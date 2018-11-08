За крабов и икру

08.11.18 14:42

© РИА Новости. Алексей Филиппов

Interfax-Russia.ru – Цеповяза из краснодарской банды "Цапков", осужденного за убийства, после скандала с фотографиями поместили в штрафной изолятор.

Осужденный член банды "Цапков" Вячеслав Цеповяз был помещен в штрафной изолятор после скандальных фотографий, на которых он пирует в колонии с шашлыками, икрой и крабами.

"С Цеповязом я встречался вчера. Он в курсе всей этой скандальной истории с фотографиями. Он говорит, что их подлинность нужно, прежде всего, доказать. Более того, сегодня он мне сообщил, что его поместили в ШИЗО (штрафной изолятор - ИФ) на непонятных мне пока основаниях", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" адвокат осужденного.

В УФСИН по Амурской области агентству "Интерфакс - Дальний Восток" подтвердили, что заключенный находится в ШИЗО.

"Осужденный Цеповяз помещен в ШИЗО за нарушение распорядка дня", - пояснила представительница УФСИН, отметив, что по закону о персональных данных не может уточнить, было это однократное нарушение или оно было регулярным.

По словам адвоката, ранее его клиент отбывал наказание в обычном бараке. Адвокат подчеркнул, что в колонии Цеповяз содержится на общих основаниях.

Информацию о том, что Вячеслав Цеповяз действительно отбывает наказание не на привилегированных условиях, агентству "Интерфакс - Дальний Восток" подтвердила также председатель общественной наблюдательной комиссии Амурской области Наталья Охотникова.

"Обыкновенный барак с кухней, комнатой психолога, двухъярусными кроватями, никаких привилегий. Мы посещали Цеповяза три недели назад, когда еще не было скандала с фотографиями. Мой визит был связан с разделом имущества между ним и его бывшей супругой", - отметила она.

Как сообщил адвокат Цеповяза, после скандала с фотографиями его подзащитный лишился работы в колонии.

"Сейчас он не работает, у него возникли проблемы с рукой после операции на плечевом суставе, но сам он от работ не отказывался. Ранее Цеповяз был в рабочем отряде - занимался пасекой и, соответственно, получал зарплату. Потом его переместили в нерабочий отряд и перестали привлекать на работу", - отметил собеседник агентства.

Адвокат также сообщил, что из-за имущественных разбирательств после развода и жалоб экс-супруги осужденного Натальи Цеповяз, в отношении его клиента участились различные проверки.

По его данным, Вячеслав Цеповяз отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима N3 в Ивановском районе Амурской области, которая рассчитана на 1067 осужденных.

Скандальные фотографии с осужденным по делу "банды Цапков" Вячеславом Цеповязом появились в сети в начале ноября. На снимках заключенный в арестантской форме ест шашлыки, икру, крабов и выглядит вполне довольным жизнью. По данному факту Управление федеральной службы исполнения наказаний по Амурской области провело служебную проверку. Как утверждают в колонии, фотографии подлинные, но были сделаны несколько лет назад.

"Установлено, что данные фотографии, свидетельствующие о фактах нарушений правил внутреннего распорядка исправительного учреждения, были сделаны в 2015 году. Материалы проверки переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко, следователи уже начали проверку в связи с фотографиями разгульной жизни преступника в колонии.

"Следственными органами СК по Амурской области организована процессуальная проверка по фактам нарушений осужденным членом банды "Цапки" Вячеславом Цеповязом правил внутреннего распорядка исправительного учреждения УФСИН по Амурской области", - сказала она.

Светлана Петренко также отметила, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил взять на контроль ход проведения доследственной проверки и дать жесткую правовую оценку действиям сотрудников исправительного учреждения, "которые, судя по материалам СМИ, стремятся облегчить условия отбывания наказания лицу, совершившему чудовищные преступления против личности".

"При наличии в действиях сотрудников ФСИН признаков должностных либо коррупционных преступлений дано указание незамедлительно принять решение о возбуждении уголовного дела", - сказала Светлана Петренко.

Между тем, как сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" и. о. старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Амурской области Олег Мясоедов, следователи пока не получили материалы проверки из ФСИН, "однако сейчас в рамках следствия этот документ будет истребован".

По его словам, первым делом следствию предстоит установить, действительно ли фотографии были сделаны в 2015 году, и какие продукты питания в тот период завозили в магазин на территории колонии.

"Нужно для начала выяснить, когда была сделана фотография. Если, как заявлялось - в 2015 году, то нужно поднимать документы поставок в магазин того периода. Также нужно установить, кто навещал заключенного, и были ли личные передачи ему продуктов", - сказал собеседник агентства.

Мясоедов также отметил, что следователи сопоставят "меню" заключенного на фото со списком запрещенных к передаче продуктов, среди которых есть мясо и рыба. Также специалисты выяснят, есть ли в указанной колонии так называемые "VIP"-камеры.

"Основная проблема была года три-четыре назад, когда было создание незаконных льгот для осужденных, но сейчас мы работу очень жестко провели. Проверки проводились по публикациям в "Матросской тишине" (следственный изолятор - ИФ). Сейчас на моей памяти такого нет", - в свою очередь сообщил "Интерфаксу" замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Бояринев.

Тем временем, свою проверку в связи со скандальными фотографиями Цеповяза в колонии провела амурская прокуратура.

"Прокуратура также направила материалы проверки о нарушениях, связанных с предоставлением незаконных привилегий Вячеславу Цеповязу, в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц исправительного учреждения по ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

По его словам, прокуроры установили, что администрация колонии "незаконно перевела осужденного за убийства на облегченные условия отбывания наказания, создав ему необоснованно комфортные условия".

