Подготовка ко второму раунду

07.11.18 15:01

© РИА Новости. Максим Блинов

Interfax-Russia.ru – Госдеп США обсудит с Конгрессом введение новых санкций против России из-за "дела Скрипалей". Москва считает этот пакет санкций незаконным, но не видит поводов для паники.

Первый пакет санкций, связанных с "делом Скрипалей", против России Госдепартамент США ввел в действие 27 августа.

Санкции вводились в соответствии с законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года и указом президента Билла Клинтона N 12851 от 1994 года на том основании, что, как считает Госдеп, российские власти использовали химическое оружие в нарушение международного законодательства и против своих граждан.

Этот пакет санкций включал в себя запреты на оказание внешней помощи России, на продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

При этом американские СМИ еще после объявления Госдепа о санкциях в начале августа писали, что первый раунд ограничительных мер может иметь не очень существенный эффект, так как он в значительной степени дублирует другие ограничения, которые уже действуют, например, на продажу оружия России.

Второй более существенный блок санкций Вашингтон пообещал ввести спустя три месяца, если, по мнению администрации США, Россия не представит "надежные заверения" об отказе от использования химического и биологического оружия и не будет готова допустить на свои химические объекты инспекторов ООН.

Согласно закону США о химоружии, второй раунд санкций должен включать не менее трех из шести возможных мер. В этот список входят запрет на экспорт товаров и технологий в США (кроме продуктов питания), приостановка возможности полетов в США для государственных авиакомпаний ("Аэрофлот"), ограничение импорта в США российских товаров, включая нефть.

Также возможны возражения США против технического и финансового содействия международных финансовых организаций России, запрет банкам США предоставлять любые кредиты российскому правительству и дальнейшее ухудшение или приостановка дипломатических отношений.

В 2013 году, когда Вашингтон применял этот закон в отношении Сирии, первый раунд санкций прошел в августе, второй - в декабре. В марте 2018 года первая часть санкций была введена в отношении КНДР, однако, несмотря на истечение 90-дневного периода, дополнительные санкции не последовали.

Решение об отмене санкций может исходить и от руководства США - президент может постановить, что освобождение страны от второй части санкций отвечает интересам национальной безопасности США, - хотя в случае России этот вариант считается маловероятным.

В числе прочего положения закона предусматривают, что РФ должна была доказать, что она непричастна к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, что она прекратила использовать нервнопаралитическое вещество "Новичок". Кроме того, закон требует допуска инспекторов международных организаций (например, ООН) для проверки химических объектов обвиняемой в нарушениях страны.

Срок, в который государственный департамент США в связи с "делом Скрипаля" обязан дать Конгрессу заключение о том, соблюдает ли Москва условия американского закона о химическом и бактериологическом оружии, истек как раз накануне.

И 6 ноября глава международного комитета палаты представителей Конгресса США Эд Ройс констатировал, что американская администрация установила факт несоблюдения Россией закона США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения.

"Администрации Трампа нужно действовать быстро, чтобы поддержать свою решимость. Колебания только способствует большей российской агрессии", - отметил он, добавив, что "за последние годы Россия была замешана в ряде бесстыдных отравлений - включая атаку 14 марта с использованием нервнопаралитического вещества на территории Великобритании".

Теперь Госдепартамент США должен обсудить с Конгрессом введение новых санкций против России. Представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что ведомство намерено действовать в соответствии с законом о химоружии, требующим введения дополнительных санкций, однако не уточнила сроки принятия решения.

Вместе с тем, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уже заявил, что новые возможные санкции в отношении России критических проблем не создадут.

"Ничего критичного не произойдет, я в этом уверен. Но все это неприятно и, конечно, заставит нас определенные решения принимать - в том числе, в случае необходимости, и по поддержке отдельных компаний, крупных компаний, если они окажутся под подобного рода санкциями", - сказал Медведев журналистам.

По словам премьера, Россия приспособилась к различного рода ограничениям, которые применяются в отношении страны. "Как известно, они даже дают нам определенный простор для того, чтобы совершенствовать свою экономику, создавать какие-то новые хозяйственные механизмы", - сказал он.

Однако, с сожалением заметил Медведев, "на это приходится тратить силы".

В Минфине РФ также не видят поводов для паники из-за возможного расширения санкций на госдолг России.

"Я думаю, что за годы, прошедшие с начала активного развития национального долгового рынка, у нас подросли собственные институциональные инвесторы, пенсионные фонды, страховые компании, которые являются активными участниками долгового рынка. Я думаю, что мы справимся. Плюс те резервы, которые мы накопили, мы сможем использовать для решения вопросов с дефицитом федерального бюджета", - сообщил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак на пресс-конференции в рамках Всероссийской недели сбережений.

Он подчеркнул, что панических настроений в Минфине нет и не предвидится.

Кроме того, отметил Сторчак, пока нет информации о том, что Минфин США, в начале года посчитавший нецелесообразным вводить санкции на новый российский госдолг, изменил свою позицию по данному вопросу.

"Поэтому поведение инвесторов, которые работают с российским долгом, скорее упреждающее, чем основанное на объективной оценке действий американских властей. Они играют на опережение, выводят свои активы из ОФЗ", - сказал замминистра.

В свою очередь в Кремле заявили, что Россия будет считать незаконным новый пакет санкций со стороны США. "Мы считаем эти рестрикции, введенные США в отношении России, незаконными, и соответственно также будем относиться к аналогичным шагам, если они последуют", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Обозреватель Анастасия Николаева

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"