Банкрот с 25-летней историей

06.11.18 15:15

© РИА Новости. Игорь Катаев

Interfax-Russia.ru - Пермский футбольный клуб "Амкар", еще в этом году игравший в премьер-лиге, признали банкротом. Клуб должен кредиторам 540 млн рублей.

Официальная дата рождения "Амкара" 8 мая 1993 года. В этот день созданная в ОАО "Минеральные удобрения" футбольная команда впервые вышла на поле, чтобы попробовать свои силы в розыгрыше Кубка Перми.

Название "Амкар" произошло от сочетания частей слов "аммиак" и "карбамид" - эти два вещества являлись главной продукцией предприятия.

Уже в следующем сезоне коллектив заявился практически на все прикамские соревнования, проводившиеся на любительском уровне, и, выиграв их, стал чемпионом города и Пермской тогда области.

В том же году "Амкар" стал "красно-черным", получив от итальянских бизнес-партнеров "милановскую" форму. Позже к первоначальному сочетанию добавился еще и белый цвет, хотя к пермякам с тех пор прочно приклеилось название "красно-черные".

Среди профессиональных клубов "Амкар" выступал с 1995 по 2018 годы, в том числе в российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) - с 2004 по 2018 год. В сезоне 2007/08 пермский футбольный клуб стал финалистом Кубка России. Домашней ареной "Амкара" являлся стадион "Звезда".

По итогам прошлого сезона "Амкар" занимал 13-е место (35 очков после 30 матчей) в РФПЛ. Вместе с тем, в марте в отставку ушел главный тренер футбольного клуба Гаджи Гаджиев, возглавлявший "Амкар" с декабря 2014 года.

Пермский футбольный клуб, сохранивший "прописку" в российской премьер-лиге, получил лицензию на сезон-2018/2019 в конце мая. За право сохранить прописку в элитном дивизионе в стыковых матчах он победил "Тамбов", который стал четвертым в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Однако позже выяснилось, что "Амкар" предоставил апелляционной комиссии Российского футбольного союза (РФС) неполный пакет финансовых документов для участия в чемпионате России в следующем сезоне. Впрочем, на тот момент, как заявлял "Интерфаксу" пресс-атташе клуба Александр Королев, планов по закрытию клуба не было.

Между тем, в июне комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов отозвала лицензию у ФК "Амкар" на сезон-2018/19. Причиной отзыва лицензии стало непредставление пермским клубом финансовых гарантий деятельности в необходимом объеме на спортивный сезон. Как выяснил "Коммерсантъ", гарантии были лишь на 550 млн рублей из 800 млн, требуемых для продолжения работы клуба.

Таким образом, ФК утратил возможность принять участие в чемпионате России по футболу в следующем сезоне, а 18 июня руководство "Амкара" приняло решение о нецелесообразности продолжения деятельности клуба.

Футбольный клуб "Амкар" прекращает свое существование, футболисты могут перейти в другие клубы, заявил владелец клуба Геннадий Шилов.

"Финансирования у нас нет, какой смысл копить долги", - сказал Геннадий Шилов "Спорт-Экспрессу".

Он также сообщил, что на игроков "Амкара" "спрос есть".

В частности, игроками "Амкара" пополнился красноярский ФК "Енисей", вышедший в РФПЛ.

В начале сентября президент пермского "Амкара" инициировал банкротство клуба. Кредитором пермского ФК выступило ООО "Спорткомплекс "Олимпия-Пермь". Сумма задолженности составляет более 540 млн рублей.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", учредителями пермского клуба являются семь граждан России. По итогам 2017 года клуб получил 56 млн рублей чистой прибыли по РСБУ. При этом кредиторская задолженность клуба на конец 2017 года составляла 191 млн рублей. Займы, полученные клубом, на конец этого периода отражены в размере 316 млн рублей.

Со своей стороны власти Пермского края отказались оказывать дополнительную финансовую помощь футбольному клубу.

"Никакой помощи от (краевого - ИФ) министерства спорта не запланировано. Судьба клуба - это решение его частных владельцев. (...) Сейчас собственники разбираются с той ситуацией, которая возникла в самом клубе. Никакой дополнительной помощи мы оказывать не будем. Средства направили на создание молодежных сборных, на развитие академии игровых видов спорта, на массовый спорт. То есть все деньги остались в спорте", - сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников в ходе онлайн-конференции.

Он напомнил, что регион всегда проводил политику, согласно которой на один рубль привлеченных частных средств выделялся один рубль из краевого бюджета. "Если "частники" могли собрать эти деньги, то было краевое финансирование. Если не получалось, то краевого финансирования не было", - резюмировал глава региона.

Ранее власти региона и "Амкар" действительно взаимодействовали на паритетных началах. Так, в 2018 году "Амкару" из регионального бюджета было выделено 201 млн рублей, из них 161 млн рублей был перечислен клубу еще зимой. По региональному закону, после того, как клуб отчитался бы о привлечении суммы, не меньшей из внебюджетных источников, должен был быть осуществлен второй транш на 40 млн рублей.

6 ноября Арбитражный суд Пермского края признал футбольный клуб "Амкар" банкротом и ввел процедуру конкурсного производства сроком на шесть месяцев. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, процедура банкротства проводится в упрощенном режиме, которая применяется в случаях, когда должник, в частности, находится в стадии ликвидации. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 22 апреля 2019 года.

Вместе с тем, летом этого года в Перми был возрожден молодежный футбольный клуб "Звезда".

Идею создать молодежную футбольную команду тогда поддержал глава региона Максим Решетников. "Создать молодежную футбольную команду в крае, конечно, нужно. И выстроить систему так, чтобы она комплектовалась именно нашими, пермскими, ребятами. Формировать команду из местных воспитанников, чтобы развивались пермские спортсмены, - это правильно", - отмечал губернатор Пермского края.

Новая молодежная сборная региона "Звезда", которая стала продолжателем легендарного клуба, существовавшего в столице Прикамья с 1932 по 1996 годы, уже в конце июля провела свой первый домашний матч.

Также руководство пермского футбольного клуба обещало, что в регионе продолжит деятельность центр подготовки молодых футболистов, ранее принадлежавший "Амкар".

Обозреватель Анастасия Николаева

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