"Проверяющие установили, что должностными лицами исправительной колонии в отношении данного осужденного был ослаблен постоянный надзор за его поведением", - отметил Александр Куренной.

Таким образом, по словам представителя прокуратуры, человек, осужденный за тяжкое преступление, получил целый ряд привилегий: доступ к запрещенным продуктам питания, а также возможность встречаться и общаться с другими заключенными и пользоваться сотовым телефоном.

Так, по словам Александра Куренного, специалисты установили, что Цеповяз систематически направлял sms-сообщения своим родственникам и знакомым с различных номеров. Более того, "по незаконному согласованию с руководством колонии, осужденный имел свободный доступ к служебным помещениям учреждения и пользовался стационарной телефонной связью", отметил он.

"Также выявлены факты необоснованного применения к осужденному поощрений в виде дополнительных краткосрочных и длительных свиданий, при том, что ранее он имел непогашенные дисциплинарные взыскания", - добавил представитель прокуратуры.

В связи с выявленными нарушениями в июле 2018 года Амурский прокурор за соблюдением законов в исправительных учреждениях внес представление об устранении нарушений закона начальнику ИК N3, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз. По итогам его рассмотрения два должностных лица была привлечены к дисциплинарной ответственности.

Вместе с тем, прокурор вынес два протеста на приказы начальника исправительной колонии о применении к осужденному Цеповязу поощрений, которые были рассмотрены и удовлетворены - незаконные приказы были отменены.

"Повторная проверка в октябре 2018 года показала, что нарушения, связанные с предоставлением незаконных привилегий указанному лицу, продолжают иметь место", - добавили в Генпрокуратуре.

Также изучить историю с фотографиями Цеповяза намерены и в Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ).

"Пока не разбирались, но планируем этим заняться. Говоря о привилегированных условиях содержания, необходимо понимать, что человек, который находится в обычных и, тем более, облегченных условиях содержания, имеет право на дополнительные платные услуги, которые могут включать в себя доставку еды из ресторана. Поэтому когда мы видим пиццу или мидии в руках заключенных, это не значит, что они это дело получили за взятку, они вполне могли получить их легальным путем", - сказал "Интерфаксу" руководитель комиссии СПЧ по содействию Общественным наблюдательным комиссиям и реформе пенитенциарной системы Андрей Бабушкин.

Кроме того, по словам члена СПЧ, в большинстве колоний оборудованы чайные комнаты, где можно провести свидание с близким или родственником, где доступна любая еда, кроме спиртного.

"Поэтому в каждой ситуации надо разбираться, привилегии привилегиям рознь. Если человек честно работает на производстве, выполняет указания администрации, готовится к освобождению, ничего плохого не вижу в том, что у него на столе появился шашлык. Тюрьма - это не обязательно страдание и угнетение человеческого состояния, это, в первую очередь, подготовка к свободе", - подчеркнул Бабушкин.

В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд признал Вячеслава Цеповяза виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды "Цапки" и приговорил к 19 годам 10 месяцев исправительной колонии строгого режима.

С 1998 по 2010 год участники банды в станице Кущевской Краснодарского края убили 19 человек. Самым громким преступлением "Цапков" стало массовое убийство в доме кущевского фермера Сервера Аметова 4 ноября 2010 года. В нападении на усадьбу участвовали Сергей Цапок, Владимир Алексеев, Андрей Быков, Сергей Карпенко, Вячеслав Рябцев и Игорь Черных.

В день убийства у Сервера Аметова гостил директор агрофирмы из Ростова-на-Дону Владимир Мироненко с семьей. Нападавшие об этом знали и, по признанию самого Сергея Цапка, специально дожидались, когда "все выпьют и расслабятся". Сначала бандиты напали на Аметова и Мироненко в бане, когда те играли в бильярд. Мироненко преступники убили на месте, а раненого Аметова выволокли обратно в дом, где на его глазах расправились с остальными членами его семьи и гостями. После этого бандиты сложили трупы в кучу (включая хозяина дома), водрузив сверху еще живую девятимесячную внучку Аметова, облили бензином и подожгли. В числе убитых также оказалась соседка Аметова Наталья Касьянова, которая гостила у него в особняке, и ее 14-летний сын Павел. Всего жертвами массового убийства стали 12 человек: Сервер Аметов, его супруга Галина, невестка Елена и внучка Амира; а также Владимир Мироненко, его супруга Марина, их дочери Алена и Ирина, его тесть Виктор Игнатенко и теща Лидия Игнатенко; а также Наталья Касьянова и ее сын Павел.

Лидер группировки - Сергей Цапок - был признан виновным в убийстве 18 человек, включая детей, и приговорен к пожизненному заключению. Он умер в следственном изоляторе, предположительно, от острой сердечной недостаточности, не дожив до вступления в силу решения суда. По данным некоторых СМИ, родственники других осужденных и потерпевших не поверили в смерть лидера кущевских убийц. По их мнению, в СИЗО умер не Цапок, а его двойник, а сам главарь банды, обладавший большим капиталом, скрылся от правосудия.

Также до наших дней не дожили и некоторые другие члены банды. Так, Игорь Черных, получивший "пожизненное", по официальной версии, в 2014 году покончил с собой, повесившись на полотенце в краснодарском СИЗО N1. До этого, в июле и августе 2011 года счеты с жизнью свели еще два члена банды Цапка - Виталий Иванов и Сергей Карпенко. Они также были найдены повешенными в своих камерах СИЗО. Согласно заключениям экспертов, их смерть наступила в результате самоубийств.

Обозреватель Наталья Пономарева

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