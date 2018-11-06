Отстранение за слова

06.11.18 17:34

© РИА Новости. Алексей Никольский

Interfax-Russia.ru – Свердловская чиновница, заявившая, что государство никому ничего не должно, отстранена от должности.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, занимающая должность директора департамента молодежной политики Свердловской области, Ольга Глацких оказалась в центре скандала после своего заявления, что государство ничего не должно и не просило рожать детей. Свердловский губернатор отстранил чиновницу от должности, а свердловское отделение "Единой России" намерено провести с ней беседу. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров отреагировал на высказывания Ольги Глацких стихотворением, в котором поблагодарил ее за прямоту.

Видеоролик, в котором чиновница на встрече с молодежью в городе Кировграде говорит, что им должны родители, а не государство, появился 5 ноября в местных СМИ.

"На сегодняшний день у молодежи, в подрастающем поколении почему-то складывается такое понимание, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать. Все знают про свои права, но все забыли про свои обязанности", - сказала она.

Позже Ольга Глацких попыталась оправдаться. "Общаясь с ребятами, я хотела донести мысль о мотивации молодежи, о том, что необходимо самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство", - сказала чиновница, слова которой привели агентству "Интерфакс-Урал" в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Ольга Глацких рассказала, как в 15 лет стала олимпийской чемпионкой. "В чем, несомненно, заслуга моих родителей, помощь государства и мой собственный упорный труд. Я признаю, что не сумела корректно выразить свое мнение. И жалею, что позволила так неверно истолковать свою позицию. Ни в коем случае я не хотела никого обидеть и подводить. Беру ответственность на себя", - сказала Ольга Глацких.

Однако ее высказывания на встрече с молодежью стали новостью, которая за считанные часы попала в российский топ "Яндекса", разлетелась по соцсетям, породив множество мемов и вызвав шквал критики.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал в своем Twitter, что "с такими директорами департаментов молодежной политики, как в Свердловской области, у нас вообще рожать перестанут".

"Возможно, этому директору дети - обуза лишняя. Но стране они нужны. Не те слова, не те мысли, не тот директор", - полагает Пушков.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин в Facebook заявил, что "государство в свое время дало девушке из города Лесного Ольге Глацких реализовать себя в спорте и дало возможность стать олимпийской чемпионкой".

"Затем оно же дало ей занять нынешнюю должность и доступ в высокие кабинеты. (…) Одного оно ей не дало - понимания, что нельзя так к людям относится на посту, где как раз нужно заботиться о детях и молодежи, а не отвечать "мы вам ничего не должны"", – считает депутат.

На высказывание в тот же день отреагировал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. В Instagram он сообщил, что Ольга Глацких допустила некорректное высказывание.

"С тем, что звучит на опубликованной записи, я совершенно не могу согласиться. (…) Нам предстоит обсудить этот эпизод с Ольгой Глацких, я хочу понять, имела ли место ошибка, оговорка, или же речь идет о продуманной позиции. По итогам этого разговора и изучения полной записи будут делаться оргвыводы", - заявил он.

На следующий день губернатор отстранил директора молодежной политики от должности на время проведения проверки.

"Свердловская область проводит последовательную демографическую политику, ежегодно направляя в эту сферу по различным государственным программам более 20 млрд рублей. И, безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять", - добавил Евгений Куйвашев, слова которого приводит департамент информполитики.

В свердловском региональном отделении партии "Единая Россия", членом которой Глацких является и занимает пост руководителя комиссии отделения по работе с молодежью и спортивными организациями, агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что поговорят с чиновницей.

"Беседа (с Ольгой Глацких - ИФ) будет проведена. У нас есть ряд вопросов к такому высказыванию, мы его категорически не поддерживаем. Позиция партии ровно наоборот: необходимо поддерживать и молодежь, и семьи. Будем разбираться, смотреть, вырвано ли что-то из контекста", - сообщил секретарь регионального исполнительного комитета партии Максим Бестфатер.

Секретарь отделения "Единой России" Виктор Шептий написал в Facebook, что "в ситуации с этим выступлением надо досконально разобраться, понять, что это: позиция, неуместные рассуждения или что-то другое и дать партийную оценку".

Высказывание Ольги Глацких своеобразно прокомментировал лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, опубликовав стихотворение в Instagram. "Миг откровения не будет долгим. Ну наконец-то все, как есть сказали, за прямоту спасибо вещей Ольге. Нам государство не должно и точка. Мы биомасса, человеческая слизь. Мы все, я, ты, мой сын и ваша дочка, мы ни к чему вообще-то родились", - написал музыкант.

Менее месяца назад в России произошел похожий скандал. Местные СМИ распространили видеозапись разговора министра труда и социального развития Саратовской области Натальи Соколовой с депутатом областной думы от КПРФ Николаем Бондаренко после заседания думской рабочей группы, на котором обсуждался вопрос о прожиточном минимуме для жителей региона.

В ходе разговора парламентарий предложил чиновнице попытаться прожить на прожиточный минимум, однако та отказалась. Она сказала, что 3,5 тыс. рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей". Это высказывание стоило министру должности.

Политолог Александр Белоусов отметил в разговоре с Interfax-Russia.ru, что некорректные высказывания чиновники допускали и раньше, но настолько сильный резонанс они не вызывали. "Мы живем в условиях напряженной экономической ситуации, на этом фоне к власти возникает все больше вопросов, и вероятность ошибки выше. В любой момент кто-то неожиданно может задать вопрос, и у любого чиновника должно быть на уровне рефлексов, чего нельзя делать", - полагает Александр Белоусов.

По его мнению, увольнять чиновницу смысла нет, тем более, что она извинилась. "Она достаточно быстро поняла всю ситуацию и извинилась за свои слова. Я бы только за это оставил бы ее на месте, потому что в России в таких случаях редко, кто извиняется, это не принято", - заявил Александр Белоусов.

Политолог Анатолий Гагарин также указывает на то, что при нынешней ситуации такие неосторожные высказывания чиновников общество воспринимает особенно остро.

"Во-первых, кризисные явления нарастают, это создает напряжение в обществе. Поэтому любое высказывание вызывает такую реакцию. К тому же у общества существуют достаточно серьезный запрос на социальную справедливость. Несоответствие между действиями и заявлениями люди воспринимают как нарушение социальной справедливости", - сообщил Interfax-Russia.ru Анатолий Гагарин.

Что же касается дальнейшей политической судьбы чиновницы, то, как считает Александр Белоусов, она будет зависеть от того, как быстро свернется этот скандал.

"Ольга Глацких в дискуссию со своими оппонентами не вступает, извинения принесла, от должности ее отстранили. Все жертвы, которые требовала разъяренная общественность, принесены", - добавил он.

Однако забываются такие истории, даже если они и не получили развитие, очень медленно.

Обозреватель Александра Качалова

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