что в настоящее время на Дальнем Востоке действует ряд институтов развития, среди которых Фонд развития Дальнего Востока, Корпорация по развитию Дальнего Востока, Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и по развитию человеческого капитала.

"(…) Плюс есть преимущества в развитии туризма, в частности, электронные визы, используемые только на Дальнем Востоке, есть налоговые льготы и упрощенная система формирования территории опережающего социально-экономического развития. В рамках этих территорий работает другой налоговый режим", - добавил Алексей Цыденов.

При этом он отметил, что новый статус региона никак не повлияет на его фактические границы.

"Географически, как мы были Сибирью, так и остаемся, никто географию не менял. Мы получаем дополнительные административные плюсы, при этом ничего не теряя", - подчеркнул глава республики.

Одним из таких "плюсов" Алексей Цыденов назвал выплаты на третьего ребенка, которые ранее были недоступны жителям Бурятии.

"Мы можем получить выплаты на третьего ребенка, на сегодня их у нас нет, а по Дальневосточному округу есть отдельное поручение по выплатам на третьего ребенка. Но с этим надо будет еще работать, поскольку бюджет 2019 года уже сверстан, и какие-то механизмы поддержки могут заработать с 2020 года", - разъяснил глава региона.

Отдельно Алексей Цыденов отметил, что программа "Дальневосточный гектар" теперь будет доступна и жителям Бурятии.

"И эта программа на нас тоже будет распространяться. Это дает возможность дополнительно привлекать людей, которые вкладываются в развитие территории, создавать им определенные условия. Так что во многом программа будет способствовать тому, чтобы наша территория лучше осваивалась", - добавил глава Бурятии.

У политологов свое мнение по поводу передачи Бурятии и Забайкалья в состав Дальневосточного федерального округа.

"Полагаю, что логика здесь очень простая - сокращение пространственно-территориального дисбаланса. Дело в том, что и до передачи этих двух субъектов РФ Дальневосточный федеральный округ был самым большим по территории из всех округов, но при этом самым малонаселенным. В этой связи передача Бурятии и Забайкальского края ДФО выравнивает демографический дисбаланс", - заявил "Интерфаксу" профессор МГИМО, политолог Валерий Соловей.

Также эксперт предположил, что такое решение президента может говорить и об усилении позиций вице-премьера Юрия Трутнева.

"Возможно, данное решение свидетельствует о некоем политическом усилении господина Трутнева, который является полпредом президента в ДФО, но никакой иной стратегической подоплеки помимо соображений, связанных с демографией, здесь нет", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь политолог Глеб Павловский предположил, что передача двух регионов в состав ДФО связана как с внутриполитическим фактором – а именно, с оценкой политической ситуацией на Дальнем Востоке и, в частности, в Приморье, так и с фактором геополитического характера.

"С одной стороны, это, в целом, административное решение, и передача регионов в состав ДФО имеет значение только для элит. Вместе с тем, в данном решении, полагаю, есть элемент обеспокоенности развитием политической ситуации в регионах Дальнего Востока, особенно в Приморье. Соответственно, здесь просматривается желание консолидировать группу регионов", - сказал он "Интерфаксу".

С другой стороны, как полагает политолог, к такому решению президента могли подтолкнуть и "соображения геополитического характера, прежде всего, связанные с китайским фактором, вернее, с развитием российско-китайских отношений".

ДФО был образован указом президента России 13 мая 2000 года. Это крупнейший по размерам федеральный округ России (более 6 млн кв. км), в котором проживает почти 7 млн человек. До включения в состав округа Бурятии и Забайкалья в ДФО входили девять регионов: Амурская, Магаданская, Сахалинская и Еврейская автономная области, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Якутия и Чукотский автономный округ. Полпредом президента в ДФО является вице-премьер правительства России Юрий Трутнев.

Обозреватель Наталья Пономарева

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