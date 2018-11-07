По спеццене

07.11.18 13:53

© РИА Новости. Сергей Красноухов

Interfax-Russia.ru – ФАС проверит законность снижения цен на рыбу в Приморье.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проверит законность снижения цен на рыбу в Приморском крае.

"В ФАС поступили обращения от ряда организаций, в том числе Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), где говорится о том, что администрация Приморского края предложила им "проработать вопрос о заключении с конкретными торговыми сетями соглашений о поставках рыбной продукции по сниженным ценам", - сообщила пресс-служба ведомства.

С такой инициативой, по данным ФАС, выступил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, который предложил рыбопромышленникам согласовать отпускную цену их продукции. Такие действия приморских властей, по мнению ВАРПЭ, могут нарушать закон о конкуренции.

"В соответствии с федеральным законом "О защите конкуренции" N135-ФЗ такие соглашения подлежат обязательному согласованию с Федеральной антимонопольной службой. 16 октября ВАРПЭ обратилась в ФАС России с просьбой разъяснить, какие действия в рамках подготовки и реализации соглашения будут законными, поскольку характер предложенных к выполнению мероприятий мог быть расценен ФАС России как координация предпринимательской (экономической) деятельности других хозяйствующих субъектов", - пояснили в пресс-службе Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров.

Как отметили в пресс-службе ВАРПЭ, Всероссийская ассоциация рыбопромышленников является некоммерческой организацией, а значит не может заниматься координацией предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов.

"Данное обращение не является жалобой на действия администрации Приморского края или заявлением, указывающим на признаки нарушения антимонопольного законодательства, это обращение - исполнение установленного законодательством требования о согласовании проекта соглашения между хозяйствующими субъектами касательно объемов поставок продукции и цен на поставляемую продукцию", - подчеркнули в пресс-службе организации.

Вместе с тем, в ВАРПЭ заявили, что организация поддерживает инициативу Олега Кожемяко о снижении цен и не считает ее нарушением закона.

"Однако для проведения необходимой работы с предприятиями нам необходимо получить официальное разрешение ФАС, а также согласовать с ведомством проект предлагаемого к подписанию соглашения", - отметили в пресс-службе.

Со своей стороны в ФАС сообщили, что уже начали проверку по обращению ВАРПЭ.

"Снижение цен на рыбную продукцию и иные продукты питания - это безусловный плюс для потребителей, однако такое снижение должно осуществляться на законной, рыночной основе, прежде всего, посредством развития конкуренции на отраслевых рынках, а не путем установления плановых показателей в конкретном регионе", - пояснил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

Он подчеркнул, что региональные власти не должны выходить за рамки своих полномочий, устанавливая свои правила в отдельно взятом регионе.

"Мы изучим представленные материалы рыбопромышленников. В случае, если в действиях администрации Приморья подтвердятся признаки нарушения закона о защите конкуренции, ФАС России в соответствии с законом будет возбуждено дело, и виновные должностные лица будут привлечены к ответственности", - заверил Петросян.

1 ноября рыбодобывающие предприятия Дальнего Востока и торговые сети Приморья подписали бессрочное соглашение о сотрудничестве. По данным местных властей, благодаря такой договоренности самая свежая рыба - горбуша, сельдь, минтай и другие виды - будет поставляться в магазины без посредников, что позволит жителям края приобретать ее по более доступным ценам.

"Соглашением установлена предельная цена на семь видов рыбы и рыбопродукции. Так, стоимость горбуши неразделанной не должна превышать 110 рублей за килограмм, наваги – 45 рублей, сельди – 49 рублей, минтая - 75 рублей, камбалы - 95 рублей, кальмара (тушка) - 130 рублей, рыбных консервов - скумбрия натуральная (245 гр) – 55,95 рублей, сардина (иваси) натуральная (245 гр) – 54,75 рубля. Перечень продукции может быть расширен сезонными видами рыб", - уточнили в пресс-службе администрации региона.

Соглашение подписали Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП), рыбодобывающие компании - ПАО "Находкинская база активного морского рыболовства", дальневосточный филиал ООО "Русская рыбопромышленная компания", ГК "Доброфлот", ПАО "Преображенская база тралового флота", ООО "Рыболовецкий колхоз "Тихий океан", АО "НОРЕБО РУ", рыбопромышленная компания "Бетарк", ООО "Витязь-Авто", ООО "Тымлатский рыбокомбинат", АО "Озерновский рыбоконсервный завод N55", рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина, торговые сети - "Реми", "Фреш 25", "Самбери", "Рыбный островок, "Мой Март", "ОК", "Парус", а также порты - ОАО "Владивостокский морской рыбный порт", АО "Далькомхолод", ООО "ДВ Порт" и АО "Дальневосточный аукционный рыбный дом".

На продукции с надписью "Социальная программа "Приморская рыба" будет указана цена производителя и цена реализации, добавили в администрации Приморья.

В настоящее время на Приморский край приходится треть всей выловленной на российском Дальнем Востоке рыбы (около 20% общероссийского вылова).

"Снижение цен и защита социально незащищенных граждан – это наша прямая обязанность, и мы эту позицию будем отстаивать на всех уровнях. Бизнес должен быть социально ориентирован, но не в ущерб себе. Торговая наценка позволяет содержать магазин, платить зарплату и налоги", - заявил Олег Кожемяко.

Глава Приморья также добавил, что магазинам нужно применять лучшие мировые практики и продавать продукцию порционно с упаковкой на месте.

"У жителей края должна быть возможность приобретать рыбу в нарезке, что дешевле и удобней в приготовлении. Это позволит населению потреблять больше рыбы по доступной цене, увеличить ваши объемы продаж", - сказал врио губернатора.

Он также напомнил, что обеспечение россиян доступной рыбой и морепродуктами является одним из поручений президента России Владимира Путина.

"Есть мировые практики, по которым на рыбу массового потребления магазин не делает наценку больше 20-25%. Здесь это также нужно внедрять. Власть будет находить сети и магазины, давать им определенные льготы, и ситуация начнет меняться. Для рыбаков продажа ее по фиксированным ценам не представляет сложности", - сказал Кожемяко.

Обозреватель Наталья Пономарева

